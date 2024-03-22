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33 Yaşındaki Kadın, Regl Ağrılarını Azaltması İçin Aldığı Sıcak Su Torbasının Kurbanı Oldu

33 Yaşındaki Kadın, Regl Ağrılarını Azaltması İçin Aldığı Sıcak Su Torbasının Kurbanı Oldu

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 14:34

Bir kadın, yaygın bir ağrı kesici yöntemi kullandıktan sonra haftalarca tekerlekli sandalyeye bağlı kalacak ve ömür boyu yara izi kalacak kadar korkunç yanıklara maruz kaldı. Jade Parsons-Mayle, son kullanma tarihi çoktan geçmiş olmasına rağmen sıcak su şişesinin kucağında patlamasıyla acılar içinde kaldı. Gelin bu korkunç olaya yakından bakalım...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/26809...
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33 yaşındaki Jade Parsons-Mayle, 42 yaşındaki eşi Jules ile birlikte, son kullanma tarihi geçmemiş olmasına rağmen sıcak su şişesinin patlaması sonucu haftalarca tekerlekli sandalyeye bağlı kaldı ve ömür boyu yara izi kaldı.

33 yaşındaki Jade Parsons-Mayle, 42 yaşındaki eşi Jules ile birlikte, son kullanma tarihi geçmemiş olmasına rağmen sıcak su şişesinin patlaması sonucu haftalarca tekerlekli sandalyeye bağlı kaldı ve ömür boyu yara izi kaldı.

Sıcak su şişesi patladıktan sonra bacaklarında ve kasık bölgesinde oluşan yanıkların ciddiyeti nedeniyle bir aydan fazla bir süre yürüyemedi.

33 yaşındaki kadın, ısınmasına yardımcı olması ve regl sancılarını hafifletmesi için cihazı pijamasının içine sokmuştu.

33 yaşındaki kadın, ısınmasına yardımcı olması ve regl sancılarını hafifletmesi için cihazı pijamasının içine sokmuştu.

Ancak dakikalar sonra şişe Jade'in kıyafetlerinin altında patladı ve karnının alt kısmına, kasıklarına, bacaklarına, kalçalarına ve cinsel organına kaynar sıcak su sızdı.

Ealing, Cambridgeshire'da yaşayan Jade, mutfak zeminine yığıldığını ve eşi Jules'un onu banyoya götürmesiyle uyandığını söyledi.

Ealing, Cambridgeshire'da yaşayan Jade, mutfak zeminine yığıldığını ve eşi Jules'un onu banyoya götürmesiyle uyandığını söyledi.

Bakıcı, uzman yanık tedavisi için Chelmsford'daki Broomfield Hastanesi'ne sevk edilmeden önce Cambridgeshire'daki Addenbrooke Hastanesi'ne götürüldü.

Burada bir deri nakli ameliyatı geçirdi ve birinci, ikinci ve üçüncü derece yanıkları iyileşirken bir aydan uzun bir süre tekerlekli sandalyeye bağlı kaldı. Şok edici fotoğraflar Jade'in bacağında, cildinde ömür boyu iz bırakan ciddi yanıklar olduğunu gösteriyor.

Burada bir deri nakli ameliyatı geçirdi ve birinci, ikinci ve üçüncü derece yanıkları iyileşirken bir aydan uzun bir süre tekerlekli sandalyeye bağlı kaldı. Şok edici fotoğraflar Jade'in bacağında, cildinde ömür boyu iz bırakan ciddi yanıklar olduğunu gösteriyor.

Jules Parsons-Mayle ile evli olan 42 yaşındaki Jade, geçen yıl Ocak ayında geçirdiği kazadan sonra bir daha asla sıcak su torbası kullanmayacağını söyledi ve bunların riskleri konusunda daha fazla farkındalık yaratılması çağrısında bulundu.

Yürüyemeyen ya da işine dönemeyen Jade, hastaneden tekerlekli sandalyeyle taburcu edildi ve bacaklarında önemli yara izleri kaldı.

Yürüyemeyen ya da işine dönemeyen Jade, hastaneden tekerlekli sandalyeyle taburcu edildi ve bacaklarında önemli yara izleri kaldı.

Jade şunları söyledi: 'Gerçekten yürüyemiyordum - iyileşmesi için tekerlekli sandalye kullanmak zorundaydım. Sıcak suyun ne kadar zarar verebileceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Uyumak zordu - gerçekten kaşınıyordu ve koku dayanılmazdı.'

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"Vücudumun farklı bölgelerinde farklı seviyelerde yanıklar vardı. Bacağımın bazı bölgelerinde birinci derece yanık vardı, bacağımın en kötü kısmı ise deri nakli yapılan üçüncü dereceydi.

"Vücudumun farklı bölgelerinde farklı seviyelerde yanıklar vardı. Bacağımın bazı bölgelerinde birinci derece yanık vardı, bacağımın en kötü kısmı ise deri nakli yapılan üçüncü dereceydi.

Kazasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçen Jade, sıcak su şişelerinin risklerinin daha yaygın olarak bilinmesi gerektiğine inanıyor. Jade şöyle diyor: 'Bir daha asla kullanmayacağım. Bence riskler ve kullanmanız gereken sıcaklıklar hakkında daha açık bir etiketleme yapılması gerekiyor. Tıpkı sigara içmek gibi riskler size açıkça gösterilmeli.'

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