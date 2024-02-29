Dilan Polat "Sizce Serbest Kalmalı mı?" Anketinden Çıkan Sonuca Cevap Verdi!
Dilan Polat "Sizce Serbest Kalmalı mı?" Anketinden Çıkan Sonuca Cevap Verdi!
Dilan Polat'ın bir ay önce yeniden açılan Instagram hesabında sanki Dilan Polat'ın kendisi bir şeyler anlatıyormuş gibi bir izlenim yaratılarak paylaşımlar yapılmaya devam ediyor. Geçenlerde takipçilere 'Dilan Polat serbest kalmalı mı?' sorusu sorulmuştu. Anketten sonuç çıktı. Dilan Polat yaptığı paylaşımla çıkan sonuca cevap verdi.
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Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi ağır suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat, o günden bu yana magazin dünyasının en sıcak gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.
Geçtiğimiz haftalarda, Dilan Polat'ın Instagram hesabının yeniden aktif hale geldiğini Dilan Polat'ın kaynanası Şükran Polat, adeta bir müjde gibi duyurdu.
Hesabın yeniden açılmasıyla birlikte, paylaşımlar da hızla arttı. Dilan Polat'ın kendi ağzından anlatıldığı iddia edilen hikayeler, takipçilerin karşısına sık sık çıkmaya başladı.
Avukat ve menajerleri tarafından yönetildiği bilinen sayfada adalet çağrıları yapıldı. Polat ailesinin hapisten çıkarılması yönünde yapılan paylaşımlar, takipçilerin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Geçenlerde Instagram hesabından takipçilere, "Dilan Polat serbest bırakılmalı mı?" sorusu yöneltilmişti. O anketin sonucu belli oldu.
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1 milyon yüz binden fazla kişi "Evet, serbest bırakılmalı" derken, 479 bin kişi "Hayır" yanıtı verdi.
Dilan Polat'ın ağzından o anket sonuçlarına yanıt yazıldı: "Yapmış olduğumuz ankette her zamanki gibi mahcup etmediniz. Tutukluluk bir infaza dönüştü. Ne suçumuz açıklanıyor ne de çilemiz bitiyor."
Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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