Dune Evrenindeki Görmezden Gelinen Kilit Olay: Butleryan Cihadı'nın Önemi ve Derin Etkileri

Bu soruları gerçek hikayenin dikkatini dağıtan ve anlamdan uzaklaştıran birer engel olarak gören Herbert, akıllı makinelerin olmamasını açıklamak için bir olay yarattı. Bu, eski bir imparatorluk ailesinin çöküşü ve mesihvari dini figürlere kör bir inançın tehlikeleri hakkında epik bir trajedi yaratmasına yardımcı oldu. Eserin oluşturulduğu zamandan bu yana geçen zaman, Herbert'in pozisyonunu haklı çıkardı çünkü o zamandan bu yana geliştirdiğimiz teknoloji inanılmaz gelebilir, bu yüzden binlerce yıl öncesine uygulamayı düşünmek hayal bile edilemez. Hatta kaliteli bilim kurgu hikayelerinde bile, bu fikir kendi dünyalarını yaratmaya çalışanlar için bir sorun olabilir.