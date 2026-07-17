En Sevdiğin Şarkıya Göre Hangi Kuşak Olduğunu Söylüyoruz!
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Müzik zevkinin yaşını ele verdiğini söylesek ne dersin? Bazen kimlikteki doğum tarihi pek bir şey ifade etmez, asıl yaşını ruhun ve dinlediğin şarkılar belirler.
Bu şarkılardan birini seç, sana hangi kuşak olduğunu söyleyelim!
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Hangi kuşaksın? Seç birini ve öğren!
Baby Boomer!
X kuşağı!
Y kuşağı!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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