Dinlerken İnsana Huzur Veren Şarkılar
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Bazı şarkılar dinlerken insana huzur veriyor. Bu şarkılar yüksek sesle dinlenmek için değil aslında. Gürültüden uzaklaşmak için dinleniyor hatta. İçini huzurla dolduracak şarkıları derledik!
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Bülent Ortaçgil - Eylül Akşamı
Nilipek - Havada Bir Hinlik Var
Maya Perest - Yağmur Yağar Taş Üstüne
Kalben - Sadece
Göksel - Acıyor
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Koray Avcı - Hoş Geldin
Leman Sam - Gül Güzeli
Pinhani - Sakinleştim
Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur mu?
Mehmet Erdem - Herkes Aynı Hayatta
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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