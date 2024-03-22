33 Yaşındaki Kadın, Regl Ağrılarını Azaltması İçin Aldığı Sıcak Su Torbasının Kurbanı Oldu
33 Yaşındaki Kadın, Regl Ağrılarını Azaltması İçin Aldığı Sıcak Su Torbasının Kurbanı Oldu
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/26809...
Bir kadın, yaygın bir ağrı kesici yöntemi kullandıktan sonra haftalarca tekerlekli sandalyeye bağlı kalacak ve ömür boyu yara izi kalacak kadar korkunç yanıklara maruz kaldı. Jade Parsons-Mayle, son kullanma tarihi çoktan geçmiş olmasına rağmen sıcak su şişesinin kucağında patlamasıyla acılar içinde kaldı. Gelin bu korkunç olaya yakından bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
33 yaşındaki Jade Parsons-Mayle, 42 yaşındaki eşi Jules ile birlikte, son kullanma tarihi geçmemiş olmasına rağmen sıcak su şişesinin patlaması sonucu haftalarca tekerlekli sandalyeye bağlı kaldı ve ömür boyu yara izi kaldı.
33 yaşındaki kadın, ısınmasına yardımcı olması ve regl sancılarını hafifletmesi için cihazı pijamasının içine sokmuştu.
Ealing, Cambridgeshire'da yaşayan Jade, mutfak zeminine yığıldığını ve eşi Jules'un onu banyoya götürmesiyle uyandığını söyledi.
Burada bir deri nakli ameliyatı geçirdi ve birinci, ikinci ve üçüncü derece yanıkları iyileşirken bir aydan uzun bir süre tekerlekli sandalyeye bağlı kaldı. Şok edici fotoğraflar Jade'in bacağında, cildinde ömür boyu iz bırakan ciddi yanıklar olduğunu gösteriyor.
Yürüyemeyen ya da işine dönemeyen Jade, hastaneden tekerlekli sandalyeyle taburcu edildi ve bacaklarında önemli yara izleri kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Vücudumun farklı bölgelerinde farklı seviyelerde yanıklar vardı. Bacağımın bazı bölgelerinde birinci derece yanık vardı, bacağımın en kötü kısmı ise deri nakli yapılan üçüncü dereceydi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda