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Dinlerken İnsana Huzur Veren Şarkılar

etiket Dinlerken İnsana Huzur Veren Şarkılar

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
10.10.2026 - 16:01
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Bazı şarkılar dinlerken insana huzur veriyor. Bu şarkılar yüksek sesle dinlenmek için değil aslında. Gürültüden uzaklaşmak için dinleniyor hatta. İçini huzurla dolduracak şarkıları derledik!

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Bülent Ortaçgil - Eylül Akşamı

Bülent Ortaçgil'in sesinden her şarkı huzur veriyor. Ama Teoman'la seslendirdiği Eylül Akşamı şarkısı tam bir huzur şarkısı. Dinlerken insanın sinirlerini yatıştıran ve huzurlu hissettiren bir parça.

Nilipek - Havada Bir Hinlik Var

Nilipek de sesinde huzur olan sanatçılardan. Şarkılarının hepsinde huzur var ama Havada Bir Hinlik Var parçası hepsinin önüne geçiyor. Şarkıyı açar açmaz insanın içini huzur kaplıyor zaten.

Maya Perest - Yağmur Yağar Taş Üstüne

Maya Perest'in birçok şarkısı huzur veriyor. Yağmur Yağar Taş Üstüne şarkısı da onlardan biri. Piyona versiyonuyla huzuru arşa çıkaran şarkı Maya'nın sesiyle insanı bir yerden alıyor bambaşka bir yere götürüyor resmen!

Kalben - Sadece

Kalben'in vokali bu şarkıyı başka seviyeye taşıyor. Şarkının sözleri de elbette huzuru hissettiriyor. Sakin ve huzurlu bir şarkı dinlemek istiyorsan tercihin Kalben'in Sadece şarkısı olabilir.

Göksel - Acıyor

Acıyor şarkısı hüzünlü bir şarkı. Ama hüznü insanı yormayan bir şarkı. Göksel'in sesinden dinleyince hüznü ve huzuru bir arada hissettiriyor. Sakin melodisi ve sözleriyle huzurlu bir şarkı dinlemek istiyorsan Göksel'in Acıyor şarkısını dinleyebilirsin yani.

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Koray Avcı - Hoş Geldin

Hoş Geldin şarkısı romantik ve sıcak şarkılardan biri. Koray Avcı'nın sesiyle dinleyince şarkının etkisi artıyor. Koray Avcı'nın söylediği Hoş Geldin şarkısı, yavaş temposuyla huzur bulmak için dinleyebileceğin şarkılardan.

Leman Sam - Gül Güzeli

Gül Güzeli, sözleriyle herkesi etkileyen şarkılardan. Şarkının sakin ilerleyen bir melodisi var. Sözleri de bir o kadar etkileyici. O yüzden insan dinlerken huzur buluyor.

Pinhani - Sakinleştim

Pinhani'nin şarkısının adı bile Sakinleştim. Bu şarkı tam huzurun şarkısı diyebiliriz. İnsanın dinlerken huzur bulacağı şarkıların başında geliyor o yüzden.

Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur mu?

Fikret Kızılok sesinde huzur olan sanatçılardan. Bu Kalp Seni Unutur mu? şarkısı da huzuru hissettiren şarkılardan biri. Hüzünlü şarkının insanı rahatsız eden bir yanı yok, tam tersi dinlerken insanın içi huzur doluyor.

Mehmet Erdem - Herkes Aynı Hayatta

Mehmet Erdem'in kendine özgü bir yorumu var. Sesi ve yorumuyla dinlerken huzura erdiriyor insanı. Herkes Aynı Hayatta şarkısını dinleyip huzuru bulabilirsin.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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