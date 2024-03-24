Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hamile olmak ve doğum yapmak sıra dışı olaylar. Hayatlarının bu aşamasında kadınlar bambaşka deneyimlere sahip oluyorlar. Sizler için, hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreci tüm gerçekliğiyle anlatan kişileri derledik. Buyurun...👇
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1. "Tadından hoşlanmadığım bir şey yedim. Tuvalete gittim ve aniden kustum. O kadar güçlü bir şekilde kustum ki aynı anda banyo zeminene dışkımı yaptım."
2. "Doğumumun gelmesi için eşimle cinsel birliktelik yaşama kararı aldık. Bir an üstüne işediğimi fark ettik ve gülmeye başladık. Utanç vericiydi."
3. "Hamilelikte artan hormonlar nedeniyle sesiniz daha ince çıkabilir. Karaoke yapmasanız, iyi olur."
4. "Dudak üstünde, çenenizde ve yanaklarınızda tüylenmeler olacak."
5. "Yediğiniz şeylerden metal tadı alabilirsiniz. Bunun çok normal olduğunu söylüyorlar..."
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6. "Kız kardeşimin dişleri durup dururken kırılmaya başlamıştı."
7. "Normalden daha fazla gaz çıkarmaya başlıyorsunuz. Herkesi uyarıyorum!"
8. "Bazen çatlaklarınızdan veya varisli damarlarınızdan şikayet ettiğiniz için bile kendinizi suçlu hissedeceksiniz."
9. "Hamilelikte vücudunuz bilimsel bir deney gibidir. Her gün değişiklikler olur; karnınız değişir, bacaklarınız değişir, damarlarınız değişir, damarlarınızdan akan kan bile değişir."
10. "Karın kaslarımda diastazis rekti adı verilen bir durun meydana geldi. Doğumdan sonra fit olmama rağmen karnımdaki şişlik gitmedi."
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11. "Emzirme sırasındaki krampların nasıl acı verdiğini anlatmaya kelimler yetmez."
12. "Sürekli idrar yapma isteğinden bıkacaksınız."
13. "Bu kadar canımın acıyacağını bilsem çocuk yapmazdım."
14. "Her koku midemin bulanmasına neden oluyordu."
15. "Büyük ihtimalle vajinanızı kesip, tekrar dikecekler."
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