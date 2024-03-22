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Stilinizin Kilit Parçası Olan Birbirinden Trend Aksesuar Modelleri!

etiket Stilinizin Kilit Parçası Olan Birbirinden Trend Aksesuar Modelleri!

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 15:25

Aksesuar seçimleri, moda dünyasının gizli kahramanlarıdır. Kombinlerimize kattıkları özel dokunuşlarla tarzımızı tamamlayan ve bize benzersiz bir görünüm kazandıran aksesuarlar, gardırobumuzun vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Modanın zamansız temel parçalarından, cesur ve çarpıcı tarzlara kadar geniş bir koleksiyon sizi bekliyor. Haydi, stilimize renk katacak ve görünümümüzü tamamlayacak en trend aksesuarları keşfetmeye başlayalım!

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

''Bu içerik 21.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Çoklu yüzük modası

Çoklu yüzük modası

Birden çok yüzüğü takma modası, tarzımıza yeni bir boyut kazandırdı ve hızla popülerlik kazandı. Artık, her parmakta bir yüzük trendiyle kombinlerimizi daha cesur ve dikkat çekici hale getiriyoruz. Bu eğlenceli ve stil sahibi trend, modanın sevilen bir parçası haline geldi. 

Çoklu yüzük seti 149,99 TL burada.

Hepsiburada

Güneş figürlü gold küpe

Güneş figürlü gold küpe

Güneş figürünü anımsatan küpeler, yazın enerjisini ve sıcaklığını yansıtan bir tarza sahip. Bu tarz küpeler, yaz mevsimine girerken görünümümüze taze ve canlı bir hava katıyor, stilimize benzersiz bir parlaklık kazandırıyor. 

Artık kulağımızdan çıkarmayacağımız bu trendy küpeler, yaz stilimizin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi.

Güneş figürlü küpe 118,99 TL burada.

Hepsiburada

Kalpli gold küpe

Kalpli gold küpe

Saçlarınızı sıkıca topladığınız zamanlarda stilinize eşlik edecek o muhteşem küpe modeli ile karşınızdayız. Bu cool ve şık tasarım, her kombini tamamlayacak özel bir dokunuş sağlıyor. Saçlarınızı toplarken tarzınızı da yansıtmak artık çok daha kolay!

Kalpli gold küpe 99,99 TL burada.

Hepsiburada

Üçlü bileklik modeli

Üçlü bileklik modeli

Son dönemde popülerlik kazanan ipli bileklikler, sıradan bir aksesuar olarak düşünülse bile tarzlarıyla olağanüstü bir görünüm sunuyor. Her kombinle mükemmel uyum sağlayabilen bu bileklikler, tam puanı hak ediyor. Artık stilinizi mükemmelleştirmenin yeni yolu bu modern ve cool bilekliklerde!

Üçlü bileklik modeli 99,00 TL burada.

Hepsiburada

Asimetrik yüzük modeli

Asimetrik yüzük modeli

Asimetrik bir tasarıma sahip olan bu yüzük, sadece şık değil aynı zamanda son derece cool bir tarz da sunuyor. Trend olmak isteyenler için ideal olan bu yüzük, her kombinle mükemmel bir uyum sağlıyor.

Hem modern görünmek hem de her stile uygun bir aksesuar arıyorsanız, bu yüzük tam size göre!

Asimetrik yüzük modeli 500,00 TL burada.

Hepsiburada
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Yuvarlak küpe modeli

Yuvarlak küpe modeli

Sıradan olan her şey sıkıcı oluyor, değil mi? Modanın sevdiği şeylerden biri ise yeni tarzlar ve farklılıklar! Bu özel küpe, sizi o sıradanlıktan kurtaracak ve tarzınıza benzersiz bir dokunuş katacak.

Yuvarlak küpe modeli 79,99 TL burada.

Hepsiburada

Kurdele küpe

Kurdele küpe

Size aşırı sevimli bir kombin önerisiyle geldik! Göz alıcı ve son derece trend bir küpe modeli, modası hiç geçmeyen bir stilin anahtarı olabilir. Bu küpe, yıllar boyu gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olacak ve her zaman şık görünmenizi sağlayacak. Şimdi tarzınıza tatlı ve eğlenceli bir dokunuş eklemenin tam zamanı!

Kurdele küpe 500,00 TL burada.

Hepsiburada

Kurdele toka trendi!

Kurdele toka trendi!

