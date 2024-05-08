Dublaj Sanatçısının Tek Başına Seslendirdiği Karakterler Şoke Etti!
Dublaj Sanatçısının Tek Başına Seslendirdiği Karakterler Şoke Etti!
Funda Kayacık isimli dublaj sanatçısı, mesleğini anlatan bir video çekerek merak edilenleri gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Animasyonlardan tutun da yabancı filmlere kadar dublaj oldukça önemli bir sektör.
Alanında son derece başarılı dublaj sanatçılarına sahip olmakla beraber çoğunluğumuz bazı filmlerin Türkçe dublajlısını tercih ederken dublaj sanatçılığının aslında çok zor bir iş olduğunu da unutmamak lazım.
Bu konuda bilgilendirici bir video çeken dublaj sanatçısı Funda Kayacık, tek başına pek çok karakteri seslendirmesiyle izleyenleri şoke etti.
İşte tek başına dev bir kadroyu seslendiren dublaj sanatçısının o anları:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın