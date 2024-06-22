Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Drag Me to Hell Filmindeki "Kurtçuk" Sahnesinin Mide Kaldıran Kamera Arkası

Drag Me to Hell Filmindeki "Kurtçuk" Sahnesinin Mide Kaldıran Kamera Arkası

film
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 13:52

Usta yönetmen Sam Raimi'nin 2009 yılında yayınlanan korku filmi Drag Me to Hell'i izleyen herkes, başrol karakterin ağzına giren canlı kurtçukları hatırlar. O mide kaldıran sahnenin kamera arkası görüntüleri geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Usta yönetmen Sam Raimi'nin 2009 yılında vizyona giren filmi Drag Me to Hell, lanet temalı en iyi korku filmlerinden biri.

Usta yönetmen Sam Raimi'nin 2009 yılında vizyona giren filmi Drag Me to Hell, lanet temalı en iyi korku filmlerinden biri.

Yaşlı bir kadın tarafından lanetlenen kadının başına gelenleri anlatan film her açıdan "Düşman başına" dedirtirken, filmde mide bulandıran bir sahne vardı.

Yaşlı bir kadın tarafından lanetlenen kadının başına gelenleri anlatan film her açıdan "Düşman başına" dedirtirken, filmde mide bulandıran bir sahne vardı.

Uyuyan Christine'nin rüyasında yaşlı kadını gördüğü sahnede ağzına canlı kurtçuklar kusmuş ve o anlar izleyicileri bile zorlamıştı.

Uyuyan Christine'nin rüyasında yaşlı kadını gördüğü sahnede ağzına canlı kurtçuklar kusmuş ve o anlar izleyicileri bile zorlamıştı.

Alison Lohman'ın yer aldığı sahnenin kamera arkası görüntüleri yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu.

Alison Lohman'ın yer aldığı sahnenin kamera arkası görüntüleri yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu.

Kurtçuk kusan yaşlı kadın için bir düzenek kurulan sahnede, Lohman'ın ağzına gerçekten canlı kurtçuk dökülmesi ise sahnenin zorluk seviyesini arttırdı.

Kurtçuk kusan yaşlı kadın için bir düzenek kurulan sahnede, Lohman'ın ağzına gerçekten canlı kurtçuk dökülmesi ise sahnenin zorluk seviyesini arttırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte o kamera arkası görüntüleri:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın