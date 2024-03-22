33 Yaşındaki Kadın, Regl Ağrılarını Azaltması İçin Aldığı Sıcak Su Torbasının Kurbanı Oldu

Kazasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçen Jade, sıcak su şişelerinin risklerinin daha yaygın olarak bilinmesi gerektiğine inanıyor. Jade şöyle diyor: 'Bir daha asla kullanmayacağım. Bence riskler ve kullanmanız gereken sıcaklıklar hakkında daha açık bir etiketleme yapılması gerekiyor. Tıpkı sigara içmek gibi riskler size açıkça gösterilmeli.'

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