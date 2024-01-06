'1-A' Sınıflarının Kaldırılmasını Talep Eden Annenin Akla Mantığa Sığmayan Gerekçesi Beyninizi Yakacak!

Gün geçmiyor ki sosyal medyada gördüğümüz bir yorumla tadımız kaçmasın. Bu sefer de Twitter'da (X) 'Con Sinov' adlı hesabın paylaştığı bir görsel canımızı epey sıktı. İki çocuk annesi olduğunu belirten bir kullanıcı, 1-A sınıflarının kaldırılmasını talep etti çünkü.

Peki neden? 👇🏻