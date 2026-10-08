Doktorlarla Yaşadıkları İlginç Diyalogları Paylaşan Hasta Ama Komik Kişiler
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Muayene odasına girerken ne diyeceğimizi hazırlarız ama doktorun karşısına geçince kafamız karışır. Kimimiz 'iğne yazmasanız sevinirim' der, kimimiz doktorunun soyadı değişti diye hayırlı olsun diler, kimimiz de göz muayenesinde harfleri tahmin ede ede yıllarca yanlış numaralı gözlük kullanır. Acil servis kuyruğundan kadın doğum muayenesine, diş hekimi koltuğundan anestezi masasına kadar herkesin anlatacak bir hikâyesi var. X'te hastalar, doktorlarla yaşadıkları unutulmaz anları paylaştı. Biz de yıllardır en çok hatırlananları, doktorun karşısında kendini tutamayanların anılarını bir araya getirdik.
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Acildeki doktor "Seni mutlu etmeye değil, tedavi etmeye çalışıyorum" dedi
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Soyadı değişen doktoruna hayırlı olsun deyince bambaşka bir cevap aldı
Yoğun bakımdan çıkan dedesinin üstündeki kazağın yazısı herkesi güldürdü
Acilde öne geçmek isteyen adamın bacağında testere vardı
Aynı yemekten zehirlenen sevgili acile gitti, o ise kalanını yedi
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Mide ağrısına doktorun önerdiği tedavi: Stres yapma
Harfleri tahmin etmekte iyi olunca gözlük numarası yıllarca yanlış çıktı
Göz doktorunun "Bu camla mı daha iyi görüyorsun?" sorusu muayeneyi sınava çevirdi
Yeni diş doktorunun ilgisine köylü genleriyle karşılık verecek
Anestezi doktorunun "Geriye say" talimatına gelen cevap ekibi güldürdü
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Omzunun sesini soran doktora şarkıyla cevap verdi
Kan tahlilleri tertemiz çıkınca kilo vermenin sırrı da ortaya çıktı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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