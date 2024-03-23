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Doktoru 'Basit Bir Boyun Ağrısı' Demişti! Talihsiz Kadının Beyninde Tümör Olduğu Anlaşıldı

Doktoru 'Basit Bir Boyun Ağrısı' Demişti! Talihsiz Kadının Beyninde Tümör Olduğu Anlaşıldı

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 16:32

İngiltere'de yaşayan 41 yaşındaki Fiona Donald'ın başına akıllara durgunluk veren bir olay geldi. Donald, şu an altı yaşında olan oğlunun doğumundan sonra boyun ağrısı şikayetiyle doktora gitti. Detaylar için buyurun...👇

Kaynak: https://nypost.com/2024/03/21/lifesty...
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İngiltere'de yaşayan 41 yaşındaki Fiona Donald'ın başına akıllara durgunluk veren bir olay geldi.

İngiltere'de yaşayan 41 yaşındaki Fiona Donald'ın başına akıllara durgunluk veren bir olay geldi.

Donald, şu an altı yaşında olan oğlunun doğumundan sonra boyun ağrısı şikayetiyle doktora gitti. Doktor bebeğini emzirirken oluşan duruş bozukluğu nedeniyle ağrısı olduğunu söyledi.

Donald, şu an altı yaşında olan oğlunun doğumundan sonra boyun ağrısı şikayetiyle doktora gitti. Doktor bebeğini emzirirken oluşan duruş bozukluğu nedeniyle ağrısı olduğunu söyledi.

İki çocuk annesi kadın, şiddetli baş ağrılarıyla uyanıyordu.

Daha büyük bir sorunu olduğunu düşünen kadın, üç farklı doktora daha gitti. 14 ay sonra yapılan MRI taramasında beyin tümörü olduğunu öğrendi.

Daha büyük bir sorunu olduğunu düşünen kadın, üç farklı doktora daha gitti. 14 ay sonra yapılan MRI taramasında beyin tümörü olduğunu öğrendi.

Donald'a onu çıkarmak için 13 saatlik bir ameliyata gireceği söylendi. Bu ameliyat felç veya beyin hasarıyla sonuçlanabilirdi.

Donald'a onu çıkarmak için 13 saatlik bir ameliyata gireceği söylendi. Bu ameliyat felç veya beyin hasarıyla sonuçlanabilirdi.

Üç gün yoğun bakımda kalan kadın, şu an tamamen iyileşmiş durumda.

"Tümörün geri gelebileceği ihtimaliyle yaşıyorum ama benimki ameliyat edilebilir olduğu için kendimi şanslı hissediyorum."

"Tümörün geri gelebileceği ihtimaliyle yaşıyorum ama benimki ameliyat edilebilir olduğu için kendimi şanslı hissediyorum."

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