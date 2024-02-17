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Sifonu Çekmeden Önce Klozet Kapağını Kapatmak Düşündüğünüzden Daha Büyük Öneme Sahip

Sifonu Çekmeden Önce Klozet Kapağını Kapatmak Düşündüğünüzden Daha Büyük Öneme Sahip

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 09:01

Bir dahaki sefere tuvalette işiniz bittiğinde evinizdeki herkese bir iyilik yapın ve kapağı kapatın... Lütfen. İnsan dışkısı, E. coli ve Staphylococcus dahil olmak üzere bir dizi hastalığa neden olan bakteri türlerini içerebileceğinden, aerosol haline gelmiş damlacıklar patojenleri banyoya yayabilir.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
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2019'da University College Cork'taki araştırmacılar, bir hafta boyunca ortak kullanılan bir tuvalette havadaki partikülleri değerlendirdi.

2019'da University College Cork'taki araştırmacılar, bir hafta boyunca ortak kullanılan bir tuvalette havadaki partikülleri değerlendirdi.

Klozet kapağının kapatılmasının, sifon çekme sırasında ve sonrasında hem görünür hem de daha küçük damlacıkların sayısını yüzde 30-60 oranında azalttığını tespit ettiler.

Plumbworld'den Eleanor Potter, insanları sifonu çekmeden önce kapağı kapatmaya teşvik etmek için banyolara 'hatırlatıcı yazılar' koyulması gerektiğini söylüyor.

Plumbworld'den Eleanor Potter, insanları sifonu çekmeden önce kapağı kapatmaya teşvik etmek için banyolara 'hatırlatıcı yazılar' koyulması gerektiğini söylüyor.

Bunun havlu, tezgah ve hatta diş fırçalarımız gibi yüzeylerin kirlenmesini önlemeye yardımcı olacağını belirtiyor.

"Banyo alışkanlıklarımızdaki bu basit düzenlemenin genel hijyen ve sağlık güvenliğimiz üzerinde derin bir etkisi olabileceği açık" diye ekledi.

"Banyo alışkanlıklarımızdaki bu basit düzenlemenin genel hijyen ve sağlık güvenliğimiz üzerinde derin bir etkisi olabileceği açık" diye ekledi.

'Bu uygulama, görünüşte önemsiz olsa da, mikropların ve enfeksiyonların ev içinde yayılmasını azaltmada çok önemli bir rol oynamaktadır.'

Sifon çekerken kapağı kapalı tutmak, kireç olarak da bilinen mineral birikintilerinin oluşmasını hızlandırabilir.

Sifon çekerken kapağı kapalı tutmak, kireç olarak da bilinen mineral birikintilerinin oluşmasını hızlandırabilir.

Bu sağlığa zararlı olmasa da, çirkin görünebilir ve oturduğunuz yerleri sarı-kahverengi bir renge boyayabilir.

Ancak Drench'teki temizlik uzmanı Nancy Ememery'nin tuvaletinizi temiz tutmak için kolay bir çözümü var.

Ancak Drench'teki temizlik uzmanı Nancy Ememery'nin tuvaletinizi temiz tutmak için kolay bir çözümü var.

Eşit miktarda kabartma tozu ve beyaz sirkeyi karıştırarak bir macun oluşturmanızı ve bunu doğrudan etkilenen bölgeye uygulamanızı öneriyor.

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"Beş dakika beklettikten sonra mikrofiber bir bezle silerek temizlerseniz lekeler çıkacaktır" diye ekliyor.

"Beş dakika beklettikten sonra mikrofiber bir bezle silerek temizlerseniz lekeler çıkacaktır" diye ekliyor.

'Daha derin, daha eski lekeler' için işlemi tekrarlamanız gerekebilir.

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