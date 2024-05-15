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Dune Evreninde Heyecan Katlanarak Artıyor! Dune: Prophecy Dizisine Ait İlk Fragman Yayınlandı

Dune Evreninde Heyecan Katlanarak Artıyor! Dune: Prophecy Dizisine Ait İlk Fragman Yayınlandı

yabancı diziler
themyscira - Misafir Editör
15.05.2024 - 20:46

İki filmiyle izleyiciyi adeta büyüleyen Dune, diziye uyarlanacağının haberiyle izleyicide büyük bir heyecan uyandırmıştı. Bene Gesserit kadınlarının hikayesini konu edinecek diziyle ilgili büyük ilgi uyandıran ilk fragman yayınlandı!

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Timothée Chalamet ve Zendaya'nın başrollerini paylaştığı Dune serisi tüm dünyada büyük bir ilgi uyandırmıştı.

Timothée Chalamet ve Zendaya'nın başrollerini paylaştığı Dune serisi tüm dünyada büyük bir ilgi uyandırmıştı.

Frank Herbert'in 1965 yılında yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan ve iki ayrı filmden oluşan seriyle ilgili müjde niteliğinde bir haber gelmişti.

Frank Herbert'in 1965 yılında yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan ve iki ayrı filmden oluşan seriyle ilgili müjde niteliğinde bir haber gelmişti.

Yayın hayatına 2025 yılında başlaması beklenen Dune: Prophecy dizisi serinin hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırdı.

Yayın hayatına 2025 yılında başlaması beklenen Dune: Prophecy dizisi serinin hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırdı.

Dizide zihinlerini ve vücutlarını kendi kontrollerinde yönetebilmek için eğitim alan Bene Gesserit kadınlarının bu sayede insanlığı kendi planlarına göre yönlendirebilmesi konu alınacak.

Dizide zihinlerini ve vücutlarını kendi kontrollerinde yönetebilmek için eğitim alan Bene Gesserit kadınlarının bu sayede insanlığı kendi planlarına göre yönlendirebilmesi konu alınacak.

Sahip oldukları yetenekler sayesinde imparatorluğun politikalarına karşı koyabilen Bene Gesserit kadınları kendilerini Dune evreninden karmaşık gezegen Arrakis'te bulacaklar.

Sahip oldukları yetenekler sayesinde imparatorluğun politikalarına karşı koyabilen Bene Gesserit kadınları kendilerini Dune evreninden karmaşık gezegen Arrakis'te bulacaklar.
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HBO Max'de yayınlanacak ve merakla beklenen diziden ilk fragman sonunda geldi!

2025'e kadar nasıl bekleyeceğiz diye düşündüren yorumlar da hemen geldi tabii...

2025'e kadar nasıl bekleyeceğiz diye düşündüren yorumlar da hemen geldi tabii...
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Siz fragmanı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz fragmanı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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