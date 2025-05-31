Dolu Kadehi Ters Tut Grubunun İçimize İşleyen En İyi Şarkıları
Dolu Kadehi Ters Tut deyince akan sular durur bizde! Henüz bu kadar ünlü olmadan öncesinden beri takip eder, şimdilerde adeta bir şova dönüşen konserlerinde az vakit geçirmemişizdir. Bu muhteşem grubun en iyi şarkılarından bir liste hazırlayıp anılarımızı tazelemek istedik. İyi dinlemeler!
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1. Dolu Kadehi Ters Tut - Dilerim Ki
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2. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme ft. Sedef Sebüktekin
3. Dolu Kadehi Ters Tut - Madem
4. Dolu Kadehi Ters Tut - Aldattın mı
5. Dolu Kadehi Ters Tut - Yapma N'olursun
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6. Dolu Kadehi Ters Tut - Neyin Nesi
7. Dolu Kadehi Ters Tut - Aldattım
8. Dolu Kadehi Ters Tut - Belki ft. Deniz Tekin & Canozan
9. Dolu Kadehi Ters Tut - Kaçar Gider
10. Dolu Kadehi Ters Tut - Islansın
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11. Dolu Kadehi Ters Tut - Sen ve Ben ft. Sedef Sebüktekin
12. Dolu Kadehi Ters Tut - #24
13. Dolu Kadehi Ters Tut - Hiç İyi Değilim
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