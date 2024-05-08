Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Dublaj Sanatçısının Tek Başına Seslendirdiği Karakterler Şoke Etti!

Dublaj Sanatçısının Tek Başına Seslendirdiği Karakterler Şoke Etti!

Dublaj sanatçısı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 12:38

Funda Kayacık isimli dublaj sanatçısı, mesleğini anlatan bir video çekerek merak edilenleri gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Animasyonlardan tutun da yabancı filmlere kadar dublaj oldukça önemli bir sektör.

Animasyonlardan tutun da yabancı filmlere kadar dublaj oldukça önemli bir sektör.

Alanında son derece başarılı dublaj sanatçılarına sahip olmakla beraber çoğunluğumuz bazı filmlerin Türkçe dublajlısını tercih ederken dublaj sanatçılığının aslında çok zor bir iş olduğunu da unutmamak lazım.

Alanında son derece başarılı dublaj sanatçılarına sahip olmakla beraber çoğunluğumuz bazı filmlerin Türkçe dublajlısını tercih ederken dublaj sanatçılığının aslında çok zor bir iş olduğunu da unutmamak lazım.

Bu konuda bilgilendirici bir video çeken dublaj sanatçısı Funda Kayacık, tek başına pek çok karakteri seslendirmesiyle izleyenleri şoke etti.

Bu konuda bilgilendirici bir video çeken dublaj sanatçısı Funda Kayacık, tek başına pek çok karakteri seslendirmesiyle izleyenleri şoke etti.

İşte tek başına dev bir kadroyu seslendiren dublaj sanatçısının o anları:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın