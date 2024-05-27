Dua Lipa Enerjisine Duacıyız: Aklınızı Başınızdan Alıyormuş Gibi Hissettiren 17 Dua Lipa Şarkısı
Dua Lipa Enerjisine Duacıyız: Aklınızı Başınızdan Alıyormuş Gibi Hissettiren 17 Dua Lipa Şarkısı
Gerek tarzı, gerek şarkıları, gerek güzelliği ile adeta yeni çağın efsanevi şarkıcılarından biri haline gelen Dua Lipa'nın her şarkısı moda sokmaya yetiyor! 🔥 Bu muhteşem şarkıcı ile tanışmak isterseniz hemen dinlemeye başlayın.
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1. Dua Lipa - Houdini (Lyrics)
2. Dua Lipa - Dance The Night
3. Dua Lipa - Be The One (Official Music Video)
4. Sean Paul - No Lie ft. Dua Lipa
5. Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely (Official Video)
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6. Dua Lipa - Love Again (Official Music Video)
7. Dua Lipa & BLACKPINK - Kiss and Make Up (Official Audio)
8. Dua Lipa - Physical (Official Video)
9. Dua Lipa - New Rules (Official Music Video)
10. Dua Lipa - Don't Start Now (Official Music Video)
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11. Dua Lipa - We're Good (Official Music Video)
12. Dua Lipa - IDGAF (Official Music Video)
13. Dua Lipa, Angèle - Fever (Official Music Video)
14. Dua Lipa - Pretty Please (Official Lyrics Video)
15. Dua Lipa - Hotter Than Hell (Official Video)
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