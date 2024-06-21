2024 Yılında Vizyona Girmiş IMDb Puanı 7.5’dan Yüksek 12 Film
2024 Yılında Vizyona Girmiş IMDb Puanı 7.5’dan Yüksek 12 Film
Sinema geceniz geldi, izleyecek bir film arıyorsunuz, ama şöyle tazesinden bu yıl vizyona girmiş olsun, hemde işimizi garantiye alalım IMDb puanı yüksek olsun vaktimiz boşa gitmesin diyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için harika bir liste hazırladık!
Mısırlar patlatıldı, içecekler hazırlandıysa, buyrun vakit kaybetmeden seçiminizi yapın ve izlemeye başlayın! 🎬🍿
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1. Furiosa: Bir Mad Max Destanı
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2. Dune: Çöl Gezegeni
3. Ters Yüz 2
4. Grassland
5. Maidaan
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6. Ghostlight
7. Touch
8. Cem Karaca'nın Gözyaşları
9. Civil War
10. Witch
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