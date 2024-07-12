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Dilan Polat'ın Kardeşi Sıla Doğu Hapisten Sonraki Halini İlk Kez Paylaşıp İlginç Açıklamalarda Bulundu

Dilan Polat'ın Kardeşi Sıla Doğu Hapisten Sonraki Halini İlk Kez Paylaşıp İlginç Açıklamalarda Bulundu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
12.07.2024 - 16:24

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, tahliye olduktan sonraki halini ilk kez paylaştı. Sıla Doğu'nun görüntüsü herkesi şaşırttı.

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Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, kara para aklama ile vergi kaçırma suçlaması kapsamında 4 Kasım 2023'te tutuklanmıştı.

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, kara para aklama ile vergi kaçırma suçlaması kapsamında 4 Kasım 2023'te tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz gün denetimli serbestlik şartıyla cezaevinden çıkan Sıla Doğu, cezaevinden ayrılırken "Dilan" diye bağırarak sinir krizi geçirmişti.

Geçtiğimiz gün denetimli serbestlik şartıyla cezaevinden çıkan Sıla Doğu, cezaevinden ayrılırken "Dilan" diye bağırarak sinir krizi geçirmişti.

Tahliyenin ardından lüks cipi ile karakola imza vermeye giden Doğu, kameralara bu şekilde yansımıştı.

Tahliyenin ardından lüks cipi ile karakola imza vermeye giden Doğu, kameralara bu şekilde yansımıştı.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son halini merak edenler için bir fotoğrafını yayınladı.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son halini merak edenler için bir fotoğrafını yayınladı.

Doğu, ilaçlar ve serumlarla ayakta durduğunu ve evden çıkmadığını şu sözlerle açıkladı 👇

Doğu, ilaçlar ve serumlarla ayakta durduğunu ve evden çıkmadığını şu sözlerle açıkladı 👇
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