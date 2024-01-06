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'1-A' Sınıflarının Kaldırılmasını Talep Eden Annenin Akla Mantığa Sığmayan Gerekçesi Beyninizi Yakacak!

'1-A' Sınıflarının Kaldırılmasını Talep Eden Annenin Akla Mantığa Sığmayan Gerekçesi Beyninizi Yakacak!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.01.2024 - 11:25

Gün geçmiyor ki sosyal medyada gördüğümüz bir yorumla tadımız kaçmasın. Bu sefer de Twitter'da (X) 'Con Sinov' adlı hesabın paylaştığı bir görsel canımızı epey sıktı. İki çocuk annesi olduğunu belirten bir kullanıcı, 1-A sınıflarının kaldırılmasını talep etti çünkü. 

Peki neden? 👇🏻

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Sosyal medyanın hayatımıza olan etkilerini uzun uzun tartışabiliriz elbette.

Sosyal medyanın hayatımıza olan etkilerini uzun uzun tartışabiliriz elbette.

Örneğin herkesin bir konuda fikir sahibi olması, insanların fikrini bir ekran arkasına saklanarak rahatça ifade etmesi, zaman zaman ağır eleştirilerin yapılması...Bu konu uzar gider!

Birazdan görecekleriniz ise sosyal medyanın 'tuhaf' yüzünü bir kez daha çarpacak yüzünüze.

Twitter'da (X) Con Sinov adlı hesabın bu paylaşımı pek de güzel bir 'günaydın' olmadı doğrusu.

Twitter'da (X) Con Sinov adlı hesabın bu paylaşımı pek de güzel bir 'günaydın' olmadı doğrusu.
twitter.com

İki çocuk annesi olduğunu belirten kullanıcı, rahatsız olduğu bir şeyi dile getirmek istediğini belirtti. Buraya kadar her şey normal.

Ancak iki çocuk annesi bu kullanıcı, 1-A sınıflarının kapatılmasını, çünkü çocukların 'biraya' özendirildiğini söyledi.

Ancak iki çocuk annesi bu kullanıcı, 1-A sınıflarının kapatılmasını, çünkü çocukların 'biraya' özendirildiğini söyledi.

Hani 1-A, okunuşu bir-a...Anladınız değil mi? 😂

Umarız koca bir şak-a'dır!

Umarız koca bir şak-a'dır!
twitter.com

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