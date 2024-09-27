Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Dünya Çok mu Gürültülü? Bu 15 Şarkı ile Sesi Kısıp Sakinleş

etiket Dünya Çok mu Gürültülü? Bu 15 Şarkı ile Sesi Kısıp Sakinleş

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 22:15

Bazen dünya çok mu gürültülü geliyor? Etrafındaki sesler, iş stresleri, yoğunluk... Hepsi üst üste geldiğinde insanın biraz nefes almaya, kafasını dinlemeye ihtiyacı oluyor. İşte tam da böyle anlarda, kulağını verebileceğin, seni huzura kavuşturacak şarkılar gerekiyor. Sesi biraz kıs, rahat bir köşeye çekil ve bu 15 sakinleştirici şarkının keyfini çıkar. Biraz olsun rahatlamayı hak ettin, değil mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Max Richter - On the Nature of Daylight

2. Ludovico Einaudi - Nuvole Bianche

3. Cigarettes After Sex - Nothing's Gonna Hurt You Baby

4. Ólafur Arnalds - Saman

5. Mazzy Star - Fade Into You

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Iron & Wine - Flightless Bird, American Mouth

7. Sufjan Stevens - Mystery of Love

8. José González - Heartbeats

9. The Cinematic Orchestra - To Build A Home

10. Bon Iver - Holocene

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Agnes Obel - Riverside

12. Sanjust - Losing Sleep

13. Ben Howard - Oats in the Water

14. Explosions in the Sky - Your Hand in Mine

15. Leon Bridges - River

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın