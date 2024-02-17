Sifonu Çekmeden Önce Klozet Kapağını Kapatmak Düşündüğünüzden Daha Büyük Öneme Sahip
Sifonu Çekmeden Önce Klozet Kapağını Kapatmak Düşündüğünüzden Daha Büyük Öneme Sahip
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Bir dahaki sefere tuvalette işiniz bittiğinde evinizdeki herkese bir iyilik yapın ve kapağı kapatın... Lütfen. İnsan dışkısı, E. coli ve Staphylococcus dahil olmak üzere bir dizi hastalığa neden olan bakteri türlerini içerebileceğinden, aerosol haline gelmiş damlacıklar patojenleri banyoya yayabilir.
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2019'da University College Cork'taki araştırmacılar, bir hafta boyunca ortak kullanılan bir tuvalette havadaki partikülleri değerlendirdi.
Plumbworld'den Eleanor Potter, insanları sifonu çekmeden önce kapağı kapatmaya teşvik etmek için banyolara 'hatırlatıcı yazılar' koyulması gerektiğini söylüyor.
"Banyo alışkanlıklarımızdaki bu basit düzenlemenin genel hijyen ve sağlık güvenliğimiz üzerinde derin bir etkisi olabileceği açık" diye ekledi.
Sifon çekerken kapağı kapalı tutmak, kireç olarak da bilinen mineral birikintilerinin oluşmasını hızlandırabilir.
Ancak Drench'teki temizlik uzmanı Nancy Ememery'nin tuvaletinizi temiz tutmak için kolay bir çözümü var.
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"Beş dakika beklettikten sonra mikrofiber bir bezle silerek temizlerseniz lekeler çıkacaktır" diye ekliyor.
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