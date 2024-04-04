Dilan ve Engin Polat Hakkında Mahkemeden Karar: “Kaçma Şüpheleri Var”
Dilan ve Engin Polat Hakkında Mahkemeden Karar: “Kaçma Şüpheleri Var”
Aralarında Dilan ve Engin Polat’ın da bulunduğu 8 kişinin yargılandığı Banu Parlak’ın işyerine yapılan saldırı savasında mahkemeden karar çıktı. Mahkeme, şüphelilerin kaçma şüphesi olduğu için tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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Dilan ve Engin Polat hakkında, eski ortakları Banu Parlak’a ait güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıyı azmettirmek suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti.
İddianamede, Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istenmişti.
Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ise 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
Dilan ve Engin Polat'ın avukatı sanıkların tutukluluklarına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi sanıklar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve Yunus Emre Yıldız'ın tutukluluklarının devamına karar verdi.
Mahkeme kararda sanıkların üzerlerine atılı suçun yasada öngörülen toplam ceza süresi, tutuklu kaldığı sürenin bu süreye oranı, dosyadaki kanıt durumu ve kaçma kuşkusu olduğunu belirtti.
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