Sifonu Çekmeden Önce Klozet Kapağını Kapatmak Düşündüğünüzden Daha Büyük Öneme Sahip

Bir dahaki sefere tuvalette işiniz bittiğinde evinizdeki herkese bir iyilik yapın ve kapağı kapatın... Lütfen. İnsan dışkısı, E. coli ve Staphylococcus dahil olmak üzere bir dizi hastalığa neden olan bakteri türlerini içerebileceğinden, aerosol haline gelmiş damlacıklar patojenleri banyoya yayabilir.