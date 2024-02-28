Tüm Zamanların Zirvesini Yeniledi! Dolar Rekora Doymuyor: Zirveden İnmiyor
Tüm Zamanların Zirvesini Yeniledi! Dolar Rekora Doymuyor: Zirveden İnmiyor
Dolar/TL, zirvedeki seyrini sürdürerek alıcılı seyriyle yine güne başlarken, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
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Dolar/TL'de yeni rekor.
Euro 33,77 seviyesinden işlem görürken, euro/dolar 1,082, Dolar endeksi de 103,95 seviyesinden karşılık buluyor.
Altın da dolarla birlikte yükselirken, ons altındaki seyri yükselişi geriletiyor. Ons altın 2029 dolardan, gram altın da 2033 liradan karşılık buluyor.
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