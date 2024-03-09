Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/aglover/grue...
Hamile olmak ve doğum yapmak sıra dışı olaylar. Hayatlarının bu aşamasında kadınlar bambaşka deneyimlere sahip oluyorlar. Sizler için, hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreci tüm gerçekliğiyle anlatan kişileri derledik. Buyurun...👇
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1. "Plasenta alındıktan sonra geride iyileşmesi gereken büyük bir yara kalır."
2. "İlk üç aylık dönemdeki düşükler, çoğu insanın düşündüğünden çok daha yaygın. Dört gebelikten biri üç aydan önce sona eriyor."
3. "Çok fazla acı çekmeden ayağa kalkabilmek, oturulabilmek, yürüyebilmek haftalar alıyor."
4. "Bebeğiniz eve göbek deliğinde büyük bir yara ile gelecek. Kocam buna hiç hazırlıklı değildi."
5. "Kızımızın doğumundan sonra eşimin plasentası yerinden çıkmıyordu. Bu yüzden hemşire onu çıkardı."
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6. "Doğumda bebeği iterken kuyruk sokumumu kırdım."
7. "Şu anda hamileyim. Hamileliğin neden olduğu soğuk algınlığına benzeyen hamilelik riniti var. Ayrıca sabah bulantım da var. Hiç kusarken hapşırdınız mı? Tavsiye etmiyorum."
8. "Kimse beni doğumdan sonraki ilk birkaç gün ayağa kalktığımda iç organlarımın dışarı çıkacakmış gibi olacağını söylemedi."
9. "Doğumdan sonra geceleri o kadar çok terliyordum ki, ilk bir iki hafta boyunca sırılsıklam uyandım."
10. "Hormonlardan dolayı kötü kokacağımı bilmiyordum, kendimi çok kötü hissettim!"
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11. "Doğum sonrası idrar kaçırma gülünecek bir şey değil. Hayır, ciddiyim, gülmeyin! İdrarınızı yapmanıza sebep olur."
12. "Doğumdan sonra tüm vücudum donmuş halde uyanıyordum ve üşümekten nefret ediyorum."
13. "Doğumdan sonra taş büyüklüğünde pıhtılar oluşuyor ve haftalarca kanama oluyor."
14. "Kasılmalar doğumdan sonra bitmiyor. Rahminizin hamilelik öncesi normal boyutuna dönmesi için oluşacak doğum sonrası ağrıları sizi bekliyor."
15. "Kendinizi ikinci doğuma hazırlamanız gerekecek. Yani doğumdan sonra ilk kez dışkı yaptığınız ana..."
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