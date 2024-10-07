Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Tartışmalara Konu Olan 'İyi Hal İndirimi' Açıklaması: "Tartışılmalı"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Tartışmalara Konu Olan 'İyi Hal İndirimi' Açıklaması: "Tartışılmalı"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme dair açıklamalarda bulundu. İnfaz Yasası'nda değişiklik olacak mı? Sorusuna Bakan Tunç 'İyi hal indirimi tartışılmalı. Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız' dedi.
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İşte Bakan Tunç'un o açıklamaları;
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“Yine özellikle kamuoyunda duruşmadaki kılık kıyafeti nedeniyle indirim alan kişilerle ilgili hep eleştiri söz konusu oldu. Geçen yasama döneminde saf indirim almak için kılık kıyafetin indirim sebebi olmayacağı yönünde bir düzenleme yapmıştık ama bu konudaki eleştiriler de hep devam etti. Şimdi bu iyi hal indiriminin yeniden bir tartışılması lazım.”
“Tabi burada hem ceza hukukçularımız, hem akademisyenlerimiz, uygulayıcılarımız ve özellikle milletvekillerimizle iyi hal indiriminin devam edip etmeyeceği konusunda. Çünkü cezalarda bir alt sınır var ve bir üst sınır var. Hakim dosyaya göre bu sınırlar arasında karar veriyor. Biz de iyi hal indirimi olduğunda bazı suçlar bakımından özellikle kamuoyunun bir tepkisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu durumda bunu tekrar yeniden bir gözdem geçirmek gerekir.”
“Bazı suçlar bakımından denetimli serbestlik uygulanır mı uygulanmaz mı bunu yine ceza hukukçularımızla konuşmamız gerekir. Kasten öldürme suçların, kasten yaralama suçların da özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görürsün.”
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