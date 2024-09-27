Dünya Çok mu Gürültülü? Bu 15 Şarkı ile Sesi Kısıp Sakinleş
Dünya Çok mu Gürültülü? Bu 15 Şarkı ile Sesi Kısıp Sakinleş
Bazen dünya çok mu gürültülü geliyor? Etrafındaki sesler, iş stresleri, yoğunluk... Hepsi üst üste geldiğinde insanın biraz nefes almaya, kafasını dinlemeye ihtiyacı oluyor. İşte tam da böyle anlarda, kulağını verebileceğin, seni huzura kavuşturacak şarkılar gerekiyor. Sesi biraz kıs, rahat bir köşeye çekil ve bu 15 sakinleştirici şarkının keyfini çıkar. Biraz olsun rahatlamayı hak ettin, değil mi?
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1. Max Richter - On the Nature of Daylight
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2. Ludovico Einaudi - Nuvole Bianche
3. Cigarettes After Sex - Nothing's Gonna Hurt You Baby
4. Ólafur Arnalds - Saman
5. Mazzy Star - Fade Into You
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6. Iron & Wine - Flightless Bird, American Mouth
7. Sufjan Stevens - Mystery of Love
8. José González - Heartbeats
9. The Cinematic Orchestra - To Build A Home
10. Bon Iver - Holocene
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