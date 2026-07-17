Mehmet Akif Ersoy'un Yargılanacağı Tarih Belli Oldu: Avukatının Mahkemeden Talebi Dikkat Çekti

Yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy'un avukatı, davaya bakacak mahkemeye dikkat çeken bir dilekçe sundu. Savunma tarafı, duruşmaların kamuya açık yerine 'kapalı (gizli)' şekilde gerçekleştirilmesini talep etti.

Dilekçede, yargılamanın açık yapılması halinde taraflar açısından telafisi güç mağduriyetlerin doğabileceği ve kamu düzeninin olumsuz etkilenebileceği öne sürüldü. Ayrıca şu gerekçelere yer verildi:

'Yargılama konusu olay ve dosya kapsamı değerlendirildiğinde; kamu güvenliği, genel ahlak ve tarafların özel hayatının gizliliği hususlarının korunması zorunluluğu doğmuştur.'