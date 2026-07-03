Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: En Çok Enflasyona Sahip 5 Ülke
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Enflasyon, ülkenin satın alma gücünü ortaya koyan en önemli göstergelerden. Bazı ülkeler enflasyonu bir türlü kontrol altında tutamıyor. Dünyada yüksek enflasyona sahip ülkeler hangileri, biliyor musun?
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Enflasyon ne, önce onu bir açıklayalım.
1. Zimbabve
2. Arjantin
3. Sudan
4. Güney Sudan
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5. Venezuela
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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