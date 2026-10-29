Doja Cat’in Sınırları Zorlayan 10 Şarkısı

Say So, Doja Cat’in internet fenomeninden küresel pop yıldızına dönüşmesinde önemli bir dönüm noktası oldu. 1970’ler disko ve funk etkilerini modern pop anlayışıyla birleştiren şarkı, sanatçının melodik tarafını öne çıkardı. TikTok dansları da şarkının dünya çapında daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oldu. Ancak Doja Cat’in kariyerinin ilerleyen dönemlerinde bu pop kimliğinden uzaklaşmak istemesi, şarkıyı daha da ilginç bir noktaya taşıdı. Çünkü Say So, onun hem en büyük başarılarından biri hem de sonradan sorguladığı müzikal dönemin sembollerinden biri haline geldi.