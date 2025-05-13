Dokuz Evcil Hayvanı Var, Harry Potter Fanı: Kim Bu Şarkıcı?
Her ay farklı şarkıcıları konum ettiğimiz, gizemli ve merak uyandırıcı testimizde bu sefer herkesin en az bir kez şarkısını dinlediği biri var. Bilgiler kimine kolay gelirken kimine zor gelebilir ama tahmin edemezsen bile bu şarkıcı hakkında epey şey öğrenmiş olacaksın!
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Sahne adını Felix the Cat'teki prensesten aldı.
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Korkusuz biri olduğunu söyleyebiliriz. Çabuk korkmadığını söylüyor.
Monopoly oynamayı çooook seviyor.
En sevdiği film Bruce Almighty'dir.
Tam 9 köpeği var.
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Hatta Harry Potter'ı o kadar çok seviyor ki...
En sevdiği renk ise lavanta rengi.
Geçtiğimiz yaz büyüüüüük ses getiren ve halen etkisi devam eden "brat" albümünde Charli xcx ile düet yapmıştı.
Peki kim bu şarkıcı?
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