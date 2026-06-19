Dünya Kupası Gibi Turnuvalar Ev Sahibi Ülkenin Ekonomisine Katkı mı Sağlıyor Külfet mi Oluşturuyor?
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Dünyanın en büyük futbol şöleni başladığında hepimizin içi kıpır kıpır oluyor. Rengarenk tribünler, son dakikada gelen goller, sokakları dolduran binlerce yabancı turist...
Peki, madalyonun diğer yüzü gerçekten öyle mi? 'Dünya Kupası düzenledik, yaşasın zengin olduk!' diyebilen bir ülke var mı, yoksa bu turnuvalar arkasında devasa bir ekonomik enkaz mı bırakıyor?
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Milyarlarca dolar nereye gidiyor?
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Yabancı yatırımcıların güvenini kazanmak.
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Stadyumların yeni hayatı!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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