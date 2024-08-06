Dinledikçe İçinizdeki Duyguları Ortaya Çıkarmanızı Sağlayacak 13 Huit Nuits Parçası
Dinledikçe İçinizdeki Duyguları Ortaya Çıkarmanızı Sağlayacak 13 Huit Nuits Parçası
Müziğin gücüyle kendinizi keşfetmek istiyorsanız ve Fransızca da seviyorsanız çok doğru bir yerdesiniz. Sesiyle sizi kendine aşık edecek Huit Nuits ve eşsiz parçalarını keşfe çıkalım mı?
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1. La Mer est loin
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2. Entre Deux Mondes
3. Végétal
4. Sauvage
5. Au nord de nulle part
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6. Hors saison
7. Précipice
8. Martyr
9. Ça part
10. Sycomore
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