Dilan Polat "Sizce Serbest Kalmalı mı?" Anketinden Çıkan Sonuca Cevap Verdi!

Dilan Polat'ın bir ay önce yeniden açılan Instagram hesabında sanki Dilan Polat'ın kendisi bir şeyler anlatıyormuş gibi bir izlenim yaratılarak paylaşımlar yapılmaya devam ediyor. Geçenlerde takipçilere 'Dilan Polat serbest kalmalı mı?' sorusu sorulmuştu. Anketten sonuç çıktı. Dilan Polat yaptığı paylaşımla çıkan sonuca cevap verdi.