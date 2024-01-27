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Uzmanlara Göre Takma Akriliklerden Renk Değiştiren Tırnaklarınızı İyileştirmenin Birbirinden Etkili Yolları

Uzmanlara Göre Takma Akriliklerden Renk Değiştiren Tırnaklarınızı İyileştirmenin Birbirinden Etkili Yolları

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 19:31

Pek çok insan tırnaklarının daha uzun ve şık görünmesi için takma tırnak kullanır. Ancak bunların bakteriler için bir üreme alanı olabileceği ortaya çıktı, bu nedenle onları temiz tutmak için bilmeniz gereken bazı şeyler var. İşte yapabileceklerinizin listesi.

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Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/health/ex...
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Yeşil tırnaklar, akrilik tırnağın altında mantar biriktiğinde meydana gelir. Yeşilimsi renk değişikliğine tatlı ve tuzlu suda bulunan Pseudomonas aeruginosa adlı bakteri neden olur.

Yeşil tırnaklar, akrilik tırnağın altında mantar biriktiğinde meydana gelir. Yeşilimsi renk değişikliğine tatlı ve tuzlu suda bulunan Pseudomonas aeruginosa adlı bakteri neden olur.

Koyu yeşil veya siyah renk ellerinizin çirkin görünmesine neden olabilir, ancak neyse ki herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz. Tırnağı dikkatlice çıkarırsanız ve ellerinizi temiz tutup havalandırırsanız, yeşillik genellikle birkaç hafta içinde kaybolur.

1. Tırnakları kapsamlı bir şekilde kaldırın.

1. Tırnakları kapsamlı bir şekilde kaldırın.

Kalan akrilik tırnak kalıntılarını tırnak makası veya törpü ile nazikçe ortadan kaldırarak başlayın. Yeşil renk değişimini parlatırken, doğal tırnak yatağınıza zarar vermemek için nazik bir dokunuş yapmayı unutmayın.

2. Çay ağacı yağı ile ıslatın.

2. Çay ağacı yağı ile ıslatın.

Birkaç damla çay ağacı yağı ekleyerek ellerinizi yaklaşık 10 dakika boyunca ılık suda bekletin. Bu doğal çözüm sadece yeşil tırnaklara neden olan mantarın öldürülmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ellerinizin ferahlamasını da sağlar.

3. Kütikül bakımı yapın.

3. Kütikül bakımı yapın.

Bakterileri hapsetme potansiyeli olan sertleşmiş deriyi yumuşatmak için bir tırnak eti çıkarıcı kullanın. Ancak enfeksiyonlara davetiye çıkarmamak için tırnak etlerinizi çok yakından kesmemeniz çok önemlidir.

4. Antifungal uygulama yapın.

4. Antifungal uygulama yapın.

Akrilik çıkarıldıktan sonra yaklaşık bir hafta boyunca tırnak yatağının etrafına ve ellerinize klotrimazol gibi mantar önleyici bir krem sürün. Bu krem daha fazla mantar oluşumuna karşı bir kalkan görevi görerek kalıcı yeşilimsi renk tonunu ortadan kaldırır.

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5. El nemlendiricisini yakınınızda tutun.

5. El nemlendiricisini yakınınızda tutun.

Tedaviyi nemlendirici bir el kremi ile takip edin. Cildinizi nemli tutmak çok önemlidir, çünkü bu sadece iyileşme sürecine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki mantar enfeksiyonlarına karşı caydırıcı bir rol oynar.

6. Aletlerinizi dezenfekte edin.

6. Aletlerinizi dezenfekte edin.

Bu süreçte kullandığınız tüm aletleri iyice dezenfekte ettiğinizden emin olun. Bu adım, bakterilerin başkalarına bulaşmasını önlemek açısından hayati önem taşır.

7. Ellerinizi kuru tutun.

7. Ellerinizi kuru tutun.

Nem temasını sınırlamak çok önemlidir. Tırnaklarınızı mümkün olduğunca kuru tutun. Örneğin, bulaşık yıkamak gibi ev işlerini yaparken eldiven giyin ve banyo sırasında suya maruz kalmayı en aza indirmeye çalışın.

8. Devam eden bakım rutininizin bir parçası olarak tırnaklarınızı sürekli olarak düzeltin.

8. Devam eden bakım rutininizin bir parçası olarak tırnaklarınızı sürekli olarak düzeltin.

Bu uygulama sadece düzgünlüğü korumakla kalmaz, aynı zamanda gelecekte bakteri üremesini önlemeye de katkıda bulunur.

Öte yandan, tırnaklarınız hiç sararmamışsa, bunun bir enfeksiyon olması muhtemel değildir. Bu sadece, ara vermeden sürekli oje veya takma tırnak kullandığınızda ya da tırnaklarınız belirli kimyasallara maruz kaldığında meydana gelen bir durumdur.

Ojedeki renklendirici, boya adı verilen bir pigmentten yapılır ve bu da tırnakta sarımsı bir ton oluşturur. Daha da iyisi, bu sorunu kendiniz de ortadan kaldırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken tırnaklarınızı renkli ürünlerden biraz uzak tutmak ve doğal rengine kavuşturmak için birkaç basit çözüm kullanmak.

9. Tırnaklarınızı sitrik asit içinde bekletin.

9. Tırnaklarınızı sitrik asit içinde bekletin.

Limon suyu sitrik asit içerir, bu da renk değişimini gidermeye yardımcı olur ve tırnaklarınızın daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Sadece eşit miktarda limon suyunu ılık suyla karıştırın ve parmaklarınızı her gün 10 dakika boyunca ıslatın - bu, sarı tırnaklarınızı kısa sürede ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.

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10. Tırnak beyazlatma kalemi kullanın.

10. Tırnak beyazlatma kalemi kullanın.

Çoğu eczaneden ve ecza deposundan sarı tırnaklarda harikalar yaratan tırnak beyazlatma kalemleri satın alabilirsiniz. Kalem, renksiz bölgelerin rengini açmaya yardımcı olan hidrojen peroksit içerir. Solüsyonu doğrudan tırnaklarınıza uygulayın ve yaklaşık 10 dakika bekletin - bu tırnaklarınızın kısa sürede daha parlak görünmesini sağlayacaktır.

Buradan da ulaşabilirsiniz.

11. E Vitamini yağı uygulayın.

11. E Vitamini yağı uygulayın.

Bu harika yağ, tırnaklarınızın doğal rengini geri kazanmaya yardımcı olabilecek antioksidanlarla doludur. Her gün birkaç damla E vitamini yağını tırnaklarınıza masaj yaparak uygulayın ve bir veya iki hafta sonra sonuçları görmeye başlayın.

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