Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. Sezon Kadrosuna Ünlü Bir Oyuncu Daha Katıldı!
Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. Sezon Kadrosuna Ünlü Bir Oyuncu Daha Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/l...
Netflix'in popüler dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezon çekimleri önümüzdeki ay başlıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Serenay Sarıkaya'nın başrolde oynadığı dizinin kadrosuna ünlü bir oyuncu daha dahil oluyor. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, ve Boran Kuzum'un oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi Netflix'te yayınlandığı andan itibaren izleyicilerin ve tabii sosyal medyanın dilinden düşmüyor.
Serenay Sarıkaya'nın avukat Leyla Taylan rolüne hayat verdiği dizi, ilişki kavramları, dizideki insanların yüksek yaşam standardı ve aralarındaki ilişkiler yüzünden bolca konuşuluyor ve tartışılıyor.
Diziyi izleyenler bilir; özellikle 15 yılda 3 defa boşanan ve resmen bir ilişki katili olarak görülen Cem Murathan’a hayat veren Hakan Kurtaş dizinin birinci sezonuna damga vurmuştu.
Bu arada 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin daha ilk sezonu dillerden düşmemişken ikinci sezonun çekimlerinin haziran ayında başlayacağını da öğrenmiştik. Yani bu demek oluyor ki kahramanlarımızı yeni aşklar ve maceralar bekliyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin ikinci sezonuna ünlü bir isim daha dahil oluyor. Son zamanlarda 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ve 'Prens' dizileriyle ekranlara gelen Levent Özdilek, dizide Cem Murathan’ın babası Süha karakteriyle hikayeye ortak oluyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın