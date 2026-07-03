Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: En Çok Enflasyona Sahip 5 Ülke

Enflasyonu %400 oranlarında olan Zimbabve, ilk sırada yer alıyor. Dr. Hakan Özerol'un üçüncü tahmini olan Zimbabve, ağır ekonomik krizler yaşayan ülkelerden. Zimbabve'de ekonomik sıkıntılar 2000'li yıllardan itibaren başlıyor. O yıllardan beri enflasyonun seviyesi yükseliyor. Bu yükselme sonucunda artık neredeyse günlük fiyat değişimi yaşanıyor.

Dr. Hakan Özerol, 'Bir milyar Zimbabve doları diye bir şey gördüm.' diyerek ülkenin yaşadığı enflasyonun ağırlığı aslında çok iyi özetlemiş. Hükümet bazı dönemlerde böyle tek banknot şeklinde yüksek miktarlı paralar basıyor.