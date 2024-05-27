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Dua Lipa Enerjisine Duacıyız: Aklınızı Başınızdan Alıyormuş Gibi Hissettiren 17 Dua Lipa Şarkısı

etiket Dua Lipa Enerjisine Duacıyız: Aklınızı Başınızdan Alıyormuş Gibi Hissettiren 17 Dua Lipa Şarkısı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 17:57

Gerek tarzı, gerek şarkıları, gerek güzelliği ile adeta yeni çağın efsanevi şarkıcılarından biri haline gelen Dua Lipa'nın her şarkısı moda sokmaya yetiyor! 🔥 Bu muhteşem şarkıcı ile tanışmak isterseniz hemen dinlemeye başlayın.

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1. Dua Lipa - Houdini (Lyrics)

2. Dua Lipa - Dance The Night

3. Dua Lipa - Be The One (Official Music Video)

4. Sean Paul - No Lie ft. Dua Lipa

5. Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely (Official Video)

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6. Dua Lipa - Love Again (Official Music Video)

7. Dua Lipa & BLACKPINK - Kiss and Make Up (Official Audio)

8. Dua Lipa - Physical (Official Video)

9. Dua Lipa - New Rules (Official Music Video)

10. Dua Lipa - Don't Start Now (Official Music Video)

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11. Dua Lipa - We're Good (Official Music Video)

12. Dua Lipa - IDGAF (Official Music Video)

13. Dua Lipa, Angèle - Fever (Official Music Video)

14. Dua Lipa - Pretty Please (Official Lyrics Video)

15. Dua Lipa - Hotter Than Hell (Official Video)

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16. Dua Lipa - Cool (Official Lyrics Video)

17. Dua Lipa - Training Season (Official Music Video)

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