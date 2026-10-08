Doktorlarla Yaşadıkları İlginç Diyalogları Paylaşan Hasta Ama Komik Kişiler

Muayene odasına girerken ne diyeceğimizi hazırlarız ama doktorun karşısına geçince kafamız karışır. Kimimiz 'iğne yazmasanız sevinirim' der, kimimiz doktorunun soyadı değişti diye hayırlı olsun diler, kimimiz de göz muayenesinde harfleri tahmin ede ede yıllarca yanlış numaralı gözlük kullanır. Acil servis kuyruğundan kadın doğum muayenesine, diş hekimi koltuğundan anestezi masasına kadar herkesin anlatacak bir hikâyesi var. X'te hastalar, doktorlarla yaşadıkları unutulmaz anları paylaştı. Biz de yıllardır en çok hatırlananları, doktorun karşısında kendini tutamayanların anılarını bir araya getirdik.