Dünya Kupası Gibi Turnuvalar Ev Sahibi Ülkenin Ekonomisine Katkı mı Sağlıyor Külfet mi Oluşturuyor?

Kısacası, Dünya Kupası'nı sadece bir harcama kalemi olarak değil, ülkeyi küresel ligde üst sıralara taşıyacak bir sıçrama tahtası olarak görmek gerekir. Planlı ve akılcı yatırımlarla birleştiğinde bu turnuvalar, harcanan her kuruşun katbekat fazlasını kalıcı bir refah, prestij ve kalkınma olarak ülkeye geri kazandırır.