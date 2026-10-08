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Doktorlarla Yaşadıkları İlginç Diyalogları Paylaşan Hasta Ama Komik Kişiler

Doktorlarla Yaşadıkları İlginç Diyalogları Paylaşan Hasta Ama Komik Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.10.2026 - 17:13
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Muayene odasına girerken ne diyeceğimizi hazırlarız ama doktorun karşısına geçince kafamız karışır. Kimimiz 'iğne yazmasanız sevinirim' der, kimimiz doktorunun soyadı değişti diye hayırlı olsun diler, kimimiz de göz muayenesinde harfleri tahmin ede ede yıllarca yanlış numaralı gözlük kullanır. Acil servis kuyruğundan kadın doğum muayenesine, diş hekimi koltuğundan anestezi masasına kadar herkesin anlatacak bir hikâyesi var. X'te hastalar, doktorlarla yaşadıkları unutulmaz anları paylaştı. Biz de yıllardır en çok hatırlananları, doktorun karşısında kendini tutamayanların anılarını bir araya getirdik.

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Acildeki doktor "Seni mutlu etmeye değil, tedavi etmeye çalışıyorum" dedi

Acildeki doktor "Seni mutlu etmeye değil, tedavi etmeye çalışıyorum" dedi
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Soyadı değişen doktoruna hayırlı olsun deyince bambaşka bir cevap aldı

Soyadı değişen doktoruna hayırlı olsun deyince bambaşka bir cevap aldı
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Yoğun bakımdan çıkan dedesinin üstündeki kazağın yazısı herkesi güldürdü

Yoğun bakımdan çıkan dedesinin üstündeki kazağın yazısı herkesi güldürdü
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Acilde öne geçmek isteyen adamın bacağında testere vardı

Acilde öne geçmek isteyen adamın bacağında testere vardı
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Aynı yemekten zehirlenen sevgili acile gitti, o ise kalanını yedi

Aynı yemekten zehirlenen sevgili acile gitti, o ise kalanını yedi
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Mide ağrısına doktorun önerdiği tedavi: Stres yapma

Mide ağrısına doktorun önerdiği tedavi: Stres yapma
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Harfleri tahmin etmekte iyi olunca gözlük numarası yıllarca yanlış çıktı

Harfleri tahmin etmekte iyi olunca gözlük numarası yıllarca yanlış çıktı
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Göz doktorunun "Bu camla mı daha iyi görüyorsun?" sorusu muayeneyi sınava çevirdi

Göz doktorunun "Bu camla mı daha iyi görüyorsun?" sorusu muayeneyi sınava çevirdi
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Yeni diş doktorunun ilgisine köylü genleriyle karşılık verecek

Yeni diş doktorunun ilgisine köylü genleriyle karşılık verecek
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Anestezi doktorunun "Geriye say" talimatına gelen cevap ekibi güldürdü

Anestezi doktorunun "Geriye say" talimatına gelen cevap ekibi güldürdü
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Omzunun sesini soran doktora şarkıyla cevap verdi

Omzunun sesini soran doktora şarkıyla cevap verdi
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Kan tahlilleri tertemiz çıkınca kilo vermenin sırrı da ortaya çıktı

Kan tahlilleri tertemiz çıkınca kilo vermenin sırrı da ortaya çıktı
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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