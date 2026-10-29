Doja Cat’in Sınırları Zorlayan 10 Şarkısı
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Doja Cat, bir gün son derece akılda kalıcı bir pop şarkısı yapıp ertesi gün karanlık rap sözleriyle karşımıza çıkabilen isimlerden biri. Kariyeri boyunca türler arasında gezinen sanatçı, müziği kadar sıra dışı görsel dünyası ve internet kültürünü kullanma biçimiyle de dikkat çekti. Şimdi o şarkılara yakından bakacağız...
1. Mooo!
2. Say So
3. Boss Bitch
4. Cyber Sex
5. Need to Know
6. Kiss Me More
7. Woman
8. Attention
9. Paint the Town Red
10. Demons
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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