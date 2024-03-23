Doktoru 'Basit Bir Boyun Ağrısı' Demişti! Talihsiz Kadının Beyninde Tümör Olduğu Anlaşıldı
Doktoru 'Basit Bir Boyun Ağrısı' Demişti! Talihsiz Kadının Beyninde Tümör Olduğu Anlaşıldı
Kaynak: https://nypost.com/2024/03/21/lifesty...
İngiltere'de yaşayan 41 yaşındaki Fiona Donald'ın başına akıllara durgunluk veren bir olay geldi. Donald, şu an altı yaşında olan oğlunun doğumundan sonra boyun ağrısı şikayetiyle doktora gitti. Detaylar için buyurun...👇
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İngiltere'de yaşayan 41 yaşındaki Fiona Donald'ın başına akıllara durgunluk veren bir olay geldi.
Donald, şu an altı yaşında olan oğlunun doğumundan sonra boyun ağrısı şikayetiyle doktora gitti. Doktor bebeğini emzirirken oluşan duruş bozukluğu nedeniyle ağrısı olduğunu söyledi.
Daha büyük bir sorunu olduğunu düşünen kadın, üç farklı doktora daha gitti. 14 ay sonra yapılan MRI taramasında beyin tümörü olduğunu öğrendi.
Donald'a onu çıkarmak için 13 saatlik bir ameliyata gireceği söylendi. Bu ameliyat felç veya beyin hasarıyla sonuçlanabilirdi.
"Tümörün geri gelebileceği ihtimaliyle yaşıyorum ama benimki ameliyat edilebilir olduğu için kendimi şanslı hissediyorum."
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