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Mehmet Akif Ersoy'un Yargılanacağı Tarih Belli Oldu: Avukatının Mahkemeden Talebi Dikkat Çekti

Mehmet Akif Ersoy'un Yargılanacağı Tarih Belli Oldu: Avukatının Mahkemeden Talebi Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2026 - 22:12
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Kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık 2025'te tutuklanan ve ardından görevinden uzaklaştırılan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un yargılama takvimi belli oldu. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte Ersoy ile birlikte toplam 8 sanık, 'suç örgütü kurma', '11 ayrı nitelikli cinsel saldırı' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlamalarıyla 10 Eylül'de ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

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Yargılanacağı tarih belli oldu.

Yargılanacağı tarih belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan ilk iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bazı eksiklikler tespit edilmesi nedeniyle savcılığa iade edilmişti. Eksiklerin tamamlanmasının ardından yeniden hazırlanan iddianame geçen hafta mahkemece kabul edildi. Bu gelişmeyle birlikte Mehmet Akif Ersoy ile birlikte yargılanacak 7 sanığın, 10 Eylül'de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıkmasına karar verildi.

"Duruşmalar kapalı olsun" dilekçesi verildi.

"Duruşmalar kapalı olsun" dilekçesi verildi.

Yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy'un avukatı, davaya bakacak mahkemeye dikkat çeken bir dilekçe sundu. Savunma tarafı, duruşmaların kamuya açık yerine 'kapalı (gizli)' şekilde gerçekleştirilmesini talep etti.

Dilekçede, yargılamanın açık yapılması halinde taraflar açısından telafisi güç mağduriyetlerin doğabileceği ve kamu düzeninin olumsuz etkilenebileceği öne sürüldü. Ayrıca şu gerekçelere yer verildi:

'Yargılama konusu olay ve dosya kapsamı değerlendirildiğinde; kamu güvenliği, genel ahlak ve tarafların özel hayatının gizliliği hususlarının korunması zorunluluğu doğmuştur.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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