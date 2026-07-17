"Düğünde Takılan Altınlar Kime Ait?" Sorusuna Yargıtay'dan Emsal Karar Geldi
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Türkiye’de son yıllarda artan boşanma davalarında en sık yaşanan anlaşmazlıklardan biri de düğünde takılan ziynet eşyalarının paylaşımı oluyor. Düğünde takılan altın ve diğer takıların geline mi damada mı ait olduğu konusundaki tartışmalara Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal niteliğinde bir kararla son noktayı koydu.
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Yıllar süren tartışma son buluyor.
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İçtihadda değişikliğe gidildi.
"Erkeğe takılan çeyrek altın erkekte kalmalı"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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