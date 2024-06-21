Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
2024 Yılında Vizyona Girmiş IMDb Puanı 7.5’dan Yüksek 12 Film

etiket 2024 Yılında Vizyona Girmiş IMDb Puanı 7.5’dan Yüksek 12 Film

ceren
ceren - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 16:01

Sinema geceniz geldi, izleyecek bir film arıyorsunuz, ama şöyle tazesinden bu yıl vizyona girmiş olsun, hemde işimizi garantiye alalım IMDb puanı yüksek olsun vaktimiz boşa gitmesin diyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için harika bir liste hazırladık!

Mısırlar patlatıldı, içecekler hazırlandıysa, buyrun vakit kaybetmeden seçiminizi yapın ve izlemeye başlayın! 🎬🍿

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Furiosa: Bir Mad Max Destanı

1. Furiosa: Bir Mad Max Destanı

IMDb Puanı: 7.8

Mad Max evrenine geri dönmeye hazır mısınız? Charlize Theron'un ikonik karakteri Furiosa'nın gençlik yıllarını anlatan bu destansı filmde, Anya Taylor-Joy genç Furiosa olarak karşımıza çıkıyor, onun nasıl güçlü ve korkusuz bir savaşçıya dönüştüğünü öğreniyoruz.

Görsel açıdan zengin, hızlı tempolu ve duygusal derinliği olan 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı', sadece aksiyon severleri değil, aynı zamanda güçlü kadın karakterlerin hikayelerini sevenleri de büyüleyecek. Anya Taylor-Joy'un performansı ve yönetmen George Miller'ın ustalığıyla, bu film 2024'ün en büyük hitlerinden biri oldu.

2. Dune: Çöl Gezegeni

2. Dune: Çöl Gezegeni

IMDb Puanı: 8.6

Bir devam filmi ile daha devam ediyoruz. Dune hayranları, sabırsızlıkla beklediğiniz devam filmi sonunda geldi! Denis Villeneuve’nin yönetmenliğinde çekilen 'Dune: Çöl Gezegeni', Frank Herbert’ın kült bilim kurgu romanından uyarlanan serinin ikinci bölümü. İkinci film, Paul Atreides'in (Timothée Chalamet) destansı yolculuğunu anlatmaya devam ediyor ve izleyicileri bir kez daha Arrakis'in çetin koşullarına götürüyor.

Paul Atreides, ailesinin intikamını almak ve gezegenin kontrolünü ele geçirmek için verdiği mücadelede daha da derinlere inerken, yeni ittifaklar kuruyor ve güçleniyor. Zendaya’nın canlandırdığı Chani ile olan ilişkisi, filmde duygusal bir derinlik katarken, çöl gezegeninin muhteşem görselleri ve destansı savaş sahneleri izleyicileri büyülüyor.

'Dune: Çöl Gezegeni', görsel efektleri, güçlü oyunculukları ve derin hikayesiyle, devam filmini bekleyen sevenlerini pişman etmedi. Villeneuve’nin ustalığıyla, bu film 2024’ün en yüksek puanlı yapımlarından biri oldu.

3. Ters Yüz 2

3. Ters Yüz 2

IMDb Puanı: 8.2

Heyecanla beklediğimiz Pixar animasyonu Ters Yüz 2, nihayet 2024'te bizlerle buluştu! Riley'nin zihnine yeniden dalıyoruz, ama bu sefer işler biraz daha karmaşık. Artık bir genç kız olan Riley, yepyeni duygularla tanışıyor. Bildiğimiz Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti'ye, yeni duygular olan Kaygı, Gıpta, Utanç ve Bıkkınlık katılıyor.

Riley'nin yeni duygusal yolculuğu, başa çıkması gereken karmaşık ve bazen kaotik içsel dünyasını keşfetmemizi sağlıyor. Yeni dostluklar kurarken, eski arkadaşlarıyla olan ilişkilerini de dengelemeye çalışıyor. Pixar'ın muhteşem animasyonları ve derinlemesine karakter analizleri, bu devam filminde de bizlere unutulmaz anlar yaşatacak!

Ülkemizde 14 Haziran 2024'te vizyona giren Ters Yüz 2, hem çocuklar hem de yetişkinler için harika bir film!

4. Grassland

4. Grassland

IMDb Puanı: 9.9

Grassland, adalet arayışının ve toplumsal mücadelelerin kalbinde yer alan dokunaklı bir hikayeye davet ediyor bizi. 

