Dolabında Olması Gereken 10 Zamansız Parça

etiket Dolabında Olması Gereken 10 Zamansız Parça

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
23.04.2026 - 12:41

Gardırobun önünde dakikalarca durup 'Giyecek hiçbir şeyim yok!' diye iç geçirdiğin o malum anları tarihe gömmeye hazır mısın? Moda dünyasında trendler ışık hızıyla değişse de, bazı parçalar var ki onlar her devrin asilzadesi.

İşte 'Ne giysem?' derdini bitirecek, her kombini bir üst seviyeye taşıyacak, dolabının demirbaşı olması gereken 10 zamansız parça!

1. Beyaz Gömlek

1. Beyaz Gömlek

'Beyaz gömlek işte, ne kadar özel olabilir?' demeyin. Sabah işe giderken ciddi bir kumaş pantolonla 'profesyonel' görünmeni sağlarken, akşam arkadaşlarınla buluşmaya giderken kollarını kıvırıp birkaç düğmesini açtığında bir anda 'zahmetsiz şıklık' ikonuna dönüşebilirsin. Üstelik sadece tek başına değil; süveterlerin içine, elbiselerin üzerine veya büstiyerlerin dışına giyerek de onlarca farklı kombin yaratabilirsin.

2. Siyah Blazer Ceket

2. Siyah Blazer Ceket

Blazer ceket sadece bir ofis giysisi değil, adeta bir özgüven zırhıdır. İçine en sıradan beyaz tişörtü bile giysen, üzerine bu ceketi attığın an ortamın en dikkat çekici kişisi olursun. Ömürlük olması için omuzlarının tam oturduğundan ve astar kalitesinden emin olman yeterli.

3. Jean

3. Jean

Moda dünyasında her sezon bir 'jean trendi' patlar; bir bakarsınız her yer düşük bel, bir bakarsınız her yer aşırı geniş paça... Ancak zamansız parça, trend olan değil, senin vücut tipini en iyi gösteren ve içinde en rahat ettiğin model. Koyu yıkama, üzerinde fazla işlem veya yırtık olmayan, kaliteli bir denim pantolon on yıl sonra bile fotoğraflarına baktığında 'İyi ki bunu giymişim' dedirtir.

4. Siyah Elbise

4. Siyah Elbise

Coco Chanel’den beri değişmeyen tek kural: Her kadının dolabında bir küçük siyah elbise olmalı! Ne giyeceğine karar veremediğin o kriz anlarında seni ipten alan bu parça, aksesuarlarla binbir şekle girer. İnci bir kolye ve topukluyla klasikleşirken, deri ceket ve botlarla asi bir ruha bürünür.

5. Bej Trençkot

5. Bej Trençkot

Hem yağmurdan korur hem de stilini bir üst lige taşır. Bej veya kemik tonlarında bir trençkot, altındaki kıyafet ne kadar renkli veya ne kadar sade olursa olsun, her şeyi bir bütünlük içinde gösterir. Kuşağını arkadan bağlayıp önünü açık bırakarak spor, kuşağını sıkıca bağlayarak daha feminen bir siluet yakalayabilirsin.

6. Çizgili Tişört

6. Çizgili Tişört

19. yüzyılda denizcilerin üniformasıyken Audrey Hepburn gibi ikonlarla modanın zirvesine yerleşen çizgili üstler, dolabın en dinamik parçasıdır. Jeanlerle, şortlarla hatta çiçekli eteklerle (desen karıştırma modası sağ olsun) harika görünür.

7. Kaşmir veya Yün Kazak

7. Kaşmir veya Yün Kazak

Kış aylarında kat kat giyinip içinde kaybolmak yerine, ince ama sıcak tutan kaliteli bir yün kazak her şeyi çözer. Gri, ekru veya deve tüyü tonlarındaki bir triko kazak, hem kumaş pantolonlarla çok şık durur hem de jeanlerle günlük bir hava yakalar. Doğru bakımla (tüylenmesini önleyerek) bu kazakları on beş yıl bile giyebilirsin.

8. Siyah Kumaş Pantolon

8. Siyah Kumaş Pantolon

Sadece iş hayatı için gerekli olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kaliteli kesime sahip bir siyah boru paça veya ispanyol paça pantolon, üzerine giyeceğin bir crop top veya oversize bir tişörtle sokak modasına çok hızlı adapte olur.

9. Klasik Güneş Gözlüğü

9. Klasik Güneş Gözlüğü

Güneş gözlüğü sadece gözlerini korumakla kalmaz, aynı zamanda yüz hatlarını dengeler ve kombinine son dokunuşu yapar. Kemik çerçeveli, yüz şekline uygun 'Wayfarer' veya 'Aviator' tarzı klasik bir model, her türlü kıyafetle uyum sağlar.

10. Chelsea Bot

10. Chelsea Bot

Bağcıksız, yanları lastikli bu ikonik botlar; hem giyim kolaylığıyla hem de zarif duruşuyla listemizin son sırasında. Eteklerle, dar jeanlerle veya geniş paçalı pantolonlarla kusursuz bir uyum sağlar.

Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
