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Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: En Çok Enflasyona Sahip 5 Ülke

etiket Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: En Çok Enflasyona Sahip 5 Ülke

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
03.07.2026 - 14:01
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Enflasyon, ülkenin satın alma gücünü ortaya koyan en önemli göstergelerden. Bazı ülkeler enflasyonu bir türlü kontrol altında tutamıyor. Dünyada yüksek enflasyona sahip ülkeler hangileri, biliyor musun?

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Enflasyon ne, önce onu bir açıklayalım.

Enflasyon ne, önce onu bir açıklayalım.

Enflasyon ülkelerdeki genel fiyat seviyesinin yükselmesi anlamına geliyor. Enflasyon yükseldikçe fiyatlar artıyor, doğal olarak alım gücü düşüyor. Yani ülkede yaşayanlar fakirleşiyor. Dünyada bazı ülkelerde enflasyon oldukça yüksek.

1. Zimbabve

1. Zimbabve

Enflasyonu %400 oranlarında olan Zimbabve, ilk sırada yer alıyor. Dr. Hakan Özerol'un üçüncü tahmini olan Zimbabve, ağır ekonomik krizler yaşayan ülkelerden. Zimbabve'de ekonomik sıkıntılar 2000'li yıllardan itibaren başlıyor. O yıllardan beri enflasyonun seviyesi yükseliyor. Bu yükselme sonucunda artık neredeyse günlük fiyat değişimi yaşanıyor. 

Dr. Hakan Özerol, 'Bir milyar Zimbabve doları diye bir şey gördüm.' diyerek ülkenin yaşadığı enflasyonun ağırlığı aslında çok iyi özetlemiş. Hükümet bazı dönemlerde böyle tek banknot şeklinde yüksek miktarlı paralar basıyor.

2. Arjantin

2. Arjantin

Dr. Hakan Özerol'un ikinci tahmini ise Arjantin. Arjantin, dünyada enflasyonu en yüksek olan 2.ülke. Arjantin'de enflasyon oranı %200'ün üzerinde. Uzun yıllardır Arjantin'de yüksek enflasyon görülüyor. Ülkede fiyatlar sürekli artıyor doğal olarak. Farklı ekonomik çözümler uygulansa da hiçbiri şu ana kadar enflasyonu düşürmeye yardımcı olmamış. O yüzden de yüksek enflasyon denilince akla ilk gelenlerden biri Arjantin olmaya devam ediyor.

3. Sudan

3. Sudan

Dr. Hakan Özerol'un bir başka tahmini ise Sudan. Dr. Hakan Özerol'un da dediği gibi Sudan çok sıkıntı çeken bir ekonomi. Burada enflasyon %150'nin üzerinde. Sudan'da görülen yüksek enflasyonun nedenleri siyasal istikrarsızlık ve ekonomik krizler. Bunlar çözülmediği sürece enflasyon düşmüyor. Fiyatlar artıyor ama gelirler aynı şekilde artmıyor. Bu da halkın fakirleşmesine neden oluyor.

4. Güney Sudan

4. Güney Sudan

Bir başka ülke ise Güney Sudan. 2011 yılında Sudan'dan ayrılan Güney Sudan o zamandan beri ekonomik krizlerle boğuşuyor. İç çatışmalara ekonomik kırılganlık eklenince enflasyonun yükselmesi kaçınılmaz oluyor. Para birimi değer kaybettikçe ithal ürünler pahalılaşıyor. Bu da günlük hayattaki ürünlerin pahalılaşmasına neden oluyor. Sonucunda ise ülke fakirleşiyor.

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5. Venezuela

5. Venezuela

Dr. Hakan Özerol'un ilk tahmini Venezuela beşinci sırada. Venezuela, dünyada enflasyonun en yüksek olduğu yerlerden biri. Venezuela'da enflasyon oranı %50-60 oranında. Özellikle son yıllarda enflasyon oranı oldukça yüksek. Ülkedeki para birimi hızla değer kaybederken fiyatlar artış gösteriyor. Venezuela'da da market fiyatlarının günlük değiştiği zamanlar oluyor yani.

Dr. Hakan Özerol'u dinlemek istersen videosu burada.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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