2024 Yılında Vizyona Girmiş IMDb Puanı 7.5’dan Yüksek 12 Film

IMDb Puanı: 7.8

Mad Max evrenine geri dönmeye hazır mısınız? Charlize Theron'un ikonik karakteri Furiosa'nın gençlik yıllarını anlatan bu destansı filmde, Anya Taylor-Joy genç Furiosa olarak karşımıza çıkıyor, onun nasıl güçlü ve korkusuz bir savaşçıya dönüştüğünü öğreniyoruz.

Görsel açıdan zengin, hızlı tempolu ve duygusal derinliği olan 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı', sadece aksiyon severleri değil, aynı zamanda güçlü kadın karakterlerin hikayelerini sevenleri de büyüleyecek. Anya Taylor-Joy'un performansı ve yönetmen George Miller'ın ustalığıyla, bu film 2024'ün en büyük hitlerinden biri oldu.