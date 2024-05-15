Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. Sezon Kadrosuna Ünlü Bir Oyuncu Daha Katıldı!

Netflix'in popüler dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezon çekimleri önümüzdeki ay başlıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Serenay Sarıkaya'nın başrolde oynadığı dizinin kadrosuna ünlü bir oyuncu daha dahil oluyor. Detaylar içerikte!