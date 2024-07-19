Dilan ve Engin Polat İçin MASAK Raporu: "1 Gün Bile Tutuklu Kalmazlar"
Dilan ve Engin Polat İçin MASAK Raporu: "1 Gün Bile Tutuklu Kalmazlar"
Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma şüphesiyle tutuklanmış ve savcılığın hazırladığı iddianamede yasa dışı bahis suçlaması da yer almıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre ise Polat çiftinin kara para akladığı ve yasa dışı bahse iştirak ettiği suçlaması yer almadı. Uzmanlar, Dilan ve Engin Polat çiftinin bu rapor sayesinde tahliye olabileceğini ifade ediyor.
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MASAK’ın Polat çifti ile ilgili hazırladığı ve toplam 908 sayfalık raporda kara para aklama ve yasa dışı bahis işlemleri tespit edilemediği yer aldı.
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Halk TV’den gazeteci İsmail Saymaz, MASAK raporu sayesinde Polat çiftinin tahliye olabileceğini yazdı.
“MASAK raporu savcılık ve medya eliyle yürütülen Dilan Polat soruşturmasının koca bir fiyaskoyla sonuçlandığını ortaya koyuyor.”
“Dilan ve Engin Polat’ın görgüsüzlüğü ve birdenbire edindikleri serveti teşhir etmeleri herkeste nefret uyandırmıştı. Birkaç gazetecinin sosyal medyadaki çabası sayesinde Polatların vergi kaçırdığı, daha o günlerde açığa çıkarılmıştı.”
“Ancak sonradan, soruşturmayı şova dönüştüren savcılık, zorlama bir yasadışı bahis iddiasını dosyaya soktu. Günün sonunda Polatlar ile sanal bahisçi Derkan Başer arasında ilişki olduğuna dair kanıt sunulamadı. O halde, niçin bu yargılama dayanaksız suçlamalarla kirletildi?”
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“Acaba bazı sosyal medya fenomenlerinin ya da bazı bahisçilerin ‘kafasını koparmak’ için mi?”
“Polatlar şu saatten sonra ancak sahte faturayla vergi kaçırmaktan ceza alır. Ve bu suçlamayla bir gün bile tutuklu kalamazlar.”
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