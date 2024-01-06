'1-A' Sınıflarının Kaldırılmasını Talep Eden Annenin Akla Mantığa Sığmayan Gerekçesi Beyninizi Yakacak!
'1-A' Sınıflarının Kaldırılmasını Talep Eden Annenin Akla Mantığa Sığmayan Gerekçesi Beyninizi Yakacak!
Gün geçmiyor ki sosyal medyada gördüğümüz bir yorumla tadımız kaçmasın. Bu sefer de Twitter'da (X) 'Con Sinov' adlı hesabın paylaştığı bir görsel canımızı epey sıktı. İki çocuk annesi olduğunu belirten bir kullanıcı, 1-A sınıflarının kaldırılmasını talep etti çünkü.
Peki neden? 👇🏻
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Sosyal medyanın hayatımıza olan etkilerini uzun uzun tartışabiliriz elbette.
Twitter'da (X) Con Sinov adlı hesabın bu paylaşımı pek de güzel bir 'günaydın' olmadı doğrusu.
Ancak iki çocuk annesi bu kullanıcı, 1-A sınıflarının kapatılmasını, çünkü çocukların 'biraya' özendirildiğini söyledi.
Umarız koca bir şak-a'dır!
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