Dinlerken “Bu Hayatta Napıyorum Ben?” Farkındalığı Yaşatacak 10 Şarkı

Bazen bir şarkı açarsın ve üç saniye içinde kendi varoluşunu sorgulamaya başlarsın ya... İşte bu liste tam o anlar için. Ne tam depresyon, ne de tam neşe. Arada bir yerde, “Ben şu an tam olarak ne yapıyorum?” dedirten o tuhaf boşluk hissini usulca dürten şarkılar bunlar. Her telden var ama hepsinin derdi ortak!