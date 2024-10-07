Panelcilik Sistemi Nedir? Panelcilik Sistemi Nasıl Çalışır, Cezası Ne?

Son yıllarda internet dünyasında sıkça duyulan “panelcilik,” kişisel bilgilerin yasa dışı yollarla ele geçirilip paylaşılması anlamına gelen siber suçlardan biridir. Bu süreç, genellikle sosyal medya hesapları, telefon numaraları, e-posta adresleri gibi hassas verilerin izinsiz olarak toplandığı ve depolandığı platformları içerir. Kötü niyetli kişilerin, ele geçirilen bu bilgileri kullanarak başka bireylerin hesaplarına erişmeye çalıştıkları bir ortam yaratır. Panelcilik, dolandırıcılık ve gizlilik ihlali gibi ciddi hukuki sonuçları olan siber suçlar arasında yer alır.