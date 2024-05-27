Dua Lipa Enerjisine Duacıyız: Aklınızı Başınızdan Alıyormuş Gibi Hissettiren 17 Dua Lipa Şarkısı

Gerek tarzı, gerek şarkıları, gerek güzelliği ile adeta yeni çağın efsanevi şarkıcılarından biri haline gelen Dua Lipa'nın her şarkısı moda sokmaya yetiyor! 🔥 Bu muhteşem şarkıcı ile tanışmak isterseniz hemen dinlemeye başlayın.