Küçük bir kasabada annesinin yasa dışı marihuana işini riske atan genç bir Latin çocuğun hikayesini anlatıyor. Komşularıyla kurduğu dostluk, hem kendisinin hem de ailesinin hayatını değiştiriyor. 

Jeff Kober, Rachel Ticotin ve Mía Maestro'nun güçlü performanslarıyla film, izleyicilere duygusal ve düşündürücü bir deneyim sunuyor. Özellikle adalet sisteminin aksaklıklarını çarpıcı bir şekilde ele almasıyla dikkat çekti, ve IMDb puanından da anlaşılacağı üzere oldukça beğenildi.

5. Maidaan

5. Maidaan

IMDb Puanı: 8.1

Futbolun büyüsüne kapılmaya hazır mısınız? Maidaan, Hindistan futbolunun altın çağını anlatan muhteşem bir biyografik film. Bollywood'un yetenekli aktörü Ajay Devgn, efsanevi futbol koçu Syed Abdul Rahim’i canlandırıyor. 

1950’ler ve 60’larda Hindistan’ın uluslararası alandaki başarılarını konu alan bu film, yalnızca futbol severler için değil, ilham verici hikayeleri seven herkes için güzel bir seçenek. Koç Rahim’in azim ve tutkuyla dolu yolculuğu, sizi hem duygulandıracak hem de motive edecek!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Ghostlight

6. Ghostlight

IMDb Puanı: 8.0

Tam kalbinize dokunacak bir film ile devam ediyoruz! Kendi iç dünyasında kaybolmuş bir inşaat işçisi olan Dan'in hikayesini anlatıyor film. Dan, bir gün kendini yerel bir tiyatronun 'Romeo ve Juliet' prodüksiyonunda buluyor ve hayatı tamamen değişiyor.

Dan'in sahneye adım attığı anlardan itibaren, hem kendi ailevi sorunlarıyla yüzleşmesine hem de yeni bir topluluk içinde kendini bulmasına şahit oluyoruz. Keith Kupferer, Dolly de Leon, Katherine May Kupferer ve Tara Mallen gibi harika oyuncuların performanslarıyla film, izleyicilere samimi ve duygusal bir deneyim sunuyor. Özellikle, gerçek hayatta da bir aile olan Kupferer ailesinin ekrandaki kimyası, hikayenin derinliğini ve sıcaklığını artırıyor.

Ghostlight, Sundance Film Festivali'nde büyük beğeni topladı ve eleştirmenler tarafından oldukça olumlu yorumlar aldı. İzleyenleri güldüren, ağlatan ve derin düşüncelere daldıran bu film, tiyatronun ve topluluk ruhunun iyileştirici gücünü mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

7. Touch

7. Touch

IMDb Puanı: 9.2

Romantik dram türündeki bu film, sizi hem gözyaşlarına boğacak hem de derin düşüncelere!

Baltasar Kormákur’un yönetmenliğinde çekilen Touch, 50 yıl önce kaybolan ilk aşkını bulmak için yola çıkan bir dul bir adamın hikayesini anlatıyor. Egill Ólafsson’un canlandırdığı Kristófer, geçmişin izlerini sürerken, Japonya’dan İzlanda’ya uzanan bir yolculuğa çıkar ve aşkın zamansız doğasını keşfeder.

Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük övgü alan bu film, şimdiden yılın en etkileyici yapımlarından biri olarak gösteriliyor.

8. Cem Karaca'nın Gözyaşları

8. Cem Karaca'nın Gözyaşları

IMDb Puanı: 7.5

Biraz da yerli yapımlardan bahsedelim! Cem Karaca'nın Gözyaşları, Türk rock efsane isimlerinden biri olan Cem Karaca'nın hayatını ve mücadelesini dokunaklı bir şekilde perdeye taşıyan bir biyografik dram filmi. 

Metin Erksan'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, sanatçının müzik kariyerinin yanı sıra toplumsal eleştirilerini ve müziğiyle taşıdığı ideallerini de izleyicilere aktarıyor. Bir efsanenin hayat hikayesine şahit olmak istiyorsanız, ne izleyeceinizi biliyorsunuz!

9. Civil War

9. Civil War

IMDb Puanı: 7.2

Heyecan verici bilim kurgu dünyasına dalmaya ne dersiniz? Civil War, gelecekte, bir distopik dünyada, teknolojinin hızla ilerlediği ve insanlığın bu değişimle başa çıkmak zorunda kaldığı bir zaman diliminde geçiyor. Ana karakterlerimiz, bu karmaşık dünyada hem kendi içsel mücadelelerini hem de toplumsal çatışmaları keşfederken izleyiciyi de bu maceraya ortak ediyor.

