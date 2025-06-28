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Dinlerken “Bu Hayatta Napıyorum Ben?” Farkındalığı Yaşatacak 10 Şarkı

etiket Dinlerken “Bu Hayatta Napıyorum Ben?” Farkındalığı Yaşatacak 10 Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
28.06.2025 - 23:47

Bazen bir şarkı açarsın ve üç saniye içinde kendi varoluşunu sorgulamaya başlarsın ya... İşte bu liste tam o anlar için. Ne tam depresyon, ne de tam neşe. Arada bir yerde, “Ben şu an tam olarak ne yapıyorum?” dedirten o tuhaf boşluk hissini usulca dürten şarkılar bunlar. Her telden var ama hepsinin derdi ortak!

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1. Radiohead - No Surprises

2. Sezen Aksu - Farkındayım

3. Merve Özbey - Yerle Yeksan

4. Coldplay - Don't Panic

5. Pink Floyd - Time

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6. The Beatles - Nowhere Man

7. U2 - Beautiful Day

8.

9. Gülşen - Muhtelif Zamanlarda

10. Pinhani - Dön Bak Dünyaya

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Ma Belle
Ma Belle
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