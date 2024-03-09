Boşanmalarından Aldıkları En Büyük Dersleri Paylaşarak Hepimizin Yüreğine Dokunan 42 Kişi

Evlilik pek de beklediğim gibi bir şey değildi. Özellik de çocuklar olduktan sonra. Aynı anda hem çocuklarla hem de ev işleriyle ilgileniyordum ve eşim bana hiç yardım etmiyordu. Bir gün sonunda hayatıma bu şekilde devam edemeyeceğime karar verdim. Ve şimdi hayatımda her şey çok daha iyi.