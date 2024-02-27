Yalı Çapkını Dizisinin 59. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markalarını Açıklıyoruz!
Yalı Çapkını Dizisinin 59. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markalarını Açıklıyoruz!
Yalı Çapkını sevenleri buraya alalım, son bölümünde Suna, Seyran, Nevra ve Asuman'ın tercih ettiği kıyafetleri ve o kıyafetlerin markalarını sizler için bulduk!
O zaman vakit kaybetmeden sizi içeriğimize alalım.
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''Bu içerik 26.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
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Suna'nın bu kombini gözlerimizi kanattı! Tek başına birbirinden harika bu parçaları ayrı ayrı kombinlemenizi öneriyoruz.
Asuman'ın tercih ettiği ve rengine bayıldığımız spor kombini burada. Taytın üzerine tercih ettiği kapüşonlu yelek tüm spor kombinlerinize uyum sağlayacak.
Çizgili aşıkları bu parçaya bayıldı! Asla modası geçmeyecek o çizgili hırkayı merak edenler için burada.
Nevra'nın tercih ettiği kazak ve beyaz gömleğin uyumu bizden tam not aldı! Merak etmeyin bu kombinin de tüm parçalarını bulduk.
Kombinin en dikkat çeken parçası olan ve kesimi efsane duran o paltonun markası Mango!
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Seyran'ın tercih ettiği kazağın tarzı ve deseni çok merak edildi. Karpuz kol detayları olan kazak ve benzer tonlardaki palto için buraya!
Bu kombini maskülen esintiler taşıyor! Seyran'ın tonsürton tercih yaptığı bu kombinini nasıl buldunuz?
Seyran'ın tercihi lacivert pijama takımının kumaşı ve parlaklığı çok beğenildi.
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