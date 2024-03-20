Dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen, Bölge Bölge Açıkladı: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Çığ Uyarısı
Dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen, Bölge Bölge Açıkladı: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Çığ Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da ise 2 ila 4 derece yükselecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise ''Bugün Çarşamba yurtta yağış var. Sıcaklıklar düştü, Adana ve Hatay’da kuvvetli yağmur, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Van ve Siirt’te ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor'' dedi.
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Bugün için 10 ile sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.
İstanbul’da bugünden itibaren Pazar gününe kadar soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak.
Yağışların; Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili son dakika bilgileri paylaştı:
''Bugün Çarşamba yurtta yağış var. Sıcaklıklar düştü, Adana ve Hatay’da kuvvetli yağmur, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Van ve Siirt’te ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.''
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''Perşembe ve Cuma günleri ise yağışlar iç bölgelerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde Pazar günü havanın tekrar ısınması ile birlikte sis etkili sonrasında ise bahar havası geliyor.''
''İstanbul bugünden başlamak üzere Pazar gününe kadar soğuk ve yağmurlu, hava sıcaklığı 10 derece, Pazar gününden itibaren sis ve ısınma var haftaya sıcaklık 16-17 derecelere kadar çıkıyor.''
''Ankara bugün yağmurlu 13 derece. Gece soğuk karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın ve cuma günü 6-7 derecelerde cumartesi günü ise ısınıyor, sis etkili olacak. İzmir ise bugün yağmurlu 15 derece, yarın yağmur kesiliyor.''
Orhan Şen'in paylaşım:
Bir açıklamada Hava Forum'dan geldi. Açıklamada, gece saat 04.00'ten itibaren soğuk havanın ülkeye giriş yaptığı belirtilirken, bu geceden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının ülkeye giriş yaptığı da ifade edildi.
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Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama ise şöyle:
"Bu gece 04:00'ten itibaren yurdumuza Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava giriş yapacak. Soğuk hava önce Marmara'ya yayılacak. Çarşamba gecesinden itibaren ise Karadeniz ve İç Anadolu'ya yayılacak. Ankara, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Sivas, Kayseri gibi birçok iç kesimde yer alan şehirlerde çarşamba gecesi ve cumartesi arası karla karışık yağmur ve kar yağışları bekliyoruz. Beyazlayan şehirler olacaktır. İstanbul'da ise kar beklemiyoruz ancak aralıklarla yağmurla hava 7-8 derecelere inecek. İstanbullular geceleri 1-3 derece sıcaklıklarla epey üşüyecek..."
İşte o paylaşım:
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