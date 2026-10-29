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Doja Cat’in Sınırları Zorlayan 10 Şarkısı

etiket Doja Cat’in Sınırları Zorlayan 10 Şarkısı

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
29.10.2026 - 13:01
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Doja Cat, bir gün son derece akılda kalıcı bir pop şarkısı yapıp ertesi gün karanlık rap sözleriyle karşımıza çıkabilen isimlerden biri. Kariyeri boyunca türler arasında gezinen sanatçı, müziği kadar sıra dışı görsel dünyası ve internet kültürünü kullanma biçimiyle de dikkat çekti. Şimdi o şarkılara yakından bakacağız...

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1. Mooo!

Doja Cat’in internet çağının en eğlenceli şarkılarından biriyle büyük bir viral çıkış yakaladığı parça Mooo! oldu. 2018’de yayımlanan şarkı, bir ineğin ağzından yazılmış gibi görünen absürt sözleri ve düşük bütçeli görüntüsüyle sosyal medyada hızla yayıldı.

2. Say So

Say So, Doja Cat’in internet fenomeninden küresel pop yıldızına dönüşmesinde önemli bir dönüm noktası oldu. 1970’ler disko ve funk etkilerini modern pop anlayışıyla birleştiren şarkı, sanatçının melodik tarafını öne çıkardı. TikTok dansları da şarkının dünya çapında daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oldu. Ancak Doja Cat’in kariyerinin ilerleyen dönemlerinde bu pop kimliğinden uzaklaşmak istemesi, şarkıyı daha da ilginç bir noktaya taşıdı. Çünkü Say So, onun hem en büyük başarılarından biri hem de sonradan sorguladığı müzikal dönemin sembollerinden biri haline geldi.

3. Boss Bitch

Birds of Prey filmi için hazırlanan Boss Bitch, Doja Cat’in rap tarafını enerjik ve gösterişli bir pop prodüksiyonuyla birleştirdiği şarkılardan biri. Parçadaki özgüvenli tavır, sanatçının kadın rapçiler arasındaki yerini daha da görünür hale getirdi. Şarkı aynı zamanda Doja Cat’in yalnızca romantik pop şarkıları yapan bir sanatçı olmadığını gösteren önemli çalışmalardan biri oldu. Sert ritmi ve kendinden emin sözleriyle Doja Cat’in daha agresif tarafının da geniş kitlelere ulaşabileceğini kanıtladı.

4. Cyber Sex

Cyber Sex, Doja Cat’in cinsellik ve internet kültürünü bir araya getirdiği en dikkat çekici şarkılardan biri. Şarkı, geleneksel romantik anlatıların yerine dijital çağın flört biçimlerini merkeze alıyor. Başlığından sözlerine kadar internet üzerinden kurulan ilişkileri oldukça doğrudan ele alıyor.

5. Need to Know

Need to Know, Doja Cat’in Planet Her dönemindeki daha karanlık ve elektronik R&B tarafını gösteriyor. Şarkıda uzay temalı albüm dünyası ile cinsellik iç içe geçiyor. Doja Cat’in yumuşak vokallerden rap akışına geçiş yapabilmesi parçanın en dikkat çekici özelliklerinden biri.

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6. Kiss Me More

Kiss Me More, Doja Cat’in pop yıldızı kimliğini en parlak şekilde ortaya koyduğu şarkılardan biri. SZA’nın eşlik ettiği parça, romantik ilişkilerde fiziksel yakınlık ve iletişim isteğini eğlenceli bir dille anlatıyor. Şarkının retro havası, modern pop prodüksiyonuyla birleşince Doja Cat’in müzikal formülünün neden bu kadar geniş bir dinleyici kitlesine ulaştığı daha iyi anlaşılıyor.

7. Woman

Woman, Doja Cat’in sadece eğlenceli ve cinsel temalı şarkılar yapan bir sanatçı olmadığını gösteren parçalardan biri. Şarkıda kadınlık, güç, annelik ve farklı kadın kimlikleri üzerine daha geniş bir anlatı kuruluyor.

8. Attention

Attention ile Doja Cat, önceki döneminin parlak pop estetiğinden ciddi biçimde uzaklaştı. Daha sade bir altyapı ve belirgin bir rap akışı kullanan şarkı, sanatçının kendisine ve müziğine yönelik eleştirilere cevap verdiği bir dönemin başlangıcı oldu.

9. Paint the Town Red

Paint the Town Red, Doja Cat’in en tartışmalı ve en başarılı çalışmalarından biri haline geldi. Şarkı Dionne Warwick’in 1964 tarihli Walk on By parçasından örnekler kullanırken modern bir rap altyapısının üzerine kuruluyor. Şarkının görüntülerinde şeytani ve gotik semboller kullanılması büyük tartışma yarattı. Doja Cat ise bu görüntülerin kendisini otomatik olarak şeytancılıkla ilişkilendirmesine tepki gösterdi ve görsel dünyasının sanat olduğunu vurguladı.

10. Demons

Doja Cat, Demons ile karanlık tarafını bu kez daha da ileri götürdü. Şarkının klibinde korku filmi estetiği, şeytani imgeler ve Doja Cat’in ürkütücü bir karaktere dönüşmesi dikkat çekiyor. Buradaki amaç sanatçının kendisi hakkında oluşturulan algılarla oynaması. Daha önce kendisine yöneltilen eleştirileri görsel bir persona haline getiren Doja Cat, eleştiriyi adeta kostüme dönüştürüyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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