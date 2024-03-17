Uzmanlar Duşta Çiş Yapma Alışkanlığı Konusunda Uyardı! Bu Sefer Olayın Hijyenle de Bir Alakası Yok!
Uzmanlar Duşta Çiş Yapma Alışkanlığı Konusunda Uyardı! Bu Sefer Olayın Hijyenle de Bir Alakası Yok!
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Duştayken işemenin daha çevre dostu ve daha kolay olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bir hijyen uzmanı bunu yapmamanız gerektiği konusunda uyardı, ve bu hiç de düşündüğünüz nedenlerden dolayı değil.
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Duşta işerseniz, sonrasında hemen temizlenebileceğinizi düşünürsünüz. Ancak hijyen uzmanı @madamesweat, bu tür alışkanlıklara karşı uyarıyor ve neden kabine girmeden önce tuvaleti kullanmanız gerektiğini açıklıyor.
"Bir ihtimal akan su sesini, idrar yapma dürtüsüyle ilişkilendireceğimizi öne sürüyorlar. Bu sadece kötü bir alışkanlık. Duşa girmeden önce tuvaleti kullanmayı deneyin."
Biri "Bunu herkes yapıyor!" diye yazarken, bir başkası aynı fikirde olmayarak şu yorumu yaptı: "Bu benim asla yapacağım bir şey değil." dedi.
Ancak Madam Sweat şöyle dedi: "Herkes öyle düşünmüyor."
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