Dinlerken “Bu Hayatta Napıyorum Ben?” Farkındalığı Yaşatacak 10 Şarkı
Bazen bir şarkı açarsın ve üç saniye içinde kendi varoluşunu sorgulamaya başlarsın ya... İşte bu liste tam o anlar için. Ne tam depresyon, ne de tam neşe. Arada bir yerde, “Ben şu an tam olarak ne yapıyorum?” dedirten o tuhaf boşluk hissini usulca dürten şarkılar bunlar. Her telden var ama hepsinin derdi ortak!
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1. Radiohead - No Surprises
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2. Sezen Aksu - Farkındayım
3. Merve Özbey - Yerle Yeksan
4. Coldplay - Don't Panic
5. Pink Floyd - Time
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6. The Beatles - Nowhere Man
7. U2 - Beautiful Day
8.
9. Gülşen - Muhtelif Zamanlarda
10. Pinhani - Dön Bak Dünyaya
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