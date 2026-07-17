Mehmet Akif Ersoy'un Yargılanacağı Tarih Belli Oldu: Avukatının Mahkemeden Talebi Dikkat Çekti
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Kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık 2025'te tutuklanan ve ardından görevinden uzaklaştırılan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un yargılama takvimi belli oldu. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte Ersoy ile birlikte toplam 8 sanık, 'suç örgütü kurma', '11 ayrı nitelikli cinsel saldırı' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlamalarıyla 10 Eylül'de ilk kez hâkim karşısına çıkacak.
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Yargılanacağı tarih belli oldu.
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"Duruşmalar kapalı olsun" dilekçesi verildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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