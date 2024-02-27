Yalı Çapkını Dizisinin 59. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markalarını Açıklıyoruz!

Yalı Çapkını sevenleri buraya alalım, son bölümünde Suna, Seyran, Nevra ve Asuman'ın tercih ettiği kıyafetleri ve o kıyafetlerin markalarını sizler için bulduk!

O zaman vakit kaybetmeden sizi içeriğimize alalım.

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''Bu içerik 26.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''