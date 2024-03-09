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Boşanmalarından Aldıkları En Büyük Dersleri Paylaşarak Hepimizin Yüreğine Dokunan 42 Kişi

Boşanmalarından Aldıkları En Büyük Dersleri Paylaşarak Hepimizin Yüreğine Dokunan 42 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 10:03

Bazen çiftlerin ilişkileri zamanla değişebilir ve ortaya bazı sorunlar çıkabilir. Bu durum da çiftleri boşanmaya yönlendirebilir. Gelin boşanmalarından aldıkları en büyük dersleri anlatan insanları dinleyelim.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hannahdobro/...
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1. Evliliğinizin bir hata olması sizin de bir hata olduğunuz anlamına gelmez. Ayrıca boşandığınızda insanlar sizi sandığınız kadar yargılamayacaklar.

1. Evliliğinizin bir hata olması sizin de bir hata olduğunuz anlamına gelmez. Ayrıca boşandığınızda insanlar sizi sandığınız kadar yargılamayacaklar.

2. Genç bir yaşta boşanmanın bana kattığı en önemli ders sadece bir hayatımız olduğu gerçeğiydi. Bu yüzden onu olabildiğince mutlu geçirmeliyiz.

2. Genç bir yaşta boşanmanın bana kattığı en önemli ders sadece bir hayatımız olduğu gerçeğiydi. Bu yüzden onu olabildiğince mutlu geçirmeliyiz.

Evlilik pek de beklediğim gibi bir şey değildi. Özellik de çocuklar olduktan sonra. Aynı anda hem çocuklarla hem de ev işleriyle ilgileniyordum ve eşim bana hiç yardım etmiyordu. Bir gün sonunda hayatıma bu şekilde devam edemeyeceğime karar verdim.  Ve şimdi hayatımda her şey çok daha iyi.

3. Boşandığımız güne kadar eşimi yeterince tanımadığımı fark etmemiştim.

3. Boşandığımız güne kadar eşimi yeterince tanımadığımı fark etmemiştim.

Ayrıldığımızda gerçek maskesi ve bana söylediği tüm yalanlar ortaya çıktı. Tüm ilişkimiz süresinde beni manipüle etmişti ama ilişkimiz zaten artık bittiği için olmadığı gibi bir insan gibi davranmasına gerek kalmadı.

4. Boşansanız bile kavgalar aniden sihirli bir şekilde sona ermiyor.

4. Boşansanız bile kavgalar aniden sihirli bir şekilde sona ermiyor.

Hatta işler daha kötüye bile gidebiliyor çünkü artık ilişkinizi bozmamaya çalışmanıza gerek kalmadığı için lafınızı esirgemeden konuşuyorsunuz.

5. ''Evlendiğiniz insan ile boşandığınız insan aynı kişi değiller.''

5. ''Evlendiğiniz insan ile boşandığınız insan aynı kişi değiller.''
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6. ''Boşanma süreci elbette yorucuydu ama düşündüğüm kadar da zor değildi.''

6. ''Boşanma süreci elbette yorucuydu ama düşündüğüm kadar da zor değildi.''

''Artık birbirinizden beklentileriniz olmaması bizi rahatlattı. Ama asıl şaşırtıcı bulduğum şey artık onu özlemiyor oluşumdu. Elbette eskiden yaşadığımız güzel şeyler hakkında kendimi sık sık düşünürken buluyorum ama bu hayatıma onunla devam etmek istememi sağlayacak kadar da değil.''

7. ''Eski eşimle ayrıldığımızda kendime yeni kıyafetler aldım.''

7. ''Eski eşimle ayrıldığımızda kendime yeni kıyafetler aldım.''

''O aralar hala konuşuyorduk. Bu yüzden birleşmemiz için beni ikna etmeye çalışıyordu. Ama giyimime çok karıştığı için özgür bir hayata sahip olmayı seçtim.''

8. ''Çok canımın yanacağını düşünüyordum ama sandığım kadar üzülmedim.''

8. ''Çok canımın yanacağını düşünüyordum ama sandığım kadar üzülmedim.''

''Hatta rahatladım bile.''

9. ''Boşanmamdan aldığım en önemli ders kendi gelişimine odaklanmak ve kendi dediklerine kulak vermeyi öğrenmekti.''

9. ''Boşanmamdan aldığım en önemli ders kendi gelişimine odaklanmak ve kendi dediklerine kulak vermeyi öğrenmekti.''

10. ''Evliyken çok daha yalnız hissediyordum.''

10. ''Evliyken çok daha yalnız hissediyordum.''
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11. ''Kulağa çok klişe gelebilir ama benim boşanmadan aldığım en önemli ders bir insanı affetmenin değeri ve gücüydü.''

11. ''Kulağa çok klişe gelebilir ama benim boşanmadan aldığım en önemli ders bir insanı affetmenin değeri ve gücüydü.''

''Eski eşim yanılıp yenilip büyük hatalar yapsa da onu kötü biri olarak görmedim. Tabii bu hale gelene kadar bir çok terapiye gitmem gerekti.''

12. ''Yalnızken ne kadar huzurlu olabildiğimi fark ettim.''

12. ''Yalnızken ne kadar huzurlu olabildiğimi fark ettim.''

''Özgürlük çok tatlı bir şey.''

13. ''Çok daha sakin biri odum.''

13. ''Çok daha sakin biri odum.''

14. ''Boşansanız bile eğer bir çocuğunuz varsa o kişiyle iletişiminiz devam edecek demektir.''

14. ''Boşansanız bile eğer bir çocuğunuz varsa o kişiyle iletişiminiz devam edecek demektir.''

''Yani çocuğunuz onu hayatından çıkarmak istemediği sürece sürekli yakında bir yerlerde olacaklar. Bunun yarı sıra bu durum çocuğunuz 18'e girdikten sonra azalmaya başlıyor.''

15. ''Boşanmak bazı eski yaraları açıyor ve iyileşmek uzun zaman alabiliyor.''

15. ''Boşanmak bazı eski yaraları açıyor ve iyileşmek uzun zaman alabiliyor.''
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16. ''Boşanmak kötü hissettirse de bana bir çok müteşekkir olduğum ve asla değişmek istemeyeceğim pozitiflikte şeyler kattı.''

16. ''Boşanmak kötü hissettirse de bana bir çok müteşekkir olduğum ve asla değişmek istemeyeceğim pozitiflikte şeyler kattı.''

''Bunlardan biri de ailem ve arkadaşlarım tarafından ne kadar çok sevilip önemsendiğimi fark etmekti.

17. ''Evliliğimin bir noktasında evliliğin o şekilde olmasının doğru olduğu konusundaydım.''

17. ''Evliliğimin bir noktasında evliliğin o şekilde olmasının doğru olduğu konusundaydım.''

'' O kadar uzun süre üzgün yaşadıktan sonra bu çok normalmiş gibi geliyordu. Sonra evliliğin normalde böyle olmaması gerektiğini keşfettim. Geç oldu ama güç olmadı!''

18. ''Dünyanın her yerinde, her gün bir çok insan boşanıyor ve inanın bu aslında çok da büyük bir şey değil.''

18. ''Dünyanın her yerinde, her gün bir çok insan boşanıyor ve inanın bu aslında çok da büyük bir şey değil.''

''Başta çok travmatik ve yıkıcı olacağını düşünebilirsiniz ama aslında öyle değil.''

19. ''Gerçek kendimle belki de ilk defa boşandıktan sonra tanışma fırsatım oldu.''

19. ''Gerçek kendimle belki de ilk defa boşandıktan sonra tanışma fırsatım oldu.''

''ilişkime çok erken bir yaşta, henüz liseye giderken başlamıştım ve hiç kendimi keşfedememiştim. Boşandıktan sonra sonunda kendime kulak verdim ve şimdi çok mutluyum.''

20. ''Çevremde bir çok boşanan kişi oldu.''

20. ''Çevremde bir çok boşanan kişi oldu.''

''Öğrendiğim en önemli nokta evlenirken evlilik sözleşmesi yapmak gerektiği oldu çünkü boşanırken, evlendiğiniz kişi oldukça değişmiş olabilir.''

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21. ''Tüm yaptıklarınızın ve kararlarınızın bir sonucu oluyor.''

21. ''Tüm yaptıklarınızın ve kararlarınızın bir sonucu oluyor.''

''Yaptıklarınızı farkında olarak da olmayarak da yapsanız hikayenizin yazarı sizsiniz.''

22. ''Boşanmak istiyorum diyen taraf olduğunuz zaman genellikle bundan yara alan sadece karşı taraf oluyor.''

22. ''Boşanmak istiyorum diyen taraf olduğunuz zaman genellikle bundan yara alan sadece karşı taraf oluyor.''

23. ''Eşim bir eştense arkadaş olarak çok daha iyi.''

23. ''Eşim bir eştense arkadaş olarak çok daha iyi.''

''Evliliğimiz her ikimiz için de evliliğe benzemiyordu.''

24. ''Şu an 6 ay önce olduğumdan çok daha farklı biriyim.''

24. ''Şu an 6 ay önce olduğumdan çok daha farklı biriyim.''

''Anladım ki boşanmak dünyanın sonu demek değil. Aksine yeni bir maceranın başlangıcı.''

25. ''Korkunç duran şeylerin üstünden gelebileceğimi öğrendim.''

25. ''Korkunç duran şeylerin üstünden gelebileceğimi öğrendim.''

''Boşanmanın hayali bile benim için korkutucuydu ama sandığım kadar kötü olmadı.''

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26. ''Hayatım bekar ve iki çocuk annesi olarak, eşimleyken olduğundan çok daha kolay.''

26. ''Hayatım bekar ve iki çocuk annesi olarak, eşimleyken olduğundan çok daha kolay.''

''Kendisi nafaka bile ödemiyor ve çocuklarımızı sadece haftada bir kez görüyor. Bu benim için kötü bir ilişkide olmaktan çok daha iyi.''

27. ''Yaşadığım en zor şeylerden olsa da, aynı zamanda başıma gelen en iyi şeylerden biri boşanmak oldu.''

27. ''Yaşadığım en zor şeylerden olsa da, aynı zamanda başıma gelen en iyi şeylerden biri boşanmak oldu.''

''Bu sayede kendimi keşfettim.''

28. ''Sadece ilişkiniz bozulmuyor.''

28. ''Sadece ilişkiniz bozulmuyor.''

''Ortak arkadaşlarınız da taraf seçmeye başlıyorlar. Eski eşinizin ailesi sizden uzaklaşıyor.''

29. ''Sahte bir mutluluğun içinde yaşadığımı öğrendim.''

29. ''Sahte bir mutluluğun içinde yaşadığımı öğrendim.''

''Çevremde son zamanlarda boşanan beşten fazla çift oldu ve bana ilişkilerin gerçeklerini gösterip, gözümü açtılar.''

30. ''Kimse ne yaptığının farkında değil.''

30. ''Kimse ne yaptığının farkında değil.''

''Bir seçim yaparken yetişkin olarak çocuklardan çok da farklı değiliz. İnsanlar değişebiliyor ama bu düşman olmamız gerektiği anlamına gelmiyor.''

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31. ''Verdiğim en zor karar olmasına rağmen, boşanmak beni çok mutlu ve özgür hissettirdi.''

31. ''Verdiğim en zor karar olmasına rağmen, boşanmak beni çok mutlu ve özgür hissettirdi.''

32. ''Verdiğim en iyi karar boşanmaktı.''

32. ''Verdiğim en iyi karar boşanmaktı.''

''Hayatım tamamen değişti. Keşke boşanmak için bu kadar beklemeseydim.''

33. ''Boşanma sürecim benim için çok ağır ve zorlu oldu.''

33. ''Boşanma sürecim benim için çok ağır ve zorlu oldu.''

''Uğraşırsak ilişkimizi düzeltebileceğimize inanıyordum ama başaramadık. Benim kültürümde boşanmak hoş karşılanan bir durum değil. Boşanmaktan değil de bundan çekindiğimizi anlayınca işler benim için biraz daha kolaylaştı.''

34. ''İyi insanlar olabilirsiniz.''

34. ''İyi insanlar olabilirsiniz.''

''Ama bu bir çift olarak da iyi olmanız gerektiği anlamına gelmiyor.''

35. '' Çok fazla şey var. Bazen her ikiniz de ilişkiniz için ne kadar çabalasanız bile onaramayabiliyorsunuz.''

35. '' Çok fazla şey var. Bazen her ikiniz de ilişkiniz için ne kadar çabalasanız bile onaramayabiliyorsunuz.''

''İyi niyetiniz ve çabalarınız olabilir hatta birbirinizi çok seviyor olabilirsiniz ama günün sonunda birbirinizin beklentilerini karşılamıyorsanız ilişkiniz ayakta kalmıyor.''

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36. ''Özellikle çocuğunuz varsa kendinize ayırabileceğiniz vaktin önemi giderek artıyor.''

36. ''Özellikle çocuğunuz varsa kendinize ayırabileceğiniz vaktin önemi giderek artıyor.''

''Bizim arkadaşça bir boşanmamız oldu. Birlikteyken ikimiz de sürekli yorgunduk, diğerinin ev işlerine yeterince yardımcı olmadığını ve çocuklara zaman ayıramadığını hissediyorduk. Sonra boşandık ve çocuğumuzun velayetini eşit bir şekilde bölüştük. Şimdi her birimizle de eşit ve kaliteli zaman geçiriyor.''

37. ''Boşanmam beni bir sonraki evliliğim için daha iyi bir partner olmaya hazırladı.''

37. ''Boşanmam beni bir sonraki evliliğim için daha iyi bir partner olmaya hazırladı.''

''İlk evliliğimde pek de iyi bir eş değildim ama yeni bir evliliğe başladığımda artık neleri yapmamam gerektiğini biliyordum.''

38. ''Stresin sağlığı ne kadar etkileyebileceğini öğrendim.''

38. ''Stresin sağlığı ne kadar etkileyebileceğini öğrendim.''

''Boşandıktan sonra vücut ve mide ağrılarım geçti. Artık migrenim tutmuyordu ve bebek gibi uyuyabiliyordum.''

39. ''Evliyken çift olarak görüştüğünüz bir çok arkadaşınız boşanma aşamasında yanınızda olmayacak.''

39. ''Evliyken çift olarak görüştüğünüz bir çok arkadaşınız boşanma aşamasında yanınızda olmayacak.''

''Çünkü hayatlarında kendi ilişkilerindeki sorunları düşünmeye itilecekleri problemler olsun istemiyorlar.'''

40. ''Ortak arkadaşlarınız kesinlikle taraf seçiyor!''

40. ''Ortak arkadaşlarınız kesinlikle taraf seçiyor!''

''Size daha yakın olduğunu düşündüğünüz bazı insanlar eski eşinizi seçebiliyorlar. Ayrıca her iki partner de yaptıkları için hesap vermek istemiyorsa veya değişmek için gerçek bir çaba sarf etmiyorsa  çift terapisi hiçbir şeye yardımcı olamaz.''

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41. "Benim için en şaşırtıcı şey hayatın karmaşasında ne kadar değiştiğimdi.''

41. "Benim için en şaşırtıcı şey hayatın karmaşasında ne kadar değiştiğimdi.''

''Birçok yönden değiştim. Kötü yönde değişimlerim de oldu. O kadar yıllardır 'Bu günü de atlatayım.' modundaydım ki hayattan zevk almayı unuttum.''

42. ''Boşanmak yanlış yaptığınız ya da evliliğinizin bir hata olduğu anlamına gelmiyor.''

''Boşandığım kişi bir zamanlar eşim olduğu için mutluyum ama şu an beraber olmadığımız için de mutluyum. Beraber kalmanın kazanmak demek olmayabileceği gibi, ayrılmak da kaybetmek anlamına gelmiyor.''

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