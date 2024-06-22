Drag Me to Hell Filmindeki "Kurtçuk" Sahnesinin Mide Kaldıran Kamera Arkası
Drag Me to Hell Filmindeki "Kurtçuk" Sahnesinin Mide Kaldıran Kamera Arkası
Usta yönetmen Sam Raimi'nin 2009 yılında yayınlanan korku filmi Drag Me to Hell'i izleyen herkes, başrol karakterin ağzına giren canlı kurtçukları hatırlar. O mide kaldıran sahnenin kamera arkası görüntüleri geldi.
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Usta yönetmen Sam Raimi'nin 2009 yılında vizyona giren filmi Drag Me to Hell, lanet temalı en iyi korku filmlerinden biri.
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Yaşlı bir kadın tarafından lanetlenen kadının başına gelenleri anlatan film her açıdan "Düşman başına" dedirtirken, filmde mide bulandıran bir sahne vardı.
Uyuyan Christine'nin rüyasında yaşlı kadını gördüğü sahnede ağzına canlı kurtçuklar kusmuş ve o anlar izleyicileri bile zorlamıştı.
Alison Lohman'ın yer aldığı sahnenin kamera arkası görüntüleri yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu.
Kurtçuk kusan yaşlı kadın için bir düzenek kurulan sahnede, Lohman'ın ağzına gerçekten canlı kurtçuk dökülmesi ise sahnenin zorluk seviyesini arttırdı.
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İşte o kamera arkası görüntüleri:
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