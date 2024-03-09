Boşanmalarından Aldıkları En Büyük Dersleri Paylaşarak Hepimizin Yüreğine Dokunan 42 Kişi
Boşanmalarından Aldıkları En Büyük Dersleri Paylaşarak Hepimizin Yüreğine Dokunan 42 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hannahdobro/...
Bazen çiftlerin ilişkileri zamanla değişebilir ve ortaya bazı sorunlar çıkabilir. Bu durum da çiftleri boşanmaya yönlendirebilir. Gelin boşanmalarından aldıkları en büyük dersleri anlatan insanları dinleyelim.
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1. Evliliğinizin bir hata olması sizin de bir hata olduğunuz anlamına gelmez. Ayrıca boşandığınızda insanlar sizi sandığınız kadar yargılamayacaklar.
2. Genç bir yaşta boşanmanın bana kattığı en önemli ders sadece bir hayatımız olduğu gerçeğiydi. Bu yüzden onu olabildiğince mutlu geçirmeliyiz.
3. Boşandığımız güne kadar eşimi yeterince tanımadığımı fark etmemiştim.
4. Boşansanız bile kavgalar aniden sihirli bir şekilde sona ermiyor.
5. ''Evlendiğiniz insan ile boşandığınız insan aynı kişi değiller.''
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6. ''Boşanma süreci elbette yorucuydu ama düşündüğüm kadar da zor değildi.''
7. ''Eski eşimle ayrıldığımızda kendime yeni kıyafetler aldım.''
8. ''Çok canımın yanacağını düşünüyordum ama sandığım kadar üzülmedim.''
9. ''Boşanmamdan aldığım en önemli ders kendi gelişimine odaklanmak ve kendi dediklerine kulak vermeyi öğrenmekti.''
10. ''Evliyken çok daha yalnız hissediyordum.''
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11. ''Kulağa çok klişe gelebilir ama benim boşanmadan aldığım en önemli ders bir insanı affetmenin değeri ve gücüydü.''
12. ''Yalnızken ne kadar huzurlu olabildiğimi fark ettim.''
13. ''Çok daha sakin biri odum.''
14. ''Boşansanız bile eğer bir çocuğunuz varsa o kişiyle iletişiminiz devam edecek demektir.''
15. ''Boşanmak bazı eski yaraları açıyor ve iyileşmek uzun zaman alabiliyor.''
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16. ''Boşanmak kötü hissettirse de bana bir çok müteşekkir olduğum ve asla değişmek istemeyeceğim pozitiflikte şeyler kattı.''
17. ''Evliliğimin bir noktasında evliliğin o şekilde olmasının doğru olduğu konusundaydım.''
18. ''Dünyanın her yerinde, her gün bir çok insan boşanıyor ve inanın bu aslında çok da büyük bir şey değil.''
19. ''Gerçek kendimle belki de ilk defa boşandıktan sonra tanışma fırsatım oldu.''
20. ''Çevremde bir çok boşanan kişi oldu.''
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21. ''Tüm yaptıklarınızın ve kararlarınızın bir sonucu oluyor.''
22. ''Boşanmak istiyorum diyen taraf olduğunuz zaman genellikle bundan yara alan sadece karşı taraf oluyor.''
23. ''Eşim bir eştense arkadaş olarak çok daha iyi.''
24. ''Şu an 6 ay önce olduğumdan çok daha farklı biriyim.''
25. ''Korkunç duran şeylerin üstünden gelebileceğimi öğrendim.''
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26. ''Hayatım bekar ve iki çocuk annesi olarak, eşimleyken olduğundan çok daha kolay.''
27. ''Yaşadığım en zor şeylerden olsa da, aynı zamanda başıma gelen en iyi şeylerden biri boşanmak oldu.''
28. ''Sadece ilişkiniz bozulmuyor.''
29. ''Sahte bir mutluluğun içinde yaşadığımı öğrendim.''
30. ''Kimse ne yaptığının farkında değil.''
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31. ''Verdiğim en zor karar olmasına rağmen, boşanmak beni çok mutlu ve özgür hissettirdi.''
32. ''Verdiğim en iyi karar boşanmaktı.''
33. ''Boşanma sürecim benim için çok ağır ve zorlu oldu.''
34. ''İyi insanlar olabilirsiniz.''
35. '' Çok fazla şey var. Bazen her ikiniz de ilişkiniz için ne kadar çabalasanız bile onaramayabiliyorsunuz.''
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36. ''Özellikle çocuğunuz varsa kendinize ayırabileceğiniz vaktin önemi giderek artıyor.''
37. ''Boşanmam beni bir sonraki evliliğim için daha iyi bir partner olmaya hazırladı.''
38. ''Stresin sağlığı ne kadar etkileyebileceğini öğrendim.''
39. ''Evliyken çift olarak görüştüğünüz bir çok arkadaşınız boşanma aşamasında yanınızda olmayacak.''
40. ''Ortak arkadaşlarınız kesinlikle taraf seçiyor!''
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41. "Benim için en şaşırtıcı şey hayatın karmaşasında ne kadar değiştiğimdi.''
42. ''Boşanmak yanlış yaptığınız ya da evliliğinizin bir hata olduğu anlamına gelmiyor.''
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