Dinlerken İnsana Huzur Veren Şarkılar

Acıyor şarkısı hüzünlü bir şarkı. Ama hüznü insanı yormayan bir şarkı. Göksel'in sesinden dinleyince hüznü ve huzuru bir arada hissettiriyor. Sakin melodisi ve sözleriyle huzurlu bir şarkı dinlemek istiyorsan Göksel'in Acıyor şarkısını dinleyebilirsin yani.