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Panelcilik Sistemi Nedir? Panelcilik Sistemi Nasıl Çalışır, Cezası Ne?

Panelcilik Sistemi Nedir? Panelcilik Sistemi Nasıl Çalışır, Cezası Ne?

Dolandırıcılık
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 19:43

Son dönemlerde sıkça karşımıza çıkan “panelcilik”, internet üzerinde kişisel bilgilerin izinsiz yollarla toplanıp paylaşılması anlamına gelen bir siber suç türüdür. Bu suç, özellikle sosyal medya hesapları, e-posta adresleri, telefon numaraları gibi kişisel verilerin ele geçirilmesiyle başlar. Kötü niyetli kişiler, bu bilgileri çeşitli platformlarda bir araya getirip başka insanların hesaplarına erişim sağlamaya çalışır. Peki 'panelcilik' sistemi nedir, nasıl çalışır, cezası ne?

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Son zamanlarda "panelcilik", "panel sistemi" gibi kavramları sıklıkla duymuşsunuzdur. Yasa dışı bir şekilde telefon numarası ve çeşitli özel bilgilerin ele geçirildiği sistemin nasıl çalıştığı ise merak konusu.

Son zamanlarda "panelcilik", "panel sistemi" gibi kavramları sıklıkla duymuşsunuzdur. Yasa dışı bir şekilde telefon numarası ve çeşitli özel bilgilerin ele geçirildiği sistemin nasıl çalıştığı ise merak konusu.

Gelin 'panelcilik' sistemine gelin beraber bakalım...

Panelcilik Nedir?

Panelcilik Nedir?

Son yıllarda internet dünyasında sıkça duyulan “panelcilik,” kişisel bilgilerin yasa dışı yollarla ele geçirilip paylaşılması anlamına gelen siber suçlardan biridir. Bu süreç, genellikle sosyal medya hesapları, telefon numaraları, e-posta adresleri gibi hassas verilerin izinsiz olarak toplandığı ve depolandığı platformları içerir. Kötü niyetli kişilerin, ele geçirilen bu bilgileri kullanarak başka bireylerin hesaplarına erişmeye çalıştıkları bir ortam yaratır. Panelcilik, dolandırıcılık ve gizlilik ihlali gibi ciddi hukuki sonuçları olan siber suçlar arasında yer alır.

Panelcilik Nasıl Çalışıyor?

Panelcilik Nasıl Çalışıyor?

Panelcilik genellikle, internete sızdırılmış kişisel bilgilerin bir araya getirilmesiyle başlar. Bu bilgiler, yasa dışı panellerde toplanarak kullanıcıların erişimine sunulur. Panellere erişen kişiler, başkalarının hesap bilgilerini satın alarak izinsiz şekilde bu hesaplara giriş yapmaya çalışır. Özellikle sosyal medya hesapları, finansal bilgiler ve diğer hassas kişisel veriler bu tür saldırılara açık olabilir.

Panelciliğin Hukuksal Boyutu Ne?

Panelciliğin Hukuksal Boyutu Ne?

Panelcilik, Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında suç teşkil eder. Bu kanuna göre, kişilerin izni olmadan verilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması yasa dışıdır. Hukuki anlamda, kişisel bilgilerin izinsiz ele geçirilmesi ve paylaşılması durumunda, 2 ila 4 yıl arasında hapis cezası öngörülmektedir​

Panelcilikten Korunma Yolları

  • Güçlü Şifreler Kullanmak: Hesap güvenliğini artırmak için karmaşık ve tahmin edilmesi zor şifreler tercih edilmelidir.

  • İki Adımlı Doğrulama: Ekstra güvenlik sağlayan iki faktörlü doğrulama, hesaplara izinsiz erişimi zorlaştırır.

  • Bilgi Paylaşımına Dikkat Etmek: Sosyal medyada kişisel bilgileri gereksiz yere paylaşmaktan kaçınılmalıdır.

  • Siber Saldırılara Karşı Önlem: İnternette dolandırıcılık ve veri ihlallerine karşı dikkatli olmak, bu tür suçlardan korunmanıza yardımcı olur.

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Panelciliğin Cezası

Panelciliğin Cezası

Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ifşa edilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi suçuna 2 ila 4 yıl arasında hapis cezası öngörülmüştür (TCK md. 136). 

Eğer bu suç, nitelikli cinsel saldırı mağdurunun veya mağdur çocuğun ifadelerinin bulunduğu kayıt ve görüntülerle ilgili işlenirse, ceza bir kat artırılır (CMK md. 236/5-6).

  • Kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımı;

  • Kamu görevlisi tarafından, yetkisinin kötüye kullanılmasıyla,

  • Belirli bir meslek veya sanatın getirdiği kolaylıklardan faydalanarak 

işlendiğinde, ceza yarı oranında artırılır (TCK md. 137). Bu durumda, hapis cezası 3 ila 6 yıl arasında değişir.

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