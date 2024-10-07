Dolandırıcılara Karşı E-Devlette Düzenli Olarak Kontrol Etmeniz Gereken Bilgiler
Dolandırıcılara Karşı E-Devlette Düzenli Olarak Kontrol Etmeniz Gereken Bilgiler
Son zamanlarda dolandırıcılığın artmasıyla birlikte vatandaşlar gizliliğe daha çok önem vermeye başladı. Bu nedenle E-Devlet üzerinden kişisel bilgilerini kontrol etmek isteyen vatandaşlar hangi sekmeyle bilgilerini kontrol etmesi gerektiğini bilmek istiyor. Peki E-Devlet üzerinden dolandırıcılardan korunmak için belirli aralıklarla hangi bilgileri kontrol etmemiz gerekiyor?
İşte detaylar...
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Son zamanlarda vatandaşların kişisel bilgilerinin çalındığına şahit oluyoruz.
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Dolandırılma olasılığımızı en aza indirmenin bazı yolları var. Vatandaşlar, dolandırılmamak için E-Devlet üzerinden bazı bilgilerini kontrol ediyor.
Adınıza açılmış bir hat ya da numara olabilir!
Üzerinize araç kaydedilmiş olabilir!
Başkası tarafından sizin adınıza sahte sigorta kaydı yapılmasını engelleyebilirsiniz.
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Bilginiz dışında açılan bir dava dolandırıcılıkla alakalı olabilir.
"Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama" penceresini de kontrol edin.
İkamet adresinizi kontrol etmek için "Adres Bilgilerim" penceresini düzenli olarak kullanın.
Üzerinize kayıtlı vergi borçlarını "Vergi Borcu Sorgulama" penceresi ile takip edebilir, adınıza haksız vergi tahakkuk edip etmediğini öğrenebilirsiniz.
Adınıza izinsiz açılan banka hesaplarını "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" penceresi kontrol ederek dolandırıcıların mali işlemlerine karşı önlem alabilirsiniz.
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Bunların haricinde de ek önlemler almak isterseniz, şunları deneyebilirsiniz:
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