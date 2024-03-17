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Uzmanlar Duşta Çiş Yapma Alışkanlığı Konusunda Uyardı! Bu Sefer Olayın Hijyenle de Bir Alakası Yok!

Uzmanlar Duşta Çiş Yapma Alışkanlığı Konusunda Uyardı! Bu Sefer Olayın Hijyenle de Bir Alakası Yok!

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 06:31

Duştayken işemenin daha çevre dostu ve daha kolay olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bir hijyen uzmanı bunu yapmamanız gerektiği konusunda uyardı, ve bu hiç de düşündüğünüz nedenlerden dolayı değil.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
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Duşta işerseniz, sonrasında hemen temizlenebileceğinizi düşünürsünüz. Ancak hijyen uzmanı @madamesweat, bu tür alışkanlıklara karşı uyarıyor ve neden kabine girmeden önce tuvaleti kullanmanız gerektiğini açıklıyor.

Duşta işerseniz, sonrasında hemen temizlenebileceğinizi düşünürsünüz. Ancak hijyen uzmanı @madamesweat, bu tür alışkanlıklara karşı uyarıyor ve neden kabine girmeden önce tuvaleti kullanmanız gerektiğini açıklıyor.

Madam Sweat'e göre: 'Öncelikle belirtmek isterim ki bu hijyenle alakalı bir sorun değil, İşte neden duşta çiş yapmamanız gerektiği: Bir pisuar jinekoloğu, bunun alışkanlık oluşturduğunu ve oluşturmak isteyeceğiniz bir alışkanlık olmadığını öne sürüyor.'

"Bir ihtimal akan su sesini, idrar yapma dürtüsüyle ilişkilendireceğimizi öne sürüyorlar. Bu sadece kötü bir alışkanlık. Duşa girmeden önce tuvaleti kullanmayı deneyin."

"Bir ihtimal akan su sesini, idrar yapma dürtüsüyle ilişkilendireceğimizi öne sürüyorlar. Bu sadece kötü bir alışkanlık. Duşa girmeden önce tuvaleti kullanmayı deneyin."

Yorumlarda bir tartışma başladı, birçok kişi duşta işediğini söylerken, diğerleri bunun asla yapmayacakları bir şey olduğunu söyledi.

Biri "Bunu herkes yapıyor!" diye yazarken, bir başkası aynı fikirde olmayarak şu yorumu yaptı: "Bu benim asla yapacağım bir şey değil." dedi.

Biri "Bunu herkes yapıyor!" diye yazarken, bir başkası aynı fikirde olmayarak şu yorumu yaptı: "Bu benim asla yapacağım bir şey değil." dedi.

Birisi 'Duşta işemeyi seviyorum ve bundan vazgeçmeyeceğim' dedi ve hatta bir kadın herkesin zaten 'akan suyu işemeyle ilişkilendirdiğini' söyledi.

Ancak Madam Sweat şöyle dedi: "Herkes öyle düşünmüyor."

Ancak Madam Sweat şöyle dedi: "Herkes öyle düşünmüyor."

Hatta bir sosyal medya kullanıcısı, 'para tasarrufu' sağladığı için duşta işemenin iyi bir fikir olduğunu düşündüğünü paylaştı, ancak uzman buna değmeyeceğini vurguladı.

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