Doktor Randevusuna Geç Gittiği İçin 75 Euro Ceza mı? Genç Kadının Anlattıkları Tepki Çekti
Doktor Randevusuna Geç Gittiği İçin 75 Euro Ceza mı? Genç Kadının Anlattıkları Tepki Çekti
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Genç kadın önce arkadaşının başına gelen olayı anlatırken, arkadaşının randevusuna sadece 7 dakika geç kaldığı için 75 Euro ceza ödediğini belirtti. Kendisinin ise randevusuna 15 dakika erken gitmesine rağmen hastanede 45 dakika beklemek zorunda kaldığını ifade etti.
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Bu durumu şaşkınlıkla karşıladığını belirtirken, Almanların dakikliğe olan vurgusunun kendi deneyimlerinde nasıl çelişki yarattığını da dile getirdi.
"Almanlar her zaman sizin dakik olmanızı bekler, ama aynı dakikliği siz göremezsiniz" diyerek yaşadığı durumu özetledi.
İşte o video:
Videonun ardından izleyicilerden birçok yorum geldi. Bazıları doktorun böyle bir ceza talep etmesini saçma bulurken,
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Bazıları Almanya'da böyle bir durumla hiç karşılaşmadıklarını belirtti.
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