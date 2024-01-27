Uzmanlara Göre Takma Akriliklerden Renk Değiştiren Tırnaklarınızı İyileştirmenin Birbirinden Etkili Yolları

Bu uygulama sadece düzgünlüğü korumakla kalmaz, aynı zamanda gelecekte bakteri üremesini önlemeye de katkıda bulunur.

Öte yandan, tırnaklarınız hiç sararmamışsa, bunun bir enfeksiyon olması muhtemel değildir. Bu sadece, ara vermeden sürekli oje veya takma tırnak kullandığınızda ya da tırnaklarınız belirli kimyasallara maruz kaldığında meydana gelen bir durumdur.

Ojedeki renklendirici, boya adı verilen bir pigmentten yapılır ve bu da tırnakta sarımsı bir ton oluşturur. Daha da iyisi, bu sorunu kendiniz de ortadan kaldırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken tırnaklarınızı renkli ürünlerden biraz uzak tutmak ve doğal rengine kavuşturmak için birkaç basit çözüm kullanmak.