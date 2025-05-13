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Dokuz Evcil Hayvanı Var, Harry Potter Fanı: Kim Bu Şarkıcı?

etiket Dokuz Evcil Hayvanı Var, Harry Potter Fanı: Kim Bu Şarkıcı?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 23:22

Her ay farklı şarkıcıları konum ettiğimiz, gizemli ve merak uyandırıcı testimizde bu sefer herkesin en az bir kez şarkısını dinlediği biri var. Bilgiler kimine kolay gelirken kimine zor gelebilir ama tahmin edemezsen bile bu şarkıcı hakkında epey şey öğrenmiş olacaksın!

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Sahne adını Felix the Cat'teki prensesten aldı.

Sahne adını Felix the Cat'teki prensesten aldı.

Korkusuz biri olduğunu söyleyebiliriz. Çabuk korkmadığını söylüyor.

Ayrıca korku filmlerini izlemeye bayılıyor.

Monopoly oynamayı çooook seviyor.

Monopoly oynamayı çooook seviyor.

Hatta Kanada'daki bir konserde adına yapılmış bir figür hediye edilmişti. Ama söyleyemeyiz!

En sevdiği film Bruce Almighty'dir.

En sevdiği film Bruce Almighty'dir.

Hatta bir keresinde filmden bir sahneyi sahnede yeniden canlandırmıştı!

Tam 9 köpeği var.

Tam 9 köpeği var.
imgur.com

İsimleri Cinnamon, Coco, Fawkes, Ophelia, Toulouse, Sirius, Strauss, Pignoli ve Lafayette ve çoğu kurtarma köpeği!

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Hatta Harry Potter'ı o kadar çok seviyor ki...

Hatta Harry Potter'ı o kadar çok seviyor ki...

Bu köpeğinin adını Sirius Black koymuş! 😭

En sevdiği renk ise lavanta rengi.

En sevdiği renk ise lavanta rengi.

Bu rengi bir klibinde bolcak görmüştük.

Geçtiğimiz yaz büyüüüüük ses getiren ve halen etkisi devam eden "brat" albümünde Charli xcx ile düet yapmıştı.

Geçtiğimiz yaz büyüüüüük ses getiren ve halen etkisi devam eden "brat" albümünde Charli xcx ile düet yapmıştı.

Peki kim bu şarkıcı?

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Ma Belle
Ma Belle
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