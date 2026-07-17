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En Sevdiğin Şarkıya Göre Hangi Kuşak Olduğunu Söylüyoruz!

etiket En Sevdiğin Şarkıya Göre Hangi Kuşak Olduğunu Söylüyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
17.07.2026 - 23:01
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Müzik zevkinin yaşını ele verdiğini söylesek ne dersin? Bazen kimlikteki doğum tarihi pek bir şey ifade etmez, asıl yaşını ruhun ve dinlediğin şarkılar belirler.

Bu şarkılardan birini seç, sana hangi kuşak olduğunu söyleyelim!

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Hangi kuşaksın? Seç birini ve öğren!

Baby Boomer!

Baby Boomer!

Müzikte her zaman nostaljiyi ve o eski güzel günlerin samimiyetini arıyorsun. Şarkıların bir ruhu, bir mesajı olduğuna inananlardansın. Yeni nesil müzikler sana biraz gürültülü veya anlamsız geliyor olabilir.

X kuşağı!

Senin için müziğin altın çağı 80'ler ve 90'ların başı. Kaset çalar döneminin o kendine has dokusunu özlüyorsun. Sözlerin gerçekten bir anlam ifade ettiği ve melodilerin akılda kaldığı o dönemin şarkıları senin gerçek sığınağın.

Y kuşağı!

Pop müziğin en ikonik döneminde büyüdün. Walkman'den MP3 çalara geçişi bizzat yaşadın. Hem Türkçe popun zirve yıllarını ezbere biliyorsun hem de 2000'lerin başındaki küresel hitlerle dans etmeyi çok seviyorsun. Senin için müzik demek anıları canlandırmak demek.

Z kuşağı!

Hyperpop, indie veya akılda kalıcı alternatif sesler... Müzik zevkin tam anlamıyla güncel ve dinamik. Trendleri yakından takip ediyorsun. Şarkılarda belirli bir kalıba veya tek bir türe sıkışmaktan hiç hoşlanmıyorsun. Çalma listen muhtemelen karmakarışık ama bir o kadar da kusursuz.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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