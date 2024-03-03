Burcuna Göre Senin Gözlük Seçimin Hangisi Olmalı?
Burcuna Göre Senin Gözlük Seçimin Hangisi Olmalı?
Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları!
Giyim tarzları ve stilleri birbirinden çok farklı olan burçlarımızın gözlük seçimi konusunda tarzları sizce nasıl?
Burçlarınıza göre seçtiğimiz gözlük modelleri sizi yansıtıyor mu?
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Feminenliği ile girdiği ortamda tüm dikkatleri üzerine çeken akrep kadını, gold detaylı ve spor çizgileri de içinde barındıran bu modelini tercih edebilir.
Tabii ki en iyi stile sahip olan sensin aslan kadını! 😅 Moda trendlerine ayak uyduran bu gözlük modeli aslan kadınının gösterişli stiline çok yakışacak.
Kimi zaman feminenliği doruklarda yaşayan balık kadını, kimi zaman ise sadeliği ile şaşırtabilir!
Klasik çizgilerin dışına çıkmayı sevmeyen Başak kadınları, spor ve modası geçmeyen parçaları tercih eder! Bu modeli nasıl buldunuz?
Oldukça iddialı ve dikkat çeken parçaları seçen boğa kadınının, bu modeli seveceğini düşünüyoruz!
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Her tarza ayak uydurabilen ikizler kadınının, hem spor çizgileri hem de feminen çizgileri barındıran bu modeli seveceğini düşünüyoruz.
Kararlı yapısını giyim tarzına da yansıtan koç kadınları, marjinal parçalar yerine net çizgisi olan parçaları tercih eder.
Minimalist parçalara sempati duyan kova kadınları, iddialı ve marjinal parçaları tercih ederken çok cesur davranabilir!
Rahat bir kişiliğe sahip olan oğlak kadınlarının, moda anlayışının rahat olduğunu hepimiz biliyoruz. Fazla risk almayı sevmeyen oğlak kadınının bu modeli seveceğini düşünüyoruz.
Dikkat çekmekten bahsedecek olursak terazi kadınlarını kimse geçemez! Aksesuar seçimlerinde ise taş, boncuk ve dikkat çeken renklerin kullanımı gibi detaylara mutlaka yer verir.
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Spor giyimi çok seven yay kadınlarının rahatına ne kadar düşkün olduğunu sürekli söylüyoruz! Dolayısıyla rahat ve cool parçaları tercih eden yay kadınlarının, bu modeli beğeneceğini düşünüyoruz.
Feminenlik denilince de akla ilk gelenlerden birisi yengeç kadınları! Aurası çok yüksek olan yengeçlerin iddialı parçaları da ne kadar sevdiğini biliyoruz.
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