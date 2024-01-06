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Diyanet'ten Tartışılacak Sözler: Kadının Çalışması Eşinin İznine Tabidir

Diyanet'ten Tartışılacak Sözler: Kadının Çalışması Eşinin İznine Tabidir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.01.2024 - 15:10

Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesi üzerinden 'Aile ile ilgili sık sorulan sorular' kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta cevaplanan sorular ise gündem olmaya devam ediyor. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Diyanet bu kitapçıkta 'kadınların çalışmasının eşinin iznine tabi olduğunu' söyledi.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/diyanet-e-go...
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Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) aile ilişkilerine dair sık sorulan soruları yanıtlandığı bir kitapçık hazırladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) aile ilişkilerine dair sık sorulan soruları yanıtlandığı bir kitapçık hazırladı.

İnternet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde erişilebilen bu kitapçıkta, evlilik öncesi meseleler, nikah ve evlilik, ailede mahremiyet, eşler arası ilişkiler ve kadınlara özel durumlar gibi ana başlıklar bulunuyor.

Diyanet'in hazırlamış olduğu bu kitapçıkta, özellikle kadınlara yönelik dikkat çekici ifadeler yer alıyor.

Diyanet'in hazırlamış olduğu bu kitapçıkta, özellikle kadınlara yönelik dikkat çekici ifadeler yer alıyor.

Daha önce Cumhuriyet'in de gündeme getirdiği bu kitapçıkta, kadınların nişanlılık ve evlilik dönemlerinde 'nasıl davranması gerektiğine' dair bilgiler içeriyor. 

Örneğin iki nişanlının nikahlanmadan önce, ahlaki olmayan şekilde görüntülü konuşması, uzun süre mesajlaşması, hatta müstakbel kayınpederinin elini öpmesi de caiz değil.

Detaylar için;

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın ortaya çıkardığı başka bir konu ise kadınların çalışma hayatına dair.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın ortaya çıkardığı başka bir konu ise kadınların çalışma hayatına dair.

Diyanet'in hazırladığı bu kitapçığın 'Eşler Arası İlişkiler' bölümünde, sık sorulan sorular arasında şöyle bir soru bulunuyor;

“Kadının çalışması eşinin iznine mi bağlıdır?”

Kadının çalışmasının eşinin iznine bağlı olup olmadığı sorusuna Diyanet'ten ise şu şekilde yanıt geldi;

Kadının çalışmasının eşinin iznine bağlı olup olmadığı sorusuna Diyanet'ten ise şu şekilde yanıt geldi;

İslam, evlilik hayatında kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında birtakım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Buna göre koca ekonomik gücüyle orantılı olarak eşinin mesken, nafaka, giyim-kuşam 

gibi ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Nafaka temin etme sorumluluğu kocaya ait olduğundan kadının çalışma zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte, İslam’a göre kadın kural olarak ev içinde ve dışında çalışabilir; ailesinin ihtiyaçlarını sağlamada kocasına yardımcı olabilir. Fakihler, ilgili ayetlerden hareketle kadının kocasının meşru isteklerine itaat etmesini gerekli görmüşlerdir.

"Bu çerçevede kadının çalışması da eşinin iznine tabidir.”

"Bu çerçevede kadının çalışması da eşinin iznine tabidir.”
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Kitapçığın içerisinde kadınların aile hayatına dair pek çok soru soru cevap bulunuyor.

Kitapçığın içerisinde kadınların aile hayatına dair pek çok soru soru cevap bulunuyor.

Dilerseniz Diyanet'in hazırlamış olduğu kitapçığa buradanulaşabilirsiniz.

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