Dilan ve Engin Polat Hakkında Mahkemeden Karar: “Kaçma Şüpheleri Var”

Aralarında Dilan ve Engin Polat’ın da bulunduğu 8 kişinin yargılandığı Banu Parlak’ın işyerine yapılan saldırı savasında mahkemeden karar çıktı. Mahkeme, şüphelilerin kaçma şüphesi olduğu için tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.