Dış Görünüşün Aldatıcı Olduğunu Kanıtlayan Hikâye: Marc Cucurella ve Otizm Farkındalığı

Otizmli çocuğu için saçlarını uzattığını, bu kararın onun için derin bir anlam taşıdığını gözyaşları içinde ifade etti. Ancak bu süreçte uzun saçları nedeniyle zaman zaman alay konusu oldu, hatta yeşil sahalarda rakiplerinin saçını çekmesine maruz kaldı.

Belki birçok kişi bunu yalnızca futbolun sert rekabetinin bir parçası olarak gördü. Oysa bazen küçümsediğimiz bir ayrıntı, bir babanın evladına duyduğu koşulsuz sevginin sembolü olabilir.

Otizm, dışarıdan bakıldığında her zaman fark edilmeyen; ancak milyonlarca bireyin ve ailenin hayatına dokunan bir farklılıktır. Otizmli çocuklar, en çok anlaşılmaya, kabul görmeye ve sevgiyle yaklaşılmaya ihtiyaç duyar. Onların aileleri ise her gün görünmeyen mücadeleler verir. Bu mücadele bazen bir eğitim sürecidir, bazen toplumun önyargılarıyla baş etmektir, bazen de sadece “farklı” olmanın normal olduğunu anlatabilmektir.

Cucurella’nın hikâyesi bize çok önemli bir gerçeği yeniden hatırlatıyor: İnsanları dış görünüşleriyle değerlendirmek, çoğu zaman onların taşıdığı anlamı görememektir. Bir saç modeli, bir aksesuar ya da bir tercih; sandığımızdan çok daha büyük bir sevginin, fedakârlığın veya dayanışmanın simgesi olabilir.

Belki de artık çocuklarımıza ve kendimize öğretmemiz gereken en değerli davranışlardan biri; insanların nasıl göründüğüne değil, nasıl hissettiklerine ve hangi hikâyeyi taşıdıklarına odaklanmaktır. Çünkü empati, önyargının sustuğu yerde başlar.

Unutmayalım; bir insanı görüntüsüyle yargılamak sadece onu incitmez, bazen görünmeyen mücadelelere de haksızlık eder. Marc Cucurella’nın gözyaşları, bize futbolun çok ötesinde bir mesaj verdi: Sevgi, bazen bir saç telinde bile anlam bulabilir.

Ve belki de bu hikâyeden çıkarılacak en önemli ders şudur: Otizmi anlamak, farklılıkları kabul etmek ve insanları dış görünüşleriyle değil, yürekleriyle değerlendirmek… Çünkü gerçek güzellik; görünüşte değil, taşıdığı anlamdadır.