Dune Evrenindeki Görmezden Gelinen Kilit Olay: Butleryan Cihadı'nın Önemi ve Derin Etkileri
Dune Evrenindeki Görmezden Gelinen Kilit Olay: Butleryan Cihadı'nın Önemi ve Derin Etkileri
Kaynak: https://collider.com/dune-movies-butl...
Bilim kurgu veya fantezi hikayelerinde dünya oluşturma konuşulduğunda, Dune hemen akla gelen ilk örneklerden biri değil. Ancak Arrakis dünyasının hikayede zengin bir tarih sunmasıyla bu alanda tamamen yoksun olmadığını söylemek mümkün. Özellikle de, iki Denis Villenuve filminin de dokunmadığı olaylar bulunmakta. Butleryan Cihadı da bu olaylardan biri. Ana hikayeden binlerce yıl önce gerçekleşen bu kutsal savaş, aslında Dune evreninin tarihi hakkında çok fazla şey anlatıyor. Detaylar👇
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Bilmeyenler için ''Dune'' 2021'de yayımlanmış, aynı isimdeki kitaptan uyarlama bir filmdir.
Bilemeyenler için Butleryan Cihadı, Frank Herbert'in Dune evrenindeki evrende yapay zeka ve robotların yasaklanmasını ve insanlığın makinelerin kontrolünden kurtulmasını anlatan önemli bir olaydır.
Dune'un son filmleri, hikayenin temelini oluşturan ve Arrakis dünyasının anlaşılmasına yardımcı olan önemli bir olay olan Butleryan Cihadından hiç bahsetmemiştir.
Paul Atreides (Timothée Chalamet), ana hikayede yaşanan olaylar sırasında Butleryan Cihadından pek fazla bahsetmez.
Dune evreninin orijinal kitabıyla en doğrudan bağlantılı olanlar, "Dune Efsaneleri" adlı üç kitaplık seridir.
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Dune Efsaneleri üçlemesinde mevcut zaman çizelgesindeki ilk kitapta mevcut hikayede bulunan üç büyük ev ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.
En dikkat çekici bir şekilde, üçleme Corrino üzerinde gerçekleşen bir yüksek noktada son bulur ve gelecekteki Padishah İmparatorları için yeni taht dünyası olarak kabul edilir.
Butleryan Cihadı, Dune evreninde temel bir rol oynar ve hikayenin gelişimi için önemli bir amaca hizmet eder.
Bilim kurgu yazarlarını sık sık rahatsız eden bu sorundan elini temizleyerek, Herbert teknoloji sorusundan kaçındı ve daha çok felsefe ve mitoloji gibi daha önemli olduğunu düşündüğü temalara odaklandı.
"Dune" gibi büyük ölçekli bir kitabın uyarlamasında değişiklikler kaçınılmazdır ancak filmlerde Butleryan Cihadından bahsedilmemesi hataydı.
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Örneğin, Paul ve Jessica (Rebecca Ferguson) Arrakis çöllerinde kaybolduklarında, bilgisayarların olmadığını bilmeyen biri dış evrene nasıl ulaşamadıklarını merak edebilir.
Butleryan Cihadı kısa bir şekilde bahsedilmesi bu dünyanın ilk bakışta göründüğünden çok daha zengin bir geçmişe sahip olduğunu yeni gelenlere ima ederdi.
İlginç bir şekilde, kırk yıl önce David Lynch'in yaptığı "Dune" uyarlaması da dahil olmak üzere diğer uyarlamaların da hiç bahsetmediği bir şeydir.
Sadece filmi izleyen biri için Dune kurgusal bir dünya için kritik olan mitoloji ve felsefeye sahip ancak tarih unsurlar açısından eksiktir.
Butleryan Cihadında başlangıçta ana hikayeden istenmeyen unsurları kaldırmak için bir bahane olarak başlamış olabilir ancak bu onu daha az ilginç veya önemli kılmaz.
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Peki sizce de Butleryan Cihadından filmlerde bahsedilmesi serinin tarihi arka planını daha dolu yapmaz mıydı? Buyrun Yorumlara
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