Dilan ve Engin Polat İçin MASAK Raporu: "1 Gün Bile Tutuklu Kalmazlar"

Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma şüphesiyle tutuklanmış ve savcılığın hazırladığı iddianamede yasa dışı bahis suçlaması da yer almıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre ise Polat çiftinin kara para akladığı ve yasa dışı bahse iştirak ettiği suçlaması yer almadı. Uzmanlar, Dilan ve Engin Polat çiftinin bu rapor sayesinde tahliye olabileceğini ifade ediyor.