Film, günümüz dünyasının sorunlarına paralel olarak da birçok mesaj içeriyor. Teknolojinin gücü ve insanlığın bu güce nasıl adapte olduğu üzerine düşündürücü sahneler barındırıyor. Ayrıca, filmdeki distopik unsurlar, izleyicileri geleceğin olası senaryoları hakkında da düşünmeye sevk ediyor.

Eğer siz de heyecan dolu bir maceraya atılmak ve teknolojinin insan yaşamını nasıl etkileyebileceğini görmek istiyorsanız, bu film tam size göre!

10. Witch

10. Witch

Karanlık ve büyüleyici bir folk korku filmi arıyorsanız, Cadı tam size göre! Film, bizi 1575 yılının İngiltere'sine götürüyor. Küçük bir kasabada yaşayan William, eşi Twyla'nın haksız yere cadı olmakla suçlanmasıyla büyük bir mücadeleye girişir. Twyla'nın masumiyetini kanıtlamak için gerçek cadıyı bulmak zorundadır, yoksa Twyla idam edilecektir.

Yönetmenliğini Craig Hinde ve Marc Zammit’in yaptığı bu film, izleyicilere görsel açıdan zengin ve tüyler ürpertici bir deneyim sunuyor. Sarah Alexandra Marks'ın canlandırdığı Twyla ve Ryan Spong'un William rolündeki performansları, filmi daha da etkileyici kılıyor. Özellikle, kasabanın karanlık atmosferi ve gotik set tasarımları, izleyiciyi 16. yüzyılın kasvetli dünyasına çekiyor.

Cadı, korku unsurlarını ustaca işleyerek, izleyicilere sürekli bir gerilim ve belirsizlik hissi veriyor. Filmin, çarpıcı sinematografisi ve etkileyici müzikleriyle de dikkat çektiğini belirtmek gerek. Korku ve gotik dramaları sevenler için 'Cadı', kaçırılmaması gereken bir yapım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Protocol 7

11. Protocol 7

Gerilim ve dram türlerindeki Protocol 7, gerçek olaylardan esinlenen ve izleyiciyi koltuğuna mıhlayacak bir hikaye sunuyor. Başrollerde Rachel Whittle, Matthew Marsden ve Eric Roberts gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı film, büyük bir ilaç şirketinin karanlık yüzünü ortaya çıkarmaya çalışan bir grup cesur insanın mücadelesini anlatıyor.

Küçük bir kasabanın avukatı olan Alexis Koprowski, evlatlık oğlunun sağlık durumu hızla kötüleşince, bu durumun ardındaki kurumsal yolsuzlukları keşfeder. Bu süreçte ona, tıbbi meslekten ihraç edilmiş bir doktor olan Adrian Jay ve tanınmış bir aşı laboratuvarında çalışmış virolog Steve Schilling yardımcı olur. Birlikte, devasa bir ilaç şirketini sahte test sonuçlarıyla ilgili hesap vermeye zorlarlar.

Film, izleyicilere kurumsal açgözlülük, adalet arayışı ve kişisel fedakarlıklar üzerine düşündürücü mesajlar veriyor. Yönetmen Andy Wakefield’ın bu eseri, gerilimi yüksek sahneleri ve güçlü karakterleriyle dikkat çekiyor.

12. Savi

12. Savi

Bu yılın en heyecan verici aksiyon gerilim filmlerinden biri olan Savi, modern bir 'Savitri ve Satyavan' hikayesini anlatıyor. Savi, İngiltere'nin yüksek güvenlikli hapishanelerinden birinde yanlış yere hapsedilen kocasını kurtarmak için cesur bir kaçış planı yapar. Bu sıradan ev kadınının, karmaşık bir hapishane sistemini alt etmek için gösterdiği inanılmaz cesaret ve zekâ, izleyicileri büyüleyecek.

Divya Khosla Kumar’ın canlandırdığı Savi karakteri, film boyunca inanılmaz bir dönüşüm geçiriyor. İzleyiciler, onun korkusuz bir kahramana dönüşümüne tanık olurken, Anil Kapoor ve Harshvardhan Rane’nin performansları da filmi daha da etkileyici kılıyor.

Filmin Londra'da çekilmiş olması, hikayenin otantik ve gerilim dolu atmosferini pekiştiriyor. Ayrıca, filmin müzikleri Vishal Mishra, Piyush Shankar, Javed-Mohsin ve Arkadeep Karmakar gibi isimler tarafından bestelenmiş ve filmdeki şarkılar büyük beğeni topladı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın