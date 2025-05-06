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Doğru mu, Yanlış mı?: Stray Kids’e Ne Kadar Hakimsin?

etiket Doğru mu, Yanlış mı?: Stray Kids’e Ne Kadar Hakimsin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
06.05.2025 - 23:32

Dünyaca ünlü Stray Kids K-Pop grubu hakkında neleri biliyorsun? Bu sefer kafa karıştırıcı bilgiler vermeden sadece 'Evet' ve 'Hayır' cevaplarını vermen gerekecek.

Hazırsan başlayalım!

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1. Stray Kids üyelerinin hepsi varlıklı ailelerden geldi.

1. Stray Kids üyelerinin hepsi varlıklı ailelerden geldi.

2. Stray Kids, 25 Mart 2018'de CHN Entertainment etiketi altında çıkış yaptı.

2. Stray Kids, 25 Mart 2018'de CHN Entertainment etiketi altında çıkış yaptı.

3. Grubun üyelerinden Woojin, Ekim 2019'da gruptan ayrıldı.

3. Grubun üyelerinden Woojin, Ekim 2019'da gruptan ayrıldı.

4. "MAXIDENT" grubun en az dinlenen şarkılarından biridir.

4. "MAXIDENT" grubun en az dinlenen şarkılarından biridir.

5. Lee Know, BTS'in eski bir üyesidir.

5. Lee Know, BTS'in eski bir üyesidir.
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6. "God's Menu" şarkısı, grubun çıkış şarkısıdır.

6. "God's Menu" şarkısı, grubun çıkış şarkısıdır.

7. Han, grubun en genç üyesidir.

7. Han, grubun en genç üyesidir.

8. Bang Chan, Changbin ve Han, 3RACHA adlı bir prodüksiyon ekibinin üyeleridir.

8. Bang Chan, Changbin ve Han, 3RACHA adlı bir prodüksiyon ekibinin üyeleridir.

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