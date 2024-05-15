Kızıl Goncalar Oyuncusu Özgü Namal'ın Dizi Sezon Finaline Girince Çekeceği Film Belli Oldu!
Kızıl Goncalar Oyuncusu Özgü Namal'ın Dizi Sezon Finaline Girince Çekeceği Film Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
Kızıl Goncalar dizisinin Meryem'i Özgü Namal, yeni bir sinema filmi için haftaya Almanya'ya gidiyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu İlker Çatak'ın filminde rol alacak. Detaylar içerikte!
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NOW kanalında ekranlara gelen ve dikkat çeken dramatik senaryosuyla kısa sürede izleyiciyi ekranlara bağlayan 'Kızıl Goncalar' dizisi haftaya sezon finali yapıyor.
Meryem karakteriyle dizide başrolde oynayan Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisi tatile girse de bu yaz boş durmuyor ve sinema kariyerinde yeni bir filme hazırlanıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgü Namal, önümüzdeki hafta Almanya'ya doğru yol alacak ve İlker Çatak’ın “Sarı Zarflar” filminde oynayacak. Filmde Namal'a İpek Bilgin ve Tansu Biçer de eşlik edecek.
'Sarı Zarflar' filmi 19. Berlinale Ortak Yapım Marketi’ne 32 ülkeden seçilen 34 projeden biriydi ve Türkiye’den seçilen tek projeydi.
Berlin doğumlu yönetmen İlker Çatak, geçtiğimiz sene 'Öğretmenler Odası' filmiyle En İyi Uluslararası Film dalında Almanya adına Oscar'da yarışmıştı. Film, idealist bir öğretmen olan Carla Nowak'ın okulda arka arkaya hırsızlıklar meydana geldiğinde gerçeği açığa çıkarma çabasını konu almıştı.
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