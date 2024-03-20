Dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen, Bölge Bölge Açıkladı: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Çığ Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da ise 2 ila 4 derece yükselecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise ''Bugün Çarşamba yurtta yağış var. Sıcaklıklar düştü, Adana ve Hatay’da kuvvetli yağmur, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Van ve Siirt’te ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor'' dedi.