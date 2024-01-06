Diyanet'ten Tartışılacak Sözler: Kadının Çalışması Eşinin İznine Tabidir
Diyanet'ten Tartışılacak Sözler: Kadının Çalışması Eşinin İznine Tabidir
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/diyanet-e-go...
Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesi üzerinden 'Aile ile ilgili sık sorulan sorular' kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta cevaplanan sorular ise gündem olmaya devam ediyor. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Diyanet bu kitapçıkta 'kadınların çalışmasının eşinin iznine tabi olduğunu' söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) aile ilişkilerine dair sık sorulan soruları yanıtlandığı bir kitapçık hazırladı.
Diyanet'in hazırlamış olduğu bu kitapçıkta, özellikle kadınlara yönelik dikkat çekici ifadeler yer alıyor.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın ortaya çıkardığı başka bir konu ise kadınların çalışma hayatına dair.
Kadının çalışmasının eşinin iznine bağlı olup olmadığı sorusuna Diyanet'ten ise şu şekilde yanıt geldi;
"Bu çerçevede kadının çalışması da eşinin iznine tabidir.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
Kitapçığın içerisinde kadınların aile hayatına dair pek çok soru soru cevap bulunuyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda