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Tüm Zamanların Zirvesini Yeniledi! Dolar Rekora Doymuyor: Zirveden İnmiyor

Tüm Zamanların Zirvesini Yeniledi! Dolar Rekora Doymuyor: Zirveden İnmiyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.02.2024 - 10:20 Son Güncelleme: 28.02.2024 - 10:27

Dolar/TL, zirvedeki seyrini sürdürerek alıcılı seyriyle yine güne başlarken, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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Dolar/TL'de yeni rekor.

Dolar/TL'de yeni rekor.

Dolar/TL dün günü 31,1437 seviyesinde tamamlarken, bugün bankalararası piyasada 31,1424 seviyesinden güne başladı. Kapalıçarşı'da dolar 31,24 seviyesinden işlem gören dolar/TL, sabah saatlerinde gördüğü 31,3872 seviyesiyle tüm zamanların zirvesini yeniledi.

Euro 33,77 seviyesinden işlem görürken, euro/dolar 1,082, Dolar endeksi de 103,95 seviyesinden karşılık buluyor.

Euro 33,77 seviyesinden işlem görürken, euro/dolar 1,082, Dolar endeksi de 103,95 seviyesinden karşılık buluyor.

Altın da dolarla birlikte yükselirken, ons altındaki seyri yükselişi geriletiyor. Ons altın 2029 dolardan, gram altın da 2033 liradan karşılık buluyor.

Altın da dolarla birlikte yükselirken, ons altındaki seyri yükselişi geriletiyor. Ons altın 2029 dolardan, gram altın da 2033 liradan karşılık buluyor.
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