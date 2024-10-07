Dolandırıcılara Karşı E-Devlette Düzenli Olarak Kontrol Etmeniz Gereken Bilgiler

Öncelikle, e-Devlet'te kimlik bilgilerinizi kontrol ederek sahte kimlik kullanımlarını tespit edebilirsiniz. Ayrıca, adınıza kayıtlı mülkleri 'Tapu Bilgisi Sorgulama' ile kontrol etmek, izinsiz bir mülk kaydı olup olmadığını öğrenmenize yardımcı olur. Elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklerinizi de düzenli olarak gözden geçirmeyi unutmayın; başkası tarafından açılmış bir abonelik varsa bu dolandırıcılığa işaret edebilir. Eğer bir otomobiliniz varsa, HGS veya OGS hesaplarınızı kontrol ederek adınıza izinsiz bir hesap açılıp açılmadığını kontrol edebilirsiniz. E-Devlet şifrenizi düzenli olarak değiştirmek, hesabınıza izinsiz giriş yapılmasını önlemek için önemlidir. Son olarak, dijital imzanızın izinsiz kullanılıp kullanılmadığını sorgulamayı ihmal etmeyin.