Uzmanlara Göre Takma Akriliklerden Renk Değiştiren Tırnaklarınızı İyileştirmenin Birbirinden Etkili Yolları
Uzmanlara Göre Takma Akriliklerden Renk Değiştiren Tırnaklarınızı İyileştirmenin Birbirinden Etkili Yolları
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/health/ex...
Pek çok insan tırnaklarının daha uzun ve şık görünmesi için takma tırnak kullanır. Ancak bunların bakteriler için bir üreme alanı olabileceği ortaya çıktı, bu nedenle onları temiz tutmak için bilmeniz gereken bazı şeyler var. İşte yapabileceklerinizin listesi.
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Yeşil tırnaklar, akrilik tırnağın altında mantar biriktiğinde meydana gelir. Yeşilimsi renk değişikliğine tatlı ve tuzlu suda bulunan Pseudomonas aeruginosa adlı bakteri neden olur.
1. Tırnakları kapsamlı bir şekilde kaldırın.
2. Çay ağacı yağı ile ıslatın.
3. Kütikül bakımı yapın.
4. Antifungal uygulama yapın.
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5. El nemlendiricisini yakınınızda tutun.
6. Aletlerinizi dezenfekte edin.
7. Ellerinizi kuru tutun.
8. Devam eden bakım rutininizin bir parçası olarak tırnaklarınızı sürekli olarak düzeltin.
9. Tırnaklarınızı sitrik asit içinde bekletin.
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10. Tırnak beyazlatma kalemi kullanın.
11. E Vitamini yağı uygulayın.
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