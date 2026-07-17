"Düğünde Takılan Altınlar Kime Ait?" Sorusuna Yargıtay'dan Emsal Karar Geldi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2024 yılında verdiği içtihat kararıyla düğünlerde takılan ziynet eşyalarına ilişkin uzun yıllardır uygulanan yaklaşımı değiştirdi. Daha önce, düğünde kime takılmış olursa olsun altınların geline ait olduğu kabul edilirken, yeni içtihatta bu uygulamadan vazgeçildi.

Yeni karara göre, düğünde takılan ziynet eşyaları kime takıldıysa onun malı sayılacak. Buna göre bilezik, kolye gibi kadına özgü takılar geline ait olurken; damada takılan para, çeyrek altın, saat ve benzeri hediyeler ise damadın kişisel malı olarak değerlendirilecek.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kısa süre önce verdiği yeni bir kararda da bu değişikliğin gerekçelerini ortaya koydu. Bir boşanma davasında kadın taraf, düğünde damada takılan 6 adet çeyrek altının da kendisine ait olduğunu öne sürdü. Aile Mahkemesi bu talebi kabul ederken, istinaf incelemesini yapan Bölge Adliye Mahkemesi de kadına özgü olmayan ve erkeğe takılan ziynetlerin kadına ait olduğuna hükmetti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise önceki içtihadını esas alarak emsal niteliğinde bir karara imza attı.