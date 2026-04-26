Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Day-Trading Yatırım mı Oyun mu?

etiket Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Day-Trading Yatırım mı Oyun mu?

Ecem Bekar
Ecem Bekar
26.04.2026 - 12:01

TikTok’ta, Instagram’da karşınıza mutlaka çıkmıştır: 'Düşerken topluyorum, çıkarken okutuyorum, galiba ben bu işi çözdüm!' diyen yeni nesil finans dehaları... Sosyal medya borsa yatırımcılığını çok havalı ve kolay bir oyun gibi pazarlasa da işin mutfağında durum hiç de öyle toz pembe değil. 

Bu bir yatırım değil.

Bu bir yatırım değil.

Borsaya girdiğin an kendine 'yatırımcı' sıfatını yakıştırıyorsun ama durum pek öyle değil. Bir hisseyi sabah alıp akşam satıyorsan, sen o şirketin ortağı değil, sadece fiyatındaki dalgalanmanın peşinden koşan birisin. Dr. Hakan Özerol buna direkt 'oyunculuk' diyor. Yani aslında bir nevi dijital masada oyun oynuyorsun.

İstatistikler sizin aleyhinize işler.

İstatistikler sizin aleyhinize işler.

'Ben bu işi çözdüm, parayı kırıyorum' diyenlere bakma, rakamlar yalan söylemez. Dünya genelinde yapılan araştırmalar, günlük işlem yapanların %90’ının eninde sonunda o parayı batırdığını gösteriyor.

Gizli masrafları unutuyorsun.

Gizli masrafları unutuyorsun.

'Dün 500 lira kazandım, bugün yemeğim bedavaya geldi' diyen dostumuzun hesaba katmadığı şeyler var:

  • Komisyonlar: Her tıkta aracı kuruma giden o küçük meblağlar birleşip dev oluyor.

  • Stres: Ekran başında mum grafiklerini izlerken giden saçlar ve uykusuz geceler...

  • Zaman: En değerli varlığını ekran başında eritmek gerçekten 500 liraya değer mi?

Dev robotlarla yarışıyoruz.

Dev robotlarla yarışıyoruz.

Sen kahveni yudumlarken 'şuradan alayım' diyene kadar, saniyede binlerce işlem yapan algoritmalar ve robotlarla yarıştığını biliyor musun? Piyasadaki zamanlamayı tutturmak profesyonellerin bile en çok zorlandığı şeyken, senin farenin tıklama hızı onlara yetişebilir mi?

İnsanlar aksiyonu sever, adrenalin ister.

İnsanlar aksiyonu sever, adrenalin ister.

Ama para kazanmak, özellikle de büyük para kazanmak aslında çok sıkıcı bir iştir. Haftalarca, aylarca araştırma yapman, rapor okuman ve hiçbir şey yapmadan beklemen gerekir.

Bu meselenin tüm detaylarını ve Dr. Hakan Özerol’un o çok konuşulan analizinin tamamını izlemek istersen, seni şuradaki videoya alalım:

@qnbturkiye

Day trading: Yatırım mı, oyun mu? 🤔 #Trading #Finans #Ekonomi

♬ original sound - QNB Türkiye

Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
