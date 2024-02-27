Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Yalı Çapkını Dizisinin 59. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markalarını Açıklıyoruz!

etiket Yalı Çapkını Dizisinin 59. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markalarını Açıklıyoruz!

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 10:11

Yalı Çapkını sevenleri buraya alalım, son bölümünde Suna, Seyran, Nevra ve Asuman'ın tercih ettiği kıyafetleri ve o kıyafetlerin markalarını sizler için bulduk! 

O zaman vakit kaybetmeden sizi içeriğimize alalım.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

''Bu içerik 26.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

İçeriğin Devamı Aşağıda

Suna'nın bu kombini gözlerimizi kanattı! Tek başına birbirinden harika bu parçaları ayrı ayrı kombinlemenizi öneriyoruz.

Suna'nın bu kombini gözlerimizi kanattı! Tek başına birbirinden harika bu parçaları ayrı ayrı kombinlemenizi öneriyoruz.

Süveter burada.

Çizgili gömlek 3.562,50 TL. burada.

Rahat kalıp pantolon 1.499,95 TL burada.

Asuman'ın tercih ettiği ve rengine bayıldığımız spor kombini burada. Taytın üzerine tercih ettiği kapüşonlu yelek tüm spor kombinlerinize uyum sağlayacak.

Asuman'ın tercih ettiği ve rengine bayıldığımız spor kombini burada. Taytın üzerine tercih ettiği kapüşonlu yelek tüm spor kombinlerinize uyum sağlayacak.

Kapüşonlu fermuarlı yelek 790,00 TL burada.

Tayt 990,00 TL burada.

Çizgili aşıkları bu parçaya bayıldı! Asla modası geçmeyecek o çizgili hırkayı merak edenler için burada.

Çizgili aşıkları bu parçaya bayıldı! Asla modası geçmeyecek o çizgili hırkayı merak edenler için burada.

Çizgili hırka 1.399,99 TL burada

Nevra'nın tercih ettiği kazak ve beyaz gömleğin uyumu bizden tam not aldı! Merak etmeyin bu kombinin de tüm parçalarını bulduk.

Nevra'nın tercih ettiği kazak ve beyaz gömleğin uyumu bizden tam not aldı! Merak etmeyin bu kombinin de tüm parçalarını bulduk.

V yaka simli kazak 531,99 TL burada.

Beyaz geniş kesim gömlek 1.099,99 TL burada.

Kombinin en dikkat çeken parçası olan ve kesimi efsane duran o paltonun markası Mango!

Kombinin en dikkat çeken parçası olan ve kesimi efsane duran o paltonun markası Mango!

Mango oversize yün palto 2.999,99 TL burada.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Seyran'ın tercih ettiği kazağın tarzı ve deseni çok merak edildi. Karpuz kol detayları olan kazak ve benzer tonlardaki palto için buraya!

Seyran'ın tercih ettiği kazağın tarzı ve deseni çok merak edildi. Karpuz kol detayları olan kazak ve benzer tonlardaki palto için buraya!

Kruvaze palto burada.

Krem desenli yün kazak 5.597,00 TL burada.

Bu kombini maskülen esintiler taşıyor! Seyran'ın tonsürton tercih yaptığı bu kombinini nasıl buldunuz?

Bu kombini maskülen esintiler taşıyor! Seyran'ın tonsürton tercih yaptığı bu kombinini nasıl buldunuz?

Kaban 2.999,95 TL burada.

Çizgili ceket 5.900 TL burada.

Seyran'ın tercihi lacivert pijama takımının kumaşı ve parlaklığı çok beğenildi.

Seyran'ın tercihi lacivert pijama takımının kumaşı ve parlaklığı çok beğenildi.

Penti lacivert pijama takımı 1.100,00 TL burada.

Son bölümde tercih edilen kıyafetleri ve benzer modellerini incelemek için buraya tık tık!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?