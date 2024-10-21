Doktor Randevusuna Geç Gittiği İçin 75 Euro Ceza mı? Genç Kadının Anlattıkları Tepki Çekti

Almanya'da yaşayan gurbetçi bir kadın, @almanyadansnur kullanıcı adıyla paylaştığı videoda doktor randevusu ile ilgili yaşadığı ilginç bir olayı anlattı. Genç kadın yaşadığı deneyimi aktarırken Almanya'daki sağlık hizmetleri ve bu hizmetlerin beklenmedik yanlarını eleştirdi.