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Dolandırıcılara Karşı E-Devlette Düzenli Olarak Kontrol Etmeniz Gereken Bilgiler

Dolandırıcılara Karşı E-Devlette Düzenli Olarak Kontrol Etmeniz Gereken Bilgiler

edevlet
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 20:24

Son zamanlarda dolandırıcılığın artmasıyla birlikte vatandaşlar gizliliğe daha çok önem vermeye başladı. Bu nedenle E-Devlet üzerinden kişisel bilgilerini kontrol etmek isteyen vatandaşlar hangi sekmeyle bilgilerini kontrol etmesi gerektiğini bilmek istiyor. Peki E-Devlet üzerinden dolandırıcılardan korunmak için belirli aralıklarla hangi bilgileri kontrol etmemiz gerekiyor?

İşte detaylar...

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Son zamanlarda vatandaşların kişisel bilgilerinin çalındığına şahit oluyoruz.

Son zamanlarda vatandaşların kişisel bilgilerinin çalındığına şahit oluyoruz.

Örneğin panel sistemi (panelcilik) bunlardan bir tanesi. İnsanların kişisel bilgilerinin nasıl ele geçirildiğini burada detaylıca anlattık.

Dolandırılma olasılığımızı en aza indirmenin bazı yolları var. Vatandaşlar, dolandırılmamak için E-Devlet üzerinden bazı bilgilerini kontrol ediyor.

Dolandırılma olasılığımızı en aza indirmenin bazı yolları var. Vatandaşlar, dolandırılmamak için E-Devlet üzerinden bazı bilgilerini kontrol ediyor.

Peki bu bilgiler hangileri? E-Devlet üzerinden hangi bilgileri kontrol etmeliyiz?

Adınıza açılmış bir hat ya da numara olabilir!

Adınıza açılmış bir hat ya da numara olabilir!

Adınıza kayıtlı olan hatları görmek için düzenli olarak 'Mobil Hat Sorgulama' hizmetini kullanabilirsiniz. Bu sayede sizin bilginiz dışında açılmış bir hat olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Üzerinize araç kaydedilmiş olabilir!

Üzerinize araç kaydedilmiş olabilir!

Üzerinize kayıtlı araçları 'Adıma Tescilli Araç Sorgulama' bölümünden kontrol ederek, adınıza kayıtlı olmayan bir araç olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Başkası tarafından sizin adınıza sahte sigorta kaydı yapılmasını engelleyebilirsiniz.

Başkası tarafından sizin adınıza sahte sigorta kaydı yapılmasını engelleyebilirsiniz.

'SGK Hizmet Dökümü' penceresi ile çalıştığınız iş yerini ve yatırılan primlerinizi kontrol edip adınıza başka bir sigorta kaydı yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirsiniz.

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Bilginiz dışında açılan bir dava dolandırıcılıkla alakalı olabilir.

Bilginiz dışında açılan bir dava dolandırıcılıkla alakalı olabilir.

Adınıza açılmış bir dava olup olmadığını 'Dava Dosyası Sorgulama' hizmetinden öğrenebilirsiniz. Bilginiz dışında açılan davalar dolandırıcılığa işaret edebilir.

"Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama" penceresini de kontrol edin.

"Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama" penceresini de kontrol edin.

Bu sekmeden siyasi parti üyeliği bilgilerini sorgulayabilir ve yönetebilirsiniz.

İkamet adresinizi kontrol etmek için "Adres Bilgilerim" penceresini düzenli olarak kullanın.

İkamet adresinizi kontrol etmek için "Adres Bilgilerim" penceresini düzenli olarak kullanın.

Bilgilerinizin yanlış kullanılması dolandırıcılık için risk oluşturabilir.

Üzerinize kayıtlı vergi borçlarını "Vergi Borcu Sorgulama" penceresi ile takip edebilir, adınıza haksız vergi tahakkuk edip etmediğini öğrenebilirsiniz.

Üzerinize kayıtlı vergi borçlarını "Vergi Borcu Sorgulama" penceresi ile takip edebilir, adınıza haksız vergi tahakkuk edip etmediğini öğrenebilirsiniz.

Adınıza izinsiz açılan banka hesaplarını "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" penceresi kontrol ederek dolandırıcıların mali işlemlerine karşı önlem alabilirsiniz.

Adınıza izinsiz açılan banka hesaplarını "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" penceresi kontrol ederek dolandırıcıların mali işlemlerine karşı önlem alabilirsiniz.
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Bunların haricinde de ek önlemler almak isterseniz, şunları deneyebilirsiniz:

Bunların haricinde de ek önlemler almak isterseniz, şunları deneyebilirsiniz:

Öncelikle, e-Devlet'te kimlik bilgilerinizi kontrol ederek sahte kimlik kullanımlarını tespit edebilirsiniz. Ayrıca, adınıza kayıtlı mülkleri 'Tapu Bilgisi Sorgulama' ile kontrol etmek, izinsiz bir mülk kaydı olup olmadığını öğrenmenize yardımcı olur. Elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklerinizi de düzenli olarak gözden geçirmeyi unutmayın; başkası tarafından açılmış bir abonelik varsa bu dolandırıcılığa işaret edebilir. Eğer bir otomobiliniz varsa, HGS veya OGS hesaplarınızı kontrol ederek adınıza izinsiz bir hesap açılıp açılmadığını kontrol edebilirsiniz. E-Devlet şifrenizi düzenli olarak değiştirmek, hesabınıza izinsiz giriş yapılmasını önlemek için önemlidir. Son olarak, dijital imzanızın izinsiz kullanılıp kullanılmadığını sorgulamayı ihmal etmeyin.

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