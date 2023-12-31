Dinlerken Sizi Bambaşka Yere Götürecek Andrea Vanzo'nun Aşık Olunası 13 Parçası
Dinlerken Sizi Bambaşka Yere Götürecek Andrea Vanzo'nun Aşık Olunası 13 Parçası
Duyguları ile yaptığı parçaları bir araya getiren Andrea Vanzo ile eşsiz bir müzik yolcuğuna hazır mısınız? Dinlediğiniz anda notalarına dahi aşık olacağınız, iyi ki dinlemişim dedirtecek en iyi Andrea Vanzo parçalarını özenle seçtik. Sesi açın, yolculuğa çıkıyoruz!
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1. Soulmate
2. Comptine d’un autre été
3. Spring
4. Intimacy
5. Find a Melody
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6. Tales from the Citadel
7. One Rainy Morning
8. Fire Burns Inside Me
9. Song Of Storms
10. Mother
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11. Building a Home
12. Deep Sleep
13. In My Loneliness
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