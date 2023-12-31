Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Dinlerken Sizi Bambaşka Yere Götürecek Andrea Vanzo'nun Aşık Olunası 13 Parçası

etiket Dinlerken Sizi Bambaşka Yere Götürecek Andrea Vanzo'nun Aşık Olunası 13 Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 09:46

Duyguları ile yaptığı parçaları bir araya getiren Andrea Vanzo ile eşsiz bir müzik yolcuğuna hazır mısınız? Dinlediğiniz anda notalarına dahi aşık olacağınız, iyi ki dinlemişim dedirtecek en iyi Andrea Vanzo parçalarını özenle seçtik. Sesi açın, yolculuğa çıkıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Soulmate

2. Comptine d’un autre été

3. Spring

4. Intimacy

5. Find a Melody

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Tales from the Citadel

7. One Rainy Morning

8. Fire Burns Inside Me

9. Song Of Storms

10. Mother

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Building a Home

12. Deep Sleep

13. In My Loneliness

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?