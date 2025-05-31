Dolu Kadehi Ters Tut Grubunun İçimize İşleyen En İyi Şarkıları

Dolu Kadehi Ters Tut deyince akan sular durur bizde! Henüz bu kadar ünlü olmadan öncesinden beri takip eder, şimdilerde adeta bir şova dönüşen konserlerinde az vakit geçirmemişizdir. Bu muhteşem grubun en iyi şarkılarından bir liste hazırlayıp anılarımızı tazelemek istedik. İyi dinlemeler!