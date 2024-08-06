Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Dinledikçe İçinizdeki Duyguları Ortaya Çıkarmanızı Sağlayacak 13 Huit Nuits Parçası

etiket Dinledikçe İçinizdeki Duyguları Ortaya Çıkarmanızı Sağlayacak 13 Huit Nuits Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 15:40

Müziğin gücüyle kendinizi keşfetmek istiyorsanız ve Fransızca da seviyorsanız çok doğru bir yerdesiniz. Sesiyle sizi kendine aşık edecek Huit Nuits ve eşsiz parçalarını keşfe çıkalım mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. La Mer est loin

2. Entre Deux Mondes

3. Végétal

4. Sauvage

5. Au nord de nulle part

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Hors saison

7. Précipice

8. Martyr

9. Ça part

10. Sycomore

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Irma

12. Adama

13. Fragile

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın