Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Gayrimenkul Yatırımın Artıları ve Eksileri Nedir?

'En çok kazandıran yatırım aracı, fiyatı hiç düşmez.' diyemiyoruz maalesef... Gayrimenkul her dönem kazandıran bir yatırım aracı değildir. Zaten en iyi yatırım aracı olarak nitelendirebileceğimiz bir şey yok elimizde. Peki, neden en iyi yatırım aracı olarak nitelendirmişiz? Hisse senedi veya döviz piyasası gibi hızlı trend değiştirmeyen bir şeydir gayrimenkul. Bu yüzden fiyatlarını uzun aralıklarla takip ederiz.