Kurdele tokaların artık hayatımızdan çıkmayacağı belli oldu bile! Bu sevimli aksesuarlar, saçlarımıza hareket ve renk katmanın en eğlenceli yolu haline geldi. Moda dünyası, kurdele tokaların klasikten çıkıp stilin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini kabul ediyor. Tarzınızı tamamlamanın en kolay yollarından biri olan kurdele tokaları, sende beğeniyorsan eğer küpeler 89,90 TL burada.

Hepsiburada

Renkli papatya tokalar

Renkli papatya tokalar

Renkli papatya tokalar, sizi çocukluğunuza geri götürecek bir nostaljiyi yeniden canlandırıyor. Bu yaz, elbiselerinizle yapacağınız en trend kombinler için papatya tokalar hazır.

Saçlarınıza eklediği renk ve neşeyle tarzınıza canlılık katarken, modanın sınırlarını zorlamak isteyenler için de ideal bir seçenek sunuyor. Artık saçlarınızı süslemenin en keyifli yolu olan papatya tokalar, gardırobunuzun en özel parçalarından biri olmaya aday!

Renkli papatya tokalar 59,95 TL burada.

Hepsiburada

Mini çanta

Mini çanta

Son dönemlerin en merak edilen ve cool bulunan bir çanta modeli, hiç şüphesiz minik ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Aşırı cool ve minik olması, bu çantaya ayrı bir stil ve şıklık katıyor.

Hem günlük kullanıma uygun hem de özel günlerde tercih edilebilecek bu çantalar, her kombini tamamlayacak özel parçalardan biri. Artık tarzınızı tamamlamanın en havalı yolu, bu çantaları tercih etmek!

Mini çanta 1.049,00 TL burada.

Hepsiburada
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Gold çoklu bilezik

Gold çoklu bilezik

Yazın gelmesiyle birlikte, aksesuar hazırlığı da yavaş yavaş başlıyor. Çoklu bilezik ve kolyeler, her yaz olduğu gibi bu sezon da moda dünyasında sıkça karşımıza çıkacak.

Özellikle gold renkli çoklu bilezikler, yaz kombinlerine şıklık ve zarafet katıyor. Bu göz alıcı aksesuarlar, her tarza ve her duruma uyum sağlayarak yazın vazgeçilmez parçalarından biri olacak. Artık stilinize hava katmanın en kolay yolu, bu muhteşem çoklu bilezikleri tercih etmek!

Gold çoklu bilezik 275,00 TL burada.

Hepsiburada

Gold zincir kolye

Gold zincir kolye

Gold düz zincir kolyeler, her tarza ayak uydurabilen ve her duruma uyum sağlayabilen özel aksesuarlardır. Sade ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken bu kolyeler, hem günlük kullanımda hem de özel günlerde tercih edilebilir.

Zarif ve minimalist tarzıyla öne çıkan gold zincir kolyeler, her kombini tamamlayacak şık bir dokunuş sunar. Bu sezonun vazgeçilmez parçalarından biri olan bu kolyeler, stilinize sofistike bir hava katmak için ideal bir seçimdir.

Gold zincir kolye 100,28 TL burada.

Hepsiburada

Gold küpe

Gold küpe

Dünyaca ünlü bir markanın tasarladığı bu model, o kadar sevildi ve beğenildi ki herkesin gözdesi haline geldi. Her tarza ve kombine uyum sağlayabilen bu küpeler, gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday. Artık stilinize hava katmanın en kolay yolu, bu göz alıcı küpeyi tercih etmek!

Gold küpe 111,99 TL burada.

Hepsiburada

Yeşil tasarım küpe

Yeşil tasarım küpe

Sıradanlıktan sıkılanlar için harika bir küpe önerisi ile karşınızdayız. İki farklı tasarımıyla dikkat çeken bu küpeler, tek renk kombinlerinizle uyum sağlayacak ve stilinizi tamamlayacak.

Hem günlük hayatta hem de özel günlerde kullanabileceğiniz bu benzersiz tasarımlar, şıklığınıza ve zarafetinize yeni bir boyut kazandıracak.

Yeşil tasarım küpe 99,89 TL burada.

Hepsiburada

Tokalı ince kemer

Tokalı ince kemer

Tek bir aksesuar dokunuşuyla stilinizi bambaşka bir boyuta taşımak artık çok kolay! Tüm kombinlerinizde ceket, hırka, kazak gibi giyim parçalarının üzerine tercih edeceğiniz bu kemer modeli, gardırobunuzun en star parçası olacak.

Şıklığınıza ve tarzınıza tarz katacak olan bu kemer, her stile ve her duruma uyum sağlayacak. Artık stilinizdeki detaylarla kendinizi ifade etmenin en şık yolu, bu muhteşem kemerle!

Tokalı ince kemer 59,99 TL burada.

Hepsiburada
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