onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Gayrimenkul Yatırımın Artıları ve Eksileri Nedir?

etiket Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Gayrimenkul Yatırımın Artıları ve Eksileri Nedir?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
10.04.2025 - 14:01

Tarih boyunca en çok tercih edilen varlıklardan biri olan gayrimenkul ile karşınızdayız! En iyi yatırım aracı olarak bildiğimiz gayrimenkul yatırımın gerçekten ne olduğunu biliyor musunuz? Avantajlarına odaklanıp dezavantajlarını kaçırabiliyoruz. Dr. Hakan Özerol bize gayrimenkul yatırımın artılarını ve eksilerini anlatarak bakış açımızı değiştiriyor. Gelin hep beraber bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk olarak gayrimenkul hakkında yanlış varsayımları düzeltelim.

'En çok kazandıran yatırım aracı, fiyatı hiç düşmez.' diyemiyoruz maalesef... Gayrimenkul her dönem kazandıran bir yatırım aracı değildir. Zaten en iyi yatırım aracı olarak nitelendirebileceğimiz bir şey yok elimizde. Peki, neden en iyi yatırım aracı olarak nitelendirmişiz? Hisse senedi veya döviz piyasası gibi hızlı trend değiştirmeyen bir şeydir gayrimenkul. Bu yüzden fiyatlarını uzun aralıklarla takip ederiz.

2. Peki, doğru olan nedir?

Bir evi aldıktan yıllar sonra fiyatlarına bakarız. Sekiz yıl önceki fiyat ile günümüzü karşılaştırınca da ne kadar arttığına şaşırırız! Oysa uzun yıllardan beri yüksek enflasyon yaşayan bir ülkede ev, araba hatta zeytinyağı fiyatlarının artmasına şaşırmamamız gerekir... Türkiye'nin son altmış yılına baktığımızda konut fiyatlarının TL bazında hep arttığı görülür.

3. Gayrimenkulü anladığımıza göre biraz artılarına bakalım.

Yatırım amacıyla aldığınız bir konut düzenli kira geliri elde etmenizi sağlayabilir. Pasif bir gelir kaynağı oluşturmak isteyenler için önemli! Daha önceden bahsettiğimiz gibi uzun vadede değer kazanır. Yıllar içerisinde büyük bir kazanç sağlayabilirsiniz. Ayrıca yıllar içerisinde de enflasyona karşı bir koruma sağlanır. Sonuçta kira geliri de enflasyon ile paralel olarak artar.

4. Eksilerinden de bahsetmeden olmaz.

Gayrimenkul yatırımı yapmak istiyorsanız elinizde bir sermaye olması gerekir. Peşinat, tapu masrafları ve diğer giderler... Ciddi miktarlara ulaşabilir. Ayrıca bir gayrimenkulü satmak zaman alabilir. Uygun bir alıcıyı hemen bulamayabilirsiniz, hatta zarar etme riski oluşur. Bir de tabi ki piyasa riskleri var! Ekonomik krizler, faiz oranlarının yükselmesi, ekonomik dalgalanmalar gayrimenkul değerlerinin etkiler.

5. Sonuç olarak...

Dr. Hakan Özerol bize şunu söylüyor: Artıları ve eksileri vardır... Tüm yatırım araçları gibi. Önemli olan ne yaptığımızı bilmek! Gayrimenkul yatırımı uzun vadeli kazanç sağlayabilecek bir yatırım aracıdır. Oldukça popüler olan bu yatırım aracının avantajlarının yanında riskleri de vardır. Bu yüzden dikkatli bir analiz ve iyi planlama gerekir. Finansal durumunuzu, piyasa koşullarını ve yatırım stratejinizi ele alarak karar vermelisiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Dr. Hakan Özerol'un videosunu izlemek için 